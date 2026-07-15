Aggódhat Trump: kezdenek visszaerősödni a demokraták

A Decision Desk HQ (DDHQ) új előrejelzése szerint az amerikai demokraták abban a helyzetben vannak, hogy megnyerjék a szövetségi Képviselőházat idén ősszel, míg a Szenátusban 50-50 arányú megosztottság várható – írja a The Hill washingtoni közéleti lap.

A novemberi félidős választás előtt alig több mint 100 nappal a DDHQ előrejelzése szerint a demokraták 227-208-as előnyre tesznek szert a Képviselőházban,

míg a Szenátusban a republikánusok szűken megtartják a hatalmat: J. D. Vance alelnök szavazata dönthet majd a republikánusok mellett az 50-50 arányú Szenátusban.