„Ki viszi el a balhét?” – őrjöngenek a bűnbakot kereső magyar szurkolók, miután eldőlt, hogy a férfi kéziválogatott lemarad a vb-ről

Szabadkártya-ügy: eldőlt, ott lesz-e a világbajnokságon a magyar válogatott – döbbenetes az indoklás
Egyelőre még kapkodjuk a fejünket.
A sportág szerelmesei szerint következményekért kiált a fájó eredmény.
Mint arról beszámoltunk, a Nemzetközi Kézilabda Szövetség Szaúd-Arábiának és Törökországnak osztotta ki a fennmaradó két szabadkártyát, így a magyar válogatott nem lesz ott a januári, németországi olimpiai kvalifikációs tornán, 2015 után először nem lesz ott a világbajnokságon.
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Egyelőre még kapkodjuk a fejünket.
Az IHF-nél elismerték, hogy a fennmaradó két hely kiosztása során nem a szakmai kritériumok játszották az elsődleges szerepet, az indoklás úgy szól, a sportág történetében először vb-résztvevő Törökország esetében az egyik fő érv bevallottan a rendező Németországban élő óriási török közösség volt.
A Magyar Kézilabda Szövetség elnöke, Ilyés Ferenc a szervezet honlapján adott hangot csalódottságának. „Természetesen nagyon csalódottak vagyunk az IHF döntése miatt, még akkor is, ha a világbajnoki részvételi jogot elsősorban és leginkább a pályán kellett volna kiharcolnunk, ez azonban nem sikerült. Az sajnos jól látszik, hogy nem sportszakmai döntés született, hiszen ha csak azt nézzük, hogy a legutóbbi három világbajnokságon, a legutóbbi két Eb-n és a párizsi olimpián egyaránt a magyar férfiválogatott végzett a legelőkelőbb helyen azon csapatok közül, amelyek nem vívták ki a pályán a vb-részvételt, így okkal bízhattunk abban, hogy szakmai döntés esetén kedvezményezettek lehetünk.
Sajnos azonban az IHF-nek nincs kritériumrendszere a szabadkártyák kapcsán, ráadásul a Magyar Kézilabda Szövetség – noha folyamatosan tartotta a kapcsolatot a szervezettel az elmúlt hetekben – szintén csak az IHF honlapjáról értesült a döntésről.
Az indokolásban hangsúlyozzák a globális kézilabda fejlesztésének fontosságát az ügyben, úgy véljük, ebben is erősek vagyunk, szem előtt tartva az elmúlt évek számos nemzetközi versenyrendezését és az előttünk álló, 2027-es magyarországi női világbajnokság szervezését, valamint az MKSZ több kontinensen átívelő szakmai együttműködéseit, amelyek az IHF kezdeményezéseihez kapcsolódva éppen a fejlődő kézilabda-országok támogatását szolgálják.
Természetesen nem tehetünk mást, mint a férfiválogatott kapcsán a 2028-as Európa-bajnokság selejtezőire koncentrálunk, és a kontinensviadalra kijutva megpróbáljuk kivívni az olimpiai selejtezőn való szereplés jogát,
hiszen arra a 2027-es vb-n nem lesz lehetőségünk” – fogalmazott Ilyés Ferenc.
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Most nem a gyorsaság a legfontosabb, az értékelést a következő hetekben folytatják.
A közösségi oldalak kommentszekcióiban a szurkolók véleménye szinte teljesen azonos, mint írják, nem a szabadkártyára kellett volna alapozni, hanem a pályán kiharcolni a vb-részvételt. És miután nem ez történt, legyen következménye a fájó eredménynek! Volt, aki a szövetség vezetését, más a szakmai stábot, vagy a játékosokat pécézte ki magának. A szalonképesnek ítélet hozzászólásokból szemezgettünk.
„Szembe kellene nézni a valósággal és egy ilyen kicsi ország képviselőjeként tudomásul venni, hogy a sportág népszerűsítésében elenyésző lehet a szerepünk, illetve ezeknél a szabadkártyáknál kimondva se a kézilabda tudás dönt.”
„Talán nyerni kellett volna! Nyugger jatékosok, unalmas szövetségi kapitány!”
„Győzni kéne 1-2 meccsen, aztán nem kéne másokra mutogatni...”
Egy esetleges szabadkártyával azok a problémák, amik ahhoz vezettek, hogy nélkülünk rendezik a jövő évi németországi vb-t már nem is léteznének?”
„Ki viszi el a balhét?”
„Talán el kellene gondolkodni a jövőn. A vezetés sem áll a feladata magaslatán.”
Mint ismert, a legutóbbi, Párizsban rendezett nyári olimpián a férfi és a női kézilabda-válogatottunk is részt vehetett. A vb-ről való távolmaradással szűkülnek az esélyeink, hogy Los Angeles előtt is kiharcoljuk a lehetőséget, ám férficsapatunk egy sikeres 2028-as Eb-szerepléssel még tehet a sorsa jobbra fordulásáért.
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A hetespárbajért támadhattunk az utolsó pillanatokban.
Fotó: MTI/Vasvári Tamás