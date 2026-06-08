Ft
Ft
31°C
16°C
Ft
Ft
31°C
16°C
06. 08.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 08.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
szűcs gábor megafon Magyar Péter parlament

A Parlamentben nem segíthet a „röhögős szmájli”: Magyar Péter lefagyott, miután lefocistafeleségezték az ülésteremben (VIDEÓ)

2026. június 08. 20:40

A miniszterelnök Szűcs beszédének több pontján is közbekiabált, ugyanakkor – tőle szokatlan módon – nem használta ki a viszonválasz lehetőségét.

2026. június 08. 20:40
null

A magyar gazdaság növekedéséről, Ukrajna EU-csatlakozásáról, valamint az országgyűlési képviselők kettős állampolgárságáról vitatkoztak a képviselők a hétfői azonnali kérdések során a parlamentben.

Szűcs Gábor fideszes képviselő emlékeztetett, a miniszterelnök korábban a parlamentben úgy fogalmazott, hogy 2010 óta Magyarországon nőtt a legkevésbé a gazdaság egész Közép-Európában. Az ellenzéki politikus hangsúlyozta, hogy az IMF adatai szerint alapján azonban 2010 és 2026 között a magyarnál csak a lengyel GDP nőtt nagyobb arányban. Hozzátette, hogy az Eurostat is is ugyanezt a GDP-növekedési rangsort mutatta be.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A Fidesz ismét megmutatta az egyik legnagyobb erősségét, a Tisza csak számháborúzott – ez kulcsfontosságú lesz a választásokon

A Fidesz ismét megmutatta az egyik legnagyobb erősségét, a Tisza csak számháborúzott – ez kulcsfontosságú lesz a választásokon
Tovább a cikkhezchevron

A valóság inkább az, hogy

 ön hergeli az embereket és ha alkalmasabb eszközt nem talál a gyűlöletkeltésre, akkor marad a hazugság” 

– jelentette ki. 

A képviselő idézte a jelenlegi kormányfő 2021 novemberében elmondott szavait arról, hogy „soha ilyen jó nem volt fiatalnak lenni Magyarországon, talán az Európai Unióban sem”. Illetve azt is, hogy „Magyarországon soha ilyen széles családi és adókedvezménnyel nem támogatták a fiatalok munkába állását, otthonteremtését és családalapítását, mint jelenleg. A statisztikákból azt látjuk, hogy megindult a hazavándorlás, az emelkedő fizetések, az egyre jobb körülmények, a családtámogatások arra sarkallják a fiatalokat, hogy hazajöjjenek”

Ezt is ajánljuk a témában

A saját pártpolitikai céljain és a gyűlöletkeltésen kívül szolgál bármilyen más célt az, hogy „hazudik” az ország állapotáról és a magyar emberek teljesítményéről – kérdezte. 

Magyar Péter válaszként úgy fogalmazott: örül, hogy végre szemtől szemben láthat egy megafonost. Egyúttal kijelentette, hogy 2021-ben még volt gazdasági növekedés és nem Magyarországon volt a legmagasabb az infláció.

„Ez nem a Megafon, inkább arra válaszoljon, hogy ön hány száz millió forintjába került a magyar embereknek?” – szólította fel az ellenzéki politikust a kormányfő, majd szemére vetette, hogy a „Megafon évente öt-hatmilliárd forintba került, a magyar adófizetők öt-hatmilliárd forintot költöttek az önök hazug propagandájára.

Szűcs Gábor válaszként előbb leszögezte, hogy ő parlamenti képviselő, nem pedig megafonos. A politikus azt kérdezte, hogy ha ő azonban továbbra is megafonosként van jelen, 

„akkor ön milyen minőségében van itt? Felügyelőbizottsági tagként, igazgatósági tagként, állami cégekben Fidesz-kormány alatt vagy esetleg (...) focistafeleségként”? 

A miniszterelnök Szűcs beszédének több pontján is közbekiabált, ugyanakkor végül – tőle szokatlan módon – nem használta ki a viszonválasz lehetőségét.

(MTI/Mandiner)

Képernyőkép: Facebook-videó

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
google-2
2026. június 08. 20:52
Radnai focizik?
Válasz erre
0
0
Da Vinci
2026. június 08. 20:51
Hajrá Szűcs Gábor! Így kell ezt csinálni!!!! 👍
Válasz erre
1
0
Takagi
2026. június 08. 20:44
Igy kell szembesíteni a saját ostobaságával. Alkalmatlan.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!