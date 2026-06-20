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Hollandia feltörölte a padlót a svédekkel – a narancsmezesek háromszor másolták le ugyanazt az akciót (VIDEÓ)

2026. június 20. 21:48

A holland válogatott 5–1-re győzte le Svédországot a labdarúgó-világbajnokságon.

2026. június 20. 21:48
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A holland válogatott Brian Brobbey és Cody Gakpo duplájának is köszönhetően 5–1-re legyőzte Svédországot az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű labdarúgó-világbajnokság F-csoportjának houstoni mérkőzésén. Brian Brobbey korábban csak egyszer volt eredményes a válogatottban, a svédek ellen azonban duplázott, második találata a holland válogatott századik gólja volt a világbajnokságokon.

A svédek a Tunézia elleni 5–1-es siker után a hasonló különbségű vereség ellenére a csoport utolsó, harmadik fordulójában Japán ellen még bebiztosíthatják továbbjutásukat.

A holland válogatott állva hagyta ellenfelét, mivel Brian Brobbey már az ötödik percben vezetést szerzett. Cody Gakpo futott el a bal szélen, laposan középre passzolt, a Sunderland csatára pedig közelről a kapu közepébe lőtt. Bő tíz perccel később hasonló gólt szerzett, csak éppen Denzel Dumfries átadása a jobb szélről érkezett, a center megint előnybe került a svéd védelem szorításában, és jobbal megint bevette a kaput. A svédek a játékrész második felében kezdtek felpörögni, de Viktor Gyökeres két, illetve Yasin Ayari egy helyzeténél Bart Verbruggen, a hollandok kapusa bravúrral mentett. Egy bal oldali szabadrúgást követően Gustaf Lagerbielke fejjel mégis bevette az ellenfél kapuját, de lesről, így a gólt érvénytelenítette a játékvezető.

A második játékrész hasonlóan kezdődött, mint az első, csak Gakpo duplája között mindössze hét perc telt el. A holland válogatott harmadik találata előtt Dumfries ismét laposan adta be a labdát jobbról, a Liverpool támadója pedig közelről bevette Kristoffer Nordfeldt kapuját. Kisvártatva végleg eldőlt a mérkőzés, mert Gakpo 12 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot. Négygólos hátrányban hármas cserével próbálkoztak a svédek, s bár egyikük, Anthony Elanga az 59. percben szépített, többre nem tellett ezen az estén a skandinávoktól.

A végeredményt a szintén csereként beállt Cryscenio Summerville állította be a hajrában.

Győzelmével a holland csapat az F-csoport élére állt, és minden bizonnyal továbbjut az egyenes kieséses szakaszba, a legjobb 32 közé, csak még kérdéses, hogy hányadik helyen.

Labdarúgó-világbajnokság, F-csoport, 2. forduló:
Hollandia–Svédország 5–1 (2–0)
Houston, NRG Stadion, 68 777 néző, v.: Oliver (angol)
gólszerzők: Brobbey (5., 17.), Gakpo (47., 54.), Summerville (89.), illetve Elanga (59.)

(MTI)

Fotó: Paul Ellis/AFP

 

Összesen 2 komment

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