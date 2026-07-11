Bosszúval fenyegeti Irán legfelsőbb vezetője Amerikát

Irán legfelsőbb vezetője, Mojtaba Khamenei, aki az Egyesült Államok és Izrael támadása során meghalt előző ajatollah, Ali Khamenei fia, a kinevezése óta még nem jelent meg a nyilvánosság előtt. Az ifjabb Khamenei a CNN szerint feltehetően megsebesült Izrael és az Egyesült Államok februári támadásában, amelyben apja, anyja és felesége is meghalt. Az új legfelsőbb vezető a háború kezdete óta egyszer sem volt látható: csak írásbeli nyilatkozatokon keresztül kommunikál, soha nem mutatja az arcát és nem használja a hangját.

„A bosszú nemzetünk követelése, és mindenképpen végre kell hajtani”

– olvasható az államilag kötött Fars hírügynökség által közölt és az új ajatollahnak tulajdonított közleményben. „Esküszünk, hogy bosszút állunk a tiszta véretekért és e két háború összes mártírjának véréért a bűnöző és átkozott gyilkosokon” – áll a szövegben. „Ezek a bűnözők, akiknek a neve tetőtől talpig ismert és dokumentált, a békés öregkori, ágyban, párnák közötti halál utáni vágyukat magukkal fogják vinni a sírba. Tudniuk kell, hogy ez az ügy nem az én vagy más tisztviselők létezésétől függ.”