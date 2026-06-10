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Németország országgyűlés Magyar Péter

Elégedetlenek a németek: a magyar politikusok fizetéscsökkentése csak szimbolikus gesztus

2026. június 10. 11:40

A kritikusok gazdasági reformokat sürgetnek.

2026. június 10. 11:40
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A Magyar Országgyűlés 40 százalékkal csökkenti a képviselők fizetését, hogy tehermentesítse az államháztartást – írja a Der Spiegel. Magyar Péter miniszterelnök – aki a Fidesz és Orbán Viktor rendszerével való szakítását hangsúlyozza – saját bérét is megfelezte, példaként állítva magát. Magyar szerint a politikusoknak szolgálóknak kell lenniük, nem kiváltságos elitnek.

A német lap szerint lépés Brüsszel felé is jelzés: Budapest igyekszik visszaszerezni az EU bizalmát és hozzáférést nyerni blokkolt forrásokhoz, és része Magyar nagyobb programjának, amellyel demonstrálni akarja a szakítást az Orbán-rendszerrel. 

A kritikusok azonban rámutatnak, hogy a politikusfizetések szimbolikus csökkentése önmagában nem lesz elegendő a magyar gazdaság és közigazgatás mélyen gyökerező strukturális problémák megoldásához

– írja a Der Spiegel.  

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép forrása: Kisbenedek Attila / AFP

***

 

Összesen 22 komment

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vezker
2026. június 10. 14:12
Közük?
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0
0
tapir32
2026. június 10. 13:54
Amit ez a lap strukturális problémának nevez, az más szempontból fejlesztendő pozitív eredmény. Ahány állam, annyi demokrácia.
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0
0
VeressZoltán
2026. június 10. 13:43
A náci lap takarodjon tőlünk!
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1
0
ördöngös pepecselés
2026. június 10. 13:36
"A kritikusok gazdasági reformokat sürgetnek." mif@sz közük van a németeknek ehhez? csak nem azt várják, hogy az EU által ígért pénzeket, PoloskaPöti hiánytalanul átirányítja hozzájuk?(DE, Merz megparancsolta).
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1
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