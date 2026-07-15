Aggódhat Trump: kezdenek visszaerősödni a demokraták

Bosszúval fenyegeti Irán legfelsőbb vezetője Amerikát
Mojtaba Khamenei ajatollah azt közölte: „bosszút” kell állnia apja, Ali Khamenei ajatollah Amerika és Izrael általi meggyilkolásáért.
Van esély arra, hogy a novemberi félidős választáson a Demokrata Párt megszerzi a Képviselőház többségét.
A Decision Desk HQ (DDHQ) új előrejelzése szerint az amerikai demokraták abban a helyzetben vannak, hogy megnyerjék a szövetségi Képviselőházat idén ősszel, míg a Szenátusban 50-50 arányú megosztottság várható – írja a The Hill washingtoni közéleti lap.
A novemberi félidős választás előtt alig több mint 100 nappal a DDHQ előrejelzése szerint a demokraták 227-208-as előnyre tesznek szert a Képviselőházban,
míg a Szenátusban a republikánusok szűken megtartják a hatalmat: J. D. Vance alelnök szavazata dönthet majd a republikánusok mellett az 50-50 arányú Szenátusban.
A jelenlegi állás szerint 62 százalék az esélye annak, hogy a demokraták megnyerik az alsóházat, és 57 százalék a valószínűsége annak, hogy a republikánusok megtartják a felsőházat a DDHQ elemzése szerint.
A demokraták abban reménykednek, hogy az évközi lendület jó előjel egy őszi demokrata hullámra, és ők is profitálhatnak abból a történelmi trendből, hogy egy hivatalban lévő elnök pártja veszít a ciklus közepén.
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Mojtaba Khamenei ajatollah azt közölte: „bosszút” kell állnia apja, Ali Khamenei ajatollah Amerika és Izrael általi meggyilkolásáért.
Fotó: SAUL LOEB / AFP