A Parlamentben nem segíthet a „röhögős szmájli”: Magyar Péter lefagyott, miután lefocistafeleségezték az ülésteremben (VIDEÓ)

Magyar Péter három éve mindenben az ellenkezőjét mondta, mint ma
Pár évvel ezelőtt a Tisza Párt politikusa még teljesen másként látta a magyar fiatalok helyzetét.
A miniszterelnök Szűcs beszédének több pontján is közbekiabált, ugyanakkor – tőle szokatlan módon – nem használta ki a viszonválasz lehetőségét.
A magyar gazdaság növekedéséről, Ukrajna EU-csatlakozásáról, valamint az országgyűlési képviselők kettős állampolgárságáról vitatkoztak a képviselők a hétfői azonnali kérdések során a parlamentben.
Szűcs Gábor fideszes képviselő emlékeztetett, a miniszterelnök korábban a parlamentben úgy fogalmazott, hogy 2010 óta Magyarországon nőtt a legkevésbé a gazdaság egész Közép-Európában. Az ellenzéki politikus hangsúlyozta, hogy az IMF adatai szerint alapján azonban 2010 és 2026 között a magyarnál csak a lengyel GDP nőtt nagyobb arányban. Hozzátette, hogy az Eurostat is is ugyanezt a GDP-növekedési rangsort mutatta be.
A valóság inkább az, hogy
ön hergeli az embereket és ha alkalmasabb eszközt nem talál a gyűlöletkeltésre, akkor marad a hazugság”
– jelentette ki.
A képviselő idézte a jelenlegi kormányfő 2021 novemberében elmondott szavait arról, hogy „soha ilyen jó nem volt fiatalnak lenni Magyarországon, talán az Európai Unióban sem”. Illetve azt is, hogy „Magyarországon soha ilyen széles családi és adókedvezménnyel nem támogatták a fiatalok munkába állását, otthonteremtését és családalapítását, mint jelenleg. A statisztikákból azt látjuk, hogy megindult a hazavándorlás, az emelkedő fizetések, az egyre jobb körülmények, a családtámogatások arra sarkallják a fiatalokat, hogy hazajöjjenek”.
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Pár évvel ezelőtt a Tisza Párt politikusa még teljesen másként látta a magyar fiatalok helyzetét.
A saját pártpolitikai céljain és a gyűlöletkeltésen kívül szolgál bármilyen más célt az, hogy „hazudik” az ország állapotáról és a magyar emberek teljesítményéről – kérdezte.
Magyar Péter válaszként úgy fogalmazott: örül, hogy végre szemtől szemben láthat egy megafonost. Egyúttal kijelentette, hogy 2021-ben még volt gazdasági növekedés és nem Magyarországon volt a legmagasabb az infláció.
„Ez nem a Megafon, inkább arra válaszoljon, hogy ön hány száz millió forintjába került a magyar embereknek?” – szólította fel az ellenzéki politikust a kormányfő, majd szemére vetette, hogy a „Megafon évente öt-hatmilliárd forintba került, a magyar adófizetők öt-hatmilliárd forintot költöttek az önök hazug propagandájára.
Szűcs Gábor válaszként előbb leszögezte, hogy ő parlamenti képviselő, nem pedig megafonos. A politikus azt kérdezte, hogy ha ő azonban továbbra is megafonosként van jelen,
„akkor ön milyen minőségében van itt? Felügyelőbizottsági tagként, igazgatósági tagként, állami cégekben Fidesz-kormány alatt vagy esetleg (...) focistafeleségként”?
A miniszterelnök Szűcs beszédének több pontján is közbekiabált, ugyanakkor végül – tőle szokatlan módon – nem használta ki a viszonválasz lehetőségét.
(MTI/Mandiner)
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