„Ki viszi el a balhét?” – őrjöngenek a bűnbakot kereső magyar szurkolók, miután eldőlt, hogy a férfi kéziválogatott lemarad a vb-ről

A Magyar Kézilabda Szövetség elnöke, Ilyés Ferenc a szervezet honlapján adott hangot csalódottságának. „Természetesen nagyon csalódottak vagyunk az IHF döntése miatt, még akkor is, ha a világbajnoki részvételi jogot elsősorban és leginkább a pályán kellett volna kiharcolnunk, ez azonban nem sikerült. Az sajnos jól látszik, hogy nem sportszakmai döntés született, hiszen ha csak azt nézzük, hogy a legutóbbi három világbajnokságon, a legutóbbi két Eb-n és a párizsi olimpián egyaránt a magyar férfiválogatott végzett a legelőkelőbb helyen azon csapatok közül, amelyek nem vívták ki a pályán a vb-részvételt, így okkal bízhattunk abban, hogy szakmai döntés esetén kedvezményezettek lehetünk.

Sajnos azonban az IHF-nek nincs kritériumrendszere a szabadkártyák kapcsán, ráadásul a Magyar Kézilabda Szövetség – noha folyamatosan tartotta a kapcsolatot a szervezettel az elmúlt hetekben – szintén csak az IHF honlapjáról értesült a döntésről.

Az indokolásban hangsúlyozzák a globális kézilabda fejlesztésének fontosságát az ügyben, úgy véljük, ebben is erősek vagyunk, szem előtt tartva az elmúlt évek számos nemzetközi versenyrendezését és az előttünk álló, 2027-es magyarországi női világbajnokság szervezését, valamint az MKSZ több kontinensen átívelő szakmai együttműködéseit, amelyek az IHF kezdeményezéseihez kapcsolódva éppen a fejlődő kézilabda-országok támogatását szolgálják.