Elégedetlenek a németek: a magyar politikusok fizetéscsökkentése csak szimbolikus gesztus

A Magyar Országgyűlés 40 százalékkal csökkenti a képviselők fizetését, hogy tehermentesítse az államháztartást – írja a Der Spiegel. Magyar Péter miniszterelnök – aki a Fidesz és Orbán Viktor rendszerével való szakítását hangsúlyozza – saját bérét is megfelezte, példaként állítva magát. Magyar szerint a politikusoknak szolgálóknak kell lenniük, nem kiváltságos elitnek.

A német lap szerint lépés Brüsszel felé is jelzés: Budapest igyekszik visszaszerezni az EU bizalmát és hozzáférést nyerni blokkolt forrásokhoz, és része Magyar nagyobb programjának, amellyel demonstrálni akarja a szakítást az Orbán-rendszerrel.