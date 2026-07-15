Ft
Ft
32°C
21°C
Ft
Ft
32°C
21°C
07. 15.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 15.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
félidős választás Donald Trump Republikánus Párt Demokrata Párt Egyesült Államok

Aggódhat Trump: kezdenek visszaerősödni a demokraták

2026. július 15. 14:36

Van esély arra, hogy a novemberi félidős választáson a Demokrata Párt megszerzi a Képviselőház többségét.

2026. július 15. 14:36
null

A Decision Desk HQ (DDHQ) új előrejelzése szerint az amerikai demokraták abban a helyzetben vannak, hogy megnyerjék a szövetségi Képviselőházat idén ősszel, míg a Szenátusban 50-50 arányú megosztottság várható – írja a The Hill washingtoni közéleti lap.

A novemberi félidős választás előtt alig több mint 100 nappal a DDHQ előrejelzése szerint a demokraták 227-208-as előnyre tesznek szert a Képviselőházban,

 míg a Szenátusban a republikánusok szűken megtartják a hatalmat: J. D. Vance alelnök szavazata dönthet majd a republikánusok mellett az 50-50 arányú Szenátusban.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

A jelenlegi állás szerint 62 százalék az esélye annak, hogy a demokraták megnyerik az alsóházat, és 57 százalék a valószínűsége annak, hogy a republikánusok megtartják a felsőházat a DDHQ elemzése szerint.

A demokraták abban reménykednek, hogy az évközi lendület jó előjel egy őszi demokrata hullámra, és ők is profitálhatnak abból a történelmi trendből, hogy egy hivatalban lévő elnök pártja veszít a ciklus közepén.

Ezt is ajánljuk a témában

 

Fotó: SAUL LOEB / AFP

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
remi
2026. július 15. 16:19
Más források szerint inkább csak az a kérdéses, hogy a demokárék mekkora fölénnyel fognak bírni mindkét házban. Jelenleg még az is képben van, és ahogy dónald egyre jobban merül el a közel-keleti mocsárban egyre inkább benne lesz, hogy akár kétharmaduk lesz és percek alatt megimpícselik dónaldot.
Válasz erre
0
1
ekeke1
2026. július 15. 15:41
Úgy kell a hülyéknek. Kellett neki Netanjahu és Izrael miatt háborúba menni Iránnal.
Válasz erre
0
1
Canadian
2026. július 15. 15:18
Elég szomorú, hogy Amerika bal fele annyira agymosott, hogy a sátánistákat akarják vissza. Persze ehhez hozzá kell tenni a nagyüzemi szintű választási csalásokat is. A demokraták azért importálnak több tízmillió illegálist, hogy bevehessék őket a népszámlálásba, így több választási körzetet hozhassanak létre, és az illegálisok szavaznak is, valamennyien a demokratákra. A demokrata államokban az illegálisoknak automatikusan vezetői engedélyt adnak, az alapján pedig automatikusan rákerülnek a választási listára. Vagyis a demokraták kollektív hazaárulás követnek el. Mindenkit, aki ebben aktívan részt vesz, fegyházba kéne vágni, életfogytiglan, korai szabadulás esélye nélkül.
Válasz erre
0
3
Galerida
2026. július 15. 14:57
Ha a NATO tanácskozáson erőt vesz magán és a viszolygása ellenére megfogja péter felajánlott kacsóját, akkor most ő is reménykedhetne a sok betűs mozgalom támogatásában!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!