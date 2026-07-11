Bosszúval fenyegeti Irán legfelsőbb vezetője Amerikát

Trump Irán teljes elpusztításával fenyegetőzött, ha Teherán megpróbálná megölni
„Ezer, Iránra irányított rakéta áll készenlétben, és további ezrek indulnának útnak, ha az iráni rezsim beváltaná a világszerte hangoztatott fenyegetését.”
Mojtaba Khamenei ajatollah azt közölte: „bosszút” kell állnia apja, Ali Khamenei ajatollah Amerika és Izrael általi meggyilkolásáért.
Irán legfelsőbb vezetője, Mojtaba Khamenei, aki az Egyesült Államok és Izrael támadása során meghalt előző ajatollah, Ali Khamenei fia, a kinevezése óta még nem jelent meg a nyilvánosság előtt. Az ifjabb Khamenei a CNN szerint feltehetően megsebesült Izrael és az Egyesült Államok februári támadásában, amelyben apja, anyja és felesége is meghalt. Az új legfelsőbb vezető a háború kezdete óta egyszer sem volt látható: csak írásbeli nyilatkozatokon keresztül kommunikál, soha nem mutatja az arcát és nem használja a hangját.
„A bosszú nemzetünk követelése, és mindenképpen végre kell hajtani”
– olvasható az államilag kötött Fars hírügynökség által közölt és az új ajatollahnak tulajdonított közleményben. „Esküszünk, hogy bosszút állunk a tiszta véretekért és e két háború összes mártírjának véréért a bűnöző és átkozott gyilkosokon” – áll a szövegben. „Ezek a bűnözők, akiknek a neve tetőtől talpig ismert és dokumentált, a békés öregkori, ágyban, párnák közötti halál utáni vágyukat magukkal fogják vinni a sírba. Tudniuk kell, hogy ez az ügy nem az én vagy más tisztviselők létezésétől függ.”
Az ígéret „hamarosan” teljesül, akár „jelen vagyunk, akár nem” – olvasható a rejtélyes közleményben.
A figyelmeztetés mindössze néhány órával azután hangzott el, hogy Donald Trump amerikai elnök azzal fenyegette meg Iránt, hogy „megtizedeli” az országot, ha megpróbálják megölni.
A CNN emlékeztet: izraeli hírszerzők a közelmúltban arról tájékoztatták a Trump-adminisztrációt, hogy az amerikai vezető meggyilkolására készülnek az irániak. Egy izraeli forrás és egy amerikai tisztviselő szerint a fenyegetések a teheráni vezetés keményvonalasainak vágyát tükrözik. Két, az ügyhöz közel álló amerikai forrás azonban azt mondta, hogy a legutóbbi amerikai hírszerzési értékelések nem mutatnak arra utaló jelet, hogy Irán új, konkrétan Trump meggyilkolására irányuló összeesküvést tervezne, hanem inkább arról, hogy különböző iráni szereplőknek szándékában áll megtenni ezt.
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„Ezer, Iránra irányított rakéta áll készenlétben, és további ezrek indulnának útnak, ha az iráni rezsim beváltaná a világszerte hangoztatott fenyegetését.”
Fotón: iráni tüntetés az ajatollahért (Abedin Taherkenareh, AFP)