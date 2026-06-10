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FTC-Rail Cargo Hungaria kézilabda Bajnokok Ligája szabadkártya magyar férfi kézilabda-válogatott kézilabda

A férfiválogatott pórul járt, de a magyar csapatok bíznak a szabadkártyában

2026. június 10. 14:43

A magyar férfi kézilabda-válogatott nem kapott szabadkártyát a világbajnokságra, a Ferencvárosnál viszont joggal remélhetik, hogy indulhatnak a Bajnokok Ligájában.

2026. június 10. 14:43
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A bajnoki címvédő Győri Audi ETO KC biztosan indulhat a női kézilabda Bajnokok Ligája következő idényében, a második helyezett Ferencváros pedig szabadkártyát kért.

Győri ETO, kézilabda, Bajnokok Ligája, szabadkártya
A Győri ETO magyar bajnokként automatikusan tagja a Bajnokok Ligája mezőnyének (Fotó: MTI / Purger Tamás)

A magyar szövetség honlapjának keddi híradása szerint Magyarország a női BL-ranglista első helyét foglalja el. Az európai szövetség előzetes kiosztása alapján a magyar csapatok a BL-ben egy, az Európa-ligában három csapattal indulhatnak alanyi jogon.

A BL tizenhat csapatos főtáblájának biztos résztvevője a bajnok Győri Audi ETO KC, amely az előző szezonban ezüstérmes lett, mivel 31–29-re kikapott a vasárnapi, budapesti döntőben Vámos Petra és Albek Anna együttesétől, a francia Metztől.

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A BL-be szabadkártyát igényelt a bajnoki ezüstérmes Ferencváros, amely beadta jelentkezését az Európa-ligára is, arra az esetre, ha nem kapna szabadkártyát a BL-re. A fővárosiak 2015 óta minden szezonban szerepeltek a Bajnokok Ligájában, amelyben 2023-ban ezüstérmesek lettek.

Az Európa-ligában biztos induló 

  • a bajnoki bronzérmes Debrecen 
  • és a negyedik helyezett MOL Esztergom, 
  • a sorozatba szabadkártyát igényelt az ötödik helyen záró Váci NKSE.

A férfi európai kupaindulások nevezési határideje jövő kedden jár le. Mint ismert, a Chema Rodríguez által irányított férfiválogatottunk nem kapott szabadkártyát a nemzetközi szövetségtől a jövő év eleji világbajnokságra.

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Nyitókép: fradi.hu

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