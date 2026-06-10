A férfiválogatott pórul járt, de a magyar csapatok bíznak a szabadkártyában

„Vámos Petrát különleges feladattal bíztuk meg” – a friss BL-győztes francia csapat edzője a Mandinernek
Emmanuel Mayonnade szerint a magyar irányító fontos feladatot kapott.
A magyar férfi kézilabda-válogatott nem kapott szabadkártyát a világbajnokságra, a Ferencvárosnál viszont joggal remélhetik, hogy indulhatnak a Bajnokok Ligájában.
A bajnoki címvédő Győri Audi ETO KC biztosan indulhat a női kézilabda Bajnokok Ligája következő idényében, a második helyezett Ferencváros pedig szabadkártyát kért.
A magyar szövetség honlapjának keddi híradása szerint Magyarország a női BL-ranglista első helyét foglalja el. Az európai szövetség előzetes kiosztása alapján a magyar csapatok a BL-ben egy, az Európa-ligában három csapattal indulhatnak alanyi jogon.
A BL tizenhat csapatos főtáblájának biztos résztvevője a bajnok Győri Audi ETO KC, amely az előző szezonban ezüstérmes lett, mivel 31–29-re kikapott a vasárnapi, budapesti döntőben Vámos Petra és Albek Anna együttesétől, a francia Metztől.
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Emmanuel Mayonnade szerint a magyar irányító fontos feladatot kapott.
A BL-be szabadkártyát igényelt a bajnoki ezüstérmes Ferencváros, amely beadta jelentkezését az Európa-ligára is, arra az esetre, ha nem kapna szabadkártyát a BL-re. A fővárosiak 2015 óta minden szezonban szerepeltek a Bajnokok Ligájában, amelyben 2023-ban ezüstérmesek lettek.
Az Európa-ligában biztos induló
A férfi európai kupaindulások nevezési határideje jövő kedden jár le. Mint ismert, a Chema Rodríguez által irányított férfiválogatottunk nem kapott szabadkártyát a nemzetközi szövetségtől a jövő év eleji világbajnokságra.
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Nyitókép: fradi.hu