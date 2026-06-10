Elégedetlenek a németek: a magyar politikusok fizetéscsökkentése csak szimbolikus gesztus

Kemény üzenet érkezett Varsóból: A Fidesznek most egyetlen dolgot szabad csak tennie
Jacek Karnowski szerint egy jól működő politikai szervezet egy választási vereség után is képes talpra állni.
A kritikusok gazdasági reformokat sürgetnek.
A Magyar Országgyűlés 40 százalékkal csökkenti a képviselők fizetését, hogy tehermentesítse az államháztartást – írja a Der Spiegel. Magyar Péter miniszterelnök – aki a Fidesz és Orbán Viktor rendszerével való szakítását hangsúlyozza – saját bérét is megfelezte, példaként állítva magát. Magyar szerint a politikusoknak szolgálóknak kell lenniük, nem kiváltságos elitnek.
A német lap szerint lépés Brüsszel felé is jelzés: Budapest igyekszik visszaszerezni az EU bizalmát és hozzáférést nyerni blokkolt forrásokhoz, és része Magyar nagyobb programjának, amellyel demonstrálni akarja a szakítást az Orbán-rendszerrel.
A kritikusok azonban rámutatnak, hogy a politikusfizetések szimbolikus csökkentése önmagában nem lesz elegendő a magyar gazdaság és közigazgatás mélyen gyökerező strukturális problémák megoldásához
– írja a Der Spiegel.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
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