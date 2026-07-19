Kolozsvári hősök: Európa-bajnok a magyar válogatott!

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Magyarország hosszabbítás után 34–32-re legyőzte Svédországot a romániai korosztályos férfi junior kézilabda-Eb vasárnapi, kolozsvári döntőjében. A torna álomcsapatába két magyar is bekerült.
A magyar férfi junior kézilabda-válogatott hosszabbítás után 34–32-re legyőzte Svédországot a romániai korosztályos Európa-bajnokság vasárnapi, kolozsvári döntőjében. Az európai szövetség honlapja szerint Sótonyi László szövetségi edző csapatában – amely a legjobb nyolc közé jutással teljesítette az előzetes célkitűzését – Gazsó Péter 18 kísérletből szerzett 14 góllal, a kapus Várady-Szabó László pedig hét védéssel zárt.
A fináléban a magyar együttes végig kiegyenlített küzdelmet vívott a svédekkel, akik kettőnél több góllal egyetlen pillanatra sem tudtak ellépni a riválistól.
A ráadást, és különösen annak második felét jobban bírták idegekkel a nagyszerűen és olykor hősiesen védekező mieink, akik így végül kétgólos különbségű sikert arattak.
Magyarország a múlt héten Csehországot, Szlovéniát és Lengyelországot is legyőzte, így százszázalékos mérleggel zárta a csoportkört. A középdöntőben 40–24-re kikapott Svédországtól, de nyert a házigazda Románia ellen, majd a negyeddöntőben Németországot, az elődöntőben pedig Szlovéniát búcsúztatta, így 1998 és 2004 után harmadszor jutott a legjobb négy közé a korosztályos kontinensviadalon. Fiataljaink előbb bronzérmesek, utóbbi alkalommal negyedikek lettek, vagyis először játszhattak döntőt.
A torna álomcsapatába két magyar is bekerült:
a legjobb irányító Eklemovic Márkó lett, Mészáros Mátét pedig a legjobb védőnek választották.
(MTI/ Mandiner)
Nyitókép: EHF