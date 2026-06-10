Abszolút színház a parlamentben – az elemző szerint így veheti fel a kesztyűt Magyar Péterrel szemben a Fidesz

– hívta fel a figyelmet.

A szakértő megjegyezte, hogy a Fidesz minél nehezebb helyzetbe hozásában Magyar Péter miniszterelnök jár az élen, és ennek a feladatnak az „oroszlánrészét” nem bízza másra. Így az elmúlt 36 évben szinte példátlan helyzet állt elő, a miniszterelnök az új Országgyűlés eddigi működése során minden héten napirend előtti felszólalást tartott – hétfőn például a gyermekvédelemről, kedden pedig a hamarosan megszüntetendő Szuverenitásvédelmi Hivatal ügyéről. Emellett jogosult volt reagálni a frakcióvezetők felszólalásaira, méghozzá időkorlát nélkül, majd a további napirend előtti felszólalásokra is többnyire ő válaszolt, nem pedig valamelyik miniszter, ahogyan az korábban megszokott volt – sorolta.

Azt is hozzátette, hogy