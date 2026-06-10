A férfiválogatott pórul járt, de a magyar csapatok bíznak a szabadkártyában

A bajnoki címvédő Győri Audi ETO KC biztosan indulhat a női kézilabda Bajnokok Ligája következő idényében, a második helyezett Ferencváros pedig szabadkártyát kért.

A Győri ETO magyar bajnokként automatikusan tagja a Bajnokok Ligája mezőnyének (Fotó: MTI / Purger Tamás)

A magyar szövetség honlapjának keddi híradása szerint Magyarország a női BL-ranglista első helyét foglalja el. Az európai szövetség előzetes kiosztása alapján a magyar csapatok a BL-ben egy, az Európa-ligában három csapattal indulhatnak alanyi jogon.