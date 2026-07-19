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Svédország Magyarország Európa-bajnokság junior Kolozsvár kézilabda

Kolozsvári hősök: Európa-bajnok a magyar válogatott!

2026. július 19. 22:14

Magyarország hosszabbítás után 34–32-re legyőzte Svédországot a romániai korosztályos férfi junior kézilabda-Eb vasárnapi, kolozsvári döntőjében. A torna álomcsapatába két magyar is bekerült.

2026. július 19. 22:14
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A magyar férfi junior kézilabda-válogatott hosszabbítás után 34–32-re legyőzte Svédországot a romániai korosztályos Európa-bajnokság vasárnapi, kolozsvári döntőjében. Az európai szövetség honlapja szerint Sótonyi László szövetségi edző csapatában – amely a legjobb nyolc közé jutással teljesítette az előzetes célkitűzését – Gazsó Péter 18 kísérletből szerzett 14 góllal, a kapus Várady-Szabó László pedig hét védéssel zárt.

A fináléban a magyar együttes végig kiegyenlített küzdelmet vívott a svédekkel, akik kettőnél több góllal egyetlen pillanatra sem tudtak ellépni a riválistól. 

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A ráadást, és különösen annak második felét jobban bírták idegekkel a nagyszerűen és olykor hősiesen védekező mieink, akik így végül kétgólos különbségű sikert arattak.

 

Magyarország a múlt héten Csehországot, Szlovéniát és Lengyelországot is legyőzte, így százszázalékos mérleggel zárta a csoportkört. A középdöntőben 40–24-re kikapott Svédországtól, de nyert a házigazda Románia ellen, majd a negyeddöntőben Németországot, az elődöntőben pedig Szlovéniát búcsúztatta, így 1998 és 2004 után harmadszor jutott a legjobb négy közé a korosztályos kontinensviadalon. Fiataljaink előbb bronzérmesek, utóbbi alkalommal negyedikek lettek, vagyis először játszhattak döntőt.

A torna álomcsapatába két magyar is bekerült: 

a legjobb irányító Eklemovic Márkó lett, Mészáros Mátét pedig a legjobb védőnek választották.

(MTI/ Mandiner)

Nyitókép: EHF

 

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Összesen 3 komment

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rofirofi
2026. július 19. 22:20
Hajra ORbán viktro! Én ott vagftok veled!!!
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kisskiss-6
2026. július 19. 22:16
🍓 H​​​e​l​​​y​​i​​​ ​​c​s​​a​​​j​​ok ​szexre ​m​​​á​r​a​​:​​​ 👉 𝗡​​​𝗨​​𝟒​​.​𝗧​​𝗢​​​𝗣
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wadcutter
2026. július 19. 22:16
SZÉP VOLT FIÚK!!!!! KÖSZÖNET ÉRTE.
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