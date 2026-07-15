Újra lecsapott Amerika Iránra

Kedden este újra megkezdődött az Egyesült Államok blokádja az iráni kikötők ellen, amely megakadályozza, hogy a hajók áthaladjanak az iráni kikötőkbe, illetve onnan elinduljanak. Donald Trump amerikai elnök azt ígéri, hogy a jövő héten csapást mér Irán hídjaira és erőműveire, ha az ország nem tér vissza a tárgyalásokhoz. Trump kijelentette, hogy a Hormuzi-szorosban kivetni kívánt 20%-os vámot „hatalmas” kereskedelmi és befektetési megállapodások váltják fel a Perzsa-öböl menti államokkal.

Az iráni Forradalmi Gárda azt közölte, hogy a Hormuzi-szoros zárva marad, amíg az Egyesült Államok be nem fejezi „agresszív cselekményeit”. A Forradalmi Gárda figyelmeztette az Egyesült Államokat, hogy „számítson más, az Egyesült Államok és szövetségesei érdekeit szolgáló olaj- és gázexport-útvonalak lezárására”. Nem részletezték, hogy mely útvonalakat érintheti ez. Irán állami műsorszolgáltatója arról számolt be, hogy az ország hadserege külön támadásokat hajtott végre amerikai célpontok ellen Jordániában, Kuvaitban és Bahreinben.

Az amerikai szövetségesek azt jelezték, hogy Iránból indított drónokat és rakétákat fogtak el.