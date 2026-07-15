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iráni háború Irán Egyesült Államok

Újra lecsapott Amerika Iránra

2026. július 15. 13:58

Az Egyesült Államok újabb csapásokat indított iráni célpontok ellen.

2026. július 15. 13:58
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Irán azzal fenyegetőzött, hogy további kereskedelmi útvonalakat blokkol a régióban, miközben az Egyesült Államok újabb csapáshullámot indított katonai célpontok ellen – írja a BBC.

Az amerikai hadsereg Központi Parancsnoksága (Centcom) bejelentette, hogy 

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szerda reggel drónos, légi és haditengerészeti csapásokat hajtott végre Irán ellen, egy éjszakai hétórás művelet mellett.

Kedden este újra megkezdődött az Egyesült Államok blokádja az iráni kikötők ellen, amely megakadályozza, hogy a hajók áthaladjanak az iráni kikötőkbe, illetve onnan elinduljanak. Donald Trump amerikai elnök azt ígéri, hogy a jövő héten csapást mér Irán hídjaira és erőműveire, ha az ország nem tér vissza a tárgyalásokhoz. Trump kijelentette, hogy a Hormuzi-szorosban kivetni kívánt 20%-os vámot „hatalmas” kereskedelmi és befektetési megállapodások váltják fel a Perzsa-öböl menti államokkal.

Az iráni Forradalmi Gárda azt közölte, hogy a Hormuzi-szoros zárva marad, amíg az Egyesült Államok be nem fejezi „agresszív cselekményeit”. A Forradalmi Gárda figyelmeztette az Egyesült Államokat, hogy „számítson más, az Egyesült Államok és szövetségesei érdekeit szolgáló olaj- és gázexport-útvonalak lezárására”. Nem részletezték, hogy mely útvonalakat érintheti ez. Irán állami műsorszolgáltatója arról számolt be, hogy az ország hadserege külön támadásokat hajtott végre amerikai célpontok ellen Jordániában, Kuvaitban és Bahreinben.

Az amerikai szövetségesek azt jelezték, hogy Iránból indított drónokat és rakétákat fogtak el.

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Fotó: hajók a Hormuzi-szorosban (AFP)

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Összesen 13 komment

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Sorrend:
Beszartak-a-fideszesek
2026. július 15. 16:19
Pedig úgy volt közel a trumpi béke Iránban. Tapsoljatok, fideszektások! A békepárti uratok békebombáz.
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0
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bikfic-0
2026. július 15. 15:43
Majd Pepe odamegy hétvégén, egy kis nyaralással egybekötve, és a magnummal rendet csinál. Kis türelem. Lesz szelfi is.
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0
0
billysparks
2026. július 15. 14:54
Szerintem a 22-ik szankciós csomag már biztosan térdre fogja kényszeríteni Amerikát.
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3
0
billysparks
2026. július 15. 14:52
Teljesen jogos, hiszen Irán évek óta bombázta az amerikai kisebbségeket Irán keleti részén és még az angol nyelvet is betiltották. Ráadásul Irán titkos laborokat működtetett Kanadában.
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3
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