Hazugságok, balhék és bukás: miért pózolt Magyar Péter a volt brit kormányfő könyvével?
Valós üzenetet látunk vagy a filmszínház újabb fejezetét? Kovács András írása.
A Magyar Péter által ismételgetett Orbán-gyalázás csak arra jó, hogy a hamarosan bekövetkező erőteljes életszínvonal-romlás felelősségét lerázza magáról, s azt Orbánra hárítsa.
„A gazdagság nem abban rejlik, hogy valaki gazdag, a gazdagság abban rejlik, hogy valaki bőségben él” – mondja Debasish Mridha amerikai filozófus, író, aki a bangladesi szegénységből tornázta föl magát a gazdag emberek közé. Oda, ahol a friss vagyonnyilatkozatok szerint a Tisza Párt számos képviselője is tanyázik, miközben Magyar Péter azt állítja folyamatosan, hogy a korábbi kormány fölélte az állam vagyonát, növelte a szegénységet, az államadósságot. Tehát rossz gazdája volt az országnak, a magyarok rovására irányította a társadalom életét, ergo épp ideje volt, hogy elzavarta őket a választói akarat.
Undorító félrevezetés mindez, nem is kérdés.
Magyar Péter annak ellenére is több nyilvános miniszterelnöki beszédében megismételte valótlan állításait, hogy az ellenzéki térfélről azonnal érkezetek az adatgazdag cáfolatok. Ahányszor elhazudta ezeket a tudatosan félrevezető állításokat, annyiszor jött az ugyancsak nyilvános korrekció, amit Magyar úgy hagyott figyelmen kívül, mintha meg sem hallotta volna. Hamis propagandájuk szerint az elmúlt tizenhat évben a fideszesek szétlopták az országot, ami ezáltal Európa legszegényebb állama lett.
Ez nyilvánvalóan többszörös arcátlanság. Nemcsak a valósággal szemben, hanem saját választóival szemben is, akik azon túl, hogy az Orbán-kormányt el akarták küldeni, azért abban is reménykedtek, hogy az életszínvonaluk Magyar Péter vezetése révén emelkedni fog. Vagyis abban, hogy mindazok a jóléti intézkedések, amelyeket Orbán Viktor a társadalom egésze számára meghonosított – rezsicsökkentés, olcsó lakáshoz jutás, a családok, ezen belül a gyerekes anyák javának szja-mentessége –, megmaradnak, és erre jönnek rá az új kormány életszínvonal-javító intézkedései.
Hogy ez nem így lesz, az a rendszeres hírolvasók számára most már nyilvánvaló.
Nem merik kimondani, hogy nem hajtják végre a migránspaktumot, az LMBTQ-lobbinak engedve indul a Szivárvány TV. Franciaország csapatokat állomásoztathat Cipruson.
Az Európai Unió ma már szervilis részeként mind közelebb sodródunk a háborúhoz, noha Orbán Viktor már korábban jelezte, hogy az ukrajnai harcokhoz szükséges nyugati csapatok érkezése világháborút jelentene.
Ezek az intézkedések nemcsak a magyarok biztonságát veszélyeztetik, hanem az életszínvonaluk romlását is előre vetítik.
Persze nem Kapitány Istvánnak, akinek a vagyonnyilatkozata szerint milliárdos nagyságrendű részvényvagyona és több száz millió forintnyi megtakarítása mellett malagai üdülője is van. A garázsában álló luxusautókról nem is beszélve.
De az árak emelkedését Orbán Anita külügyminiszter sem fogja nagyon megérezni.
Büszkén mondja magáról, ugyan ő egy vidéki lány. Ám a vidéki lányok közül kevesen tudtak annyit félretenni, hogy 240 millió forint megtakarításuk legyen euróban és dollárban, mellette meg egy 151 négyzetméteres társasházi lakás. Egy ilyen lakás értéke ingatlanos adatok szerint Budapesten 170 és 300 millió forint körül mozog.
Bujdosó Andrea frakcióvezető a kampányban még nagyon nem akarta elárulni, hogy mennyi a részvényeinek értéke. Most azonban kiderült, hogy 156 millió forint, merthogy 13 évig dolgozott a Shellnél, és részvényekben kapta a fizetését. Miközben megélhetésre nyilván varázsolta a pénzt, valószínűleg leginkább fényevéssel tarthatta fenn magát. Szerencsére az esetleges kiszáradás nem követelte az életét.
Jól látható tehát, hogy a
A Magyar Péter által ismételgetett Orbán-gyalázás csak arra jó, hogy a hamarosan bekövetkező erőteljes életszínvonal-romlás felelősségét lerázza magáról, s azt Orbánra hárítsa.
Állandóan hangoztatják ugyanis, hogy Magyarország a legszegényebb ország az Európai Unióban, amikor ezt az EU hivatalos adatai sem támasztják alá. Az Eurostat szerint 2010-ben még több mint 3 millió magyar élt szegénység vagy társadalmi kirekesztettség kockázatával, mára viszont ez a szám 1,8 millióra csökkent. Ez közel 1,3 millió ember középosztályba való átlépését jelenti. Szalai Piroska gazdasági szakértő hangsúlyozta,
Magyarország az uniós szegénységcsökkentési vállalásait nemcsak teljesítette, hanem jelentősen túl is szárnyalta.
Nyilvánvaló, hogy a kormány és a magyar parlament tagjait különösen nagy felelősség terheli, hogy valótlan állításokkal ne vezessék félre az embereket, és ne rontsák Magyarország nemzetközi megítélését.
Ez azonban Magyar Péternek nem számít. Az Európai Bizottsággal a háttérben nagy biztonságban érzi magát. Ami számára a hatalom megtartása érdekében sokkal fontosabb, mint az általa becsapott választók érdekeinek szolgálata.
(Fotó: Szigetvári Zsolt, MTI/MTVA)