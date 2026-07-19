Kolozsvári hősök: Európa-bajnok a magyar válogatott!

A magyar férfi junior kézilabda-válogatott hosszabbítás után 34–32-re legyőzte Svédországot a romániai korosztályos Európa-bajnokság vasárnapi, kolozsvári döntőjében. Az európai szövetség honlapja szerint Sótonyi László szövetségi edző csapatában – amely a legjobb nyolc közé jutással teljesítette az előzetes célkitűzését – Gazsó Péter 18 kísérletből szerzett 14 góllal, a kapus Várady-Szabó László pedig hét védéssel zárt.

A fináléban a magyar együttes végig kiegyenlített küzdelmet vívott a svédekkel, akik kettőnél több góllal egyetlen pillanatra sem tudtak ellépni a riválistól.