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Donald Trump Irán Egyesült Államok

Bosszúval fenyegeti Irán legfelsőbb vezetője Amerikát

2026. július 11. 14:47

Mojtaba Khamenei ajatollah azt közölte: „bosszút” kell állnia apja, Ali Khamenei ajatollah Amerika és Izrael általi meggyilkolásáért.

2026. július 11. 14:47
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Irán legfelsőbb vezetője, Mojtaba Khamenei, aki az Egyesült Államok és Izrael támadása során meghalt előző ajatollah, Ali Khamenei fia, a kinevezése óta még nem jelent meg a nyilvánosság előtt. Az ifjabb Khamenei a CNN szerint feltehetően megsebesült Izrael és az Egyesült Államok februári támadásában, amelyben apja, anyja és felesége is meghalt. Az új legfelsőbb vezető a háború kezdete óta egyszer sem volt látható: csak írásbeli nyilatkozatokon keresztül kommunikál, soha nem mutatja az arcát és nem használja a hangját.

„A bosszú nemzetünk követelése, és mindenképpen végre kell hajtani”

– olvasható az államilag kötött Fars hírügynökség által közölt és az új ajatollahnak tulajdonított közleményben. „Esküszünk, hogy bosszút állunk a tiszta véretekért és e két háború összes mártírjának véréért a bűnöző és átkozott gyilkosokon” – áll a szövegben. „Ezek a bűnözők, akiknek a neve tetőtől talpig ismert és dokumentált, a békés öregkori, ágyban, párnák közötti halál utáni vágyukat magukkal fogják vinni a sírba. Tudniuk kell, hogy ez az ügy nem az én vagy más tisztviselők létezésétől függ.”

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Az ígéret „hamarosan” teljesül, akár „jelen vagyunk, akár nem” – olvasható a rejtélyes közleményben.

A figyelmeztetés mindössze néhány órával azután hangzott el, hogy Donald Trump amerikai elnök azzal fenyegette meg Iránt, hogy „megtizedeli” az országot, ha megpróbálják megölni.

A CNN emlékeztet: izraeli hírszerzők a közelmúltban arról tájékoztatták a Trump-adminisztrációt, hogy az amerikai vezető meggyilkolására készülnek az irániak. Egy izraeli forrás és egy amerikai tisztviselő szerint a fenyegetések a teheráni vezetés keményvonalasainak vágyát tükrözik. Két, az ügyhöz közel álló amerikai forrás azonban azt mondta, hogy a legutóbbi amerikai hírszerzési értékelések nem mutatnak arra utaló jelet, hogy Irán új, konkrétan Trump meggyilkolására irányuló összeesküvést tervezne, hanem inkább arról, hogy különböző iráni szereplőknek szándékában áll megtenni ezt.

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Fotón: iráni tüntetés az ajatollahért (Abedin Taherkenareh, AFP)

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Összesen 2 komment

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astracf
2026. július 11. 16:37
Döglött már a kecskebaszó, azért üzengetnek, fenyegetőznek a nevében.... Úgy látszik kevés volt, amit eddig kaptak...Hajrá Donald, adj nekik!
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szim-patikus
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2026. július 11. 15:20 Szerkesztve
Az6 arab lelke nem a rab lelke, de Én a cigány Orbánc helyében magamtól mennék börtönbe. (=a hason-ló-kupec fajtársaim közé)
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