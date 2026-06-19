Ismét magyar szövetségi kapitánya lehet a válogatottnak

Hozzátette: örömmel tenne eleget a felkérésnek, amihez a MOL Tatabánya KC vezetősége is hozzájárulna, vagyis párhuzamosan tovább dolgozna a klubcsapatánál.

Tóth Edmond lehetne Sótonyi László segítője (Fotó: MTI / Bodnár Boglárka)

A játékosként 190-szeres válogatott Sótonyi jelenleg a Nemzeti Kézilabda Akadémia első osztályú csapatát – amellyel a bajnokságban hatodik lett az előző szezonban – és a juniorválogatottat irányítja. Utóbbival 2023-ban világbajnoki ezüstérmet nyert.