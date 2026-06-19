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Sótonyi László Tóth Edmond magyar férfi kézilabda-válogatott Chema Rodríguez kézilabda

Ismét magyar szövetségi kapitánya lehet a válogatottnak

2026. június 19. 16:46

Sótonyi László a Magyar Kézilabda-szövetség egyik jelöltje a kispadra. Négy év után irányíthatná ismét hazai szakember a magyar férfiválogatottat.

2026. június 19. 16:46
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Sótonyi László az egyik jelölt a magyar férfi kézilabda-válogatott szövetségi kapitányi posztjára.

Megtiszteltetés, hogy a kapitánykérdésben szóba került a nevem, ami alapvetően arról szól, hogy másodedzőként segíteném Sótonyi László munkáját

– nyilatkozta a heol.hu Heves megyei hírportálnak Tóth Edmond, az Eger korábbi, a Tatabánya jelenlegi vezetőedzője.

Hozzátette: örömmel tenne eleget a felkérésnek, amihez a MOL Tatabánya KC vezetősége is hozzájárulna, vagyis párhuzamosan tovább dolgozna a klubcsapatánál.

TÓTH Edmond
Tóth Edmond lehetne Sótonyi László segítője (Fotó: MTI / Bodnár Boglárka)

A játékosként 190-szeres válogatott Sótonyi jelenleg a Nemzeti Kézilabda Akadémia első osztályú csapatát – amellyel a bajnokságban hatodik lett az előző szezonban – és a juniorválogatottat irányítja. Utóbbival 2023-ban világbajnoki ezüstérmet nyert.

Tóth 2016 és 2025 között kilenc és fél éven át az Eger szakvezetője volt. Vezetésével a legutóbbi idényben a Tatabánya a bajnokságban bronz-, az Európa-kupában és a Magyar Kupában ezüstérmes lett.

A magyar szövetség kedden jelentette be, hogy a spanyol Chema Rodríguez négy év után távozik a szövetségi kapitányi posztról, mivel a férfiválogatott egy góllal elveszítette párharcát a Szerbiával szembeni selejtezőben, majd nem kapott szabadkártyát, így nem lesz ott a januári világbajnokságon. A spanyol szakember előtt Gulyás István (2019–2022) irányította a nemzeti együttest.

Nyitókép: MTI / Krizsán Csaba

 

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