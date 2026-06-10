„A gazdagság nem abban rejlik, hogy valaki gazdag, a gazdagság abban rejlik, hogy valaki bőségben él” – mondja Debasish Mridha amerikai filozófus, író, aki a bangladesi szegénységből tornázta föl magát a gazdag emberek közé. Oda, ahol a friss vagyonnyilatkozatok szerint a Tisza Párt számos képviselője is tanyázik, miközben Magyar Péter azt állítja folyamatosan, hogy a korábbi kormány fölélte az állam vagyonát, növelte a szegénységet, az államadósságot. Tehát rossz gazdája volt az országnak, a magyarok rovására irányította a társadalom életét, ergo épp ideje volt, hogy elzavarta őket a választói akarat.

Undorító félrevezetés mindez, nem is kérdés.

Magyar Péter annak ellenére is több nyilvános miniszterelnöki beszédében megismételte valótlan állításait, hogy az ellenzéki térfélről azonnal érkezetek az adatgazdag cáfolatok. Ahányszor elhazudta ezeket a tudatosan félrevezető állításokat, annyiszor jött az ugyancsak nyilvános korrekció, amit Magyar úgy hagyott figyelmen kívül, mintha meg sem hallotta volna. Hamis propagandájuk szerint az elmúlt tizenhat évben a fideszesek szétlopták az országot, ami ezáltal Európa legszegényebb állama lett.