Hollandia feltörölte a padlót a svédekkel – a narancsmezesek háromszor másolták le ugyanazt az akciót (VIDEÓ)

A holland válogatott Brian Brobbey és Cody Gakpo duplájának is köszönhetően 5–1-re legyőzte Svédországot az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű labdarúgó-világbajnokság F-csoportjának houstoni mérkőzésén. Brian Brobbey korábban csak egyszer volt eredményes a válogatottban, a svédek ellen azonban duplázott, második találata a holland válogatott századik gólja volt a világbajnokságokon.

A svédek a Tunézia elleni 5–1-es siker után a hasonló különbségű vereség ellenére a csoport utolsó, harmadik fordulójában Japán ellen még bebiztosíthatják továbbjutásukat.

A holland válogatott állva hagyta ellenfelét, mivel Brian Brobbey már az ötödik percben vezetést szerzett. Cody Gakpo futott el a bal szélen, laposan középre passzolt, a Sunderland csatára pedig közelről a kapu közepébe lőtt. Bő tíz perccel később hasonló gólt szerzett, csak éppen Denzel Dumfries átadása a jobb szélről érkezett, a center megint előnybe került a svéd védelem szorításában, és jobbal megint bevette a kaput. A svédek a játékrész második felében kezdtek felpörögni, de Viktor Gyökeres két, illetve Yasin Ayari egy helyzeténél Bart Verbruggen, a hollandok kapusa bravúrral mentett. Egy bal oldali szabadrúgást követően Gustaf Lagerbielke fejjel mégis bevette az ellenfél kapuját, de lesről, így a gólt érvénytelenítette a játékvezető.