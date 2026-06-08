A Parlamentben nem segíthet a „röhögős szmájli”: Magyar Péter lefagyott, miután lefocistafeleségezték az ülésteremben (VIDEÓ)

A magyar gazdaság növekedéséről, Ukrajna EU-csatlakozásáról, valamint az országgyűlési képviselők kettős állampolgárságáról vitatkoztak a képviselők a hétfői azonnali kérdések során a parlamentben.

Szűcs Gábor fideszes képviselő emlékeztetett, a miniszterelnök korábban a parlamentben úgy fogalmazott, hogy 2010 óta Magyarországon nőtt a legkevésbé a gazdaság egész Közép-Európában. Az ellenzéki politikus hangsúlyozta, hogy az IMF adatai szerint alapján azonban 2010 és 2026 között a magyarnál csak a lengyel GDP nőtt nagyobb arányban. Hozzátette, hogy az Eurostat is is ugyanezt a GDP-növekedési rangsort mutatta be.