Újra lecsapott Amerika Iránra

Bejelentette Trump: most már tényleg lebombáz mindent Iránban, ha nem állnak kötélnek
Igaz, ezt márciusban sem hajtotta végre.
Az Egyesült Államok újabb csapásokat indított iráni célpontok ellen.
Irán azzal fenyegetőzött, hogy további kereskedelmi útvonalakat blokkol a régióban, miközben az Egyesült Államok újabb csapáshullámot indított katonai célpontok ellen – írja a BBC.
Az amerikai hadsereg Központi Parancsnoksága (Centcom) bejelentette, hogy
szerda reggel drónos, légi és haditengerészeti csapásokat hajtott végre Irán ellen, egy éjszakai hétórás művelet mellett.
Kedden este újra megkezdődött az Egyesült Államok blokádja az iráni kikötők ellen, amely megakadályozza, hogy a hajók áthaladjanak az iráni kikötőkbe, illetve onnan elinduljanak. Donald Trump amerikai elnök azt ígéri, hogy a jövő héten csapást mér Irán hídjaira és erőműveire, ha az ország nem tér vissza a tárgyalásokhoz. Trump kijelentette, hogy a Hormuzi-szorosban kivetni kívánt 20%-os vámot „hatalmas” kereskedelmi és befektetési megállapodások váltják fel a Perzsa-öböl menti államokkal.
Az iráni Forradalmi Gárda azt közölte, hogy a Hormuzi-szoros zárva marad, amíg az Egyesült Államok be nem fejezi „agresszív cselekményeit”. A Forradalmi Gárda figyelmeztette az Egyesült Államokat, hogy „számítson más, az Egyesült Államok és szövetségesei érdekeit szolgáló olaj- és gázexport-útvonalak lezárására”. Nem részletezték, hogy mely útvonalakat érintheti ez. Irán állami műsorszolgáltatója arról számolt be, hogy az ország hadserege külön támadásokat hajtott végre amerikai célpontok ellen Jordániában, Kuvaitban és Bahreinben.
Az amerikai szövetségesek azt jelezték, hogy Iránból indított drónokat és rakétákat fogtak el.
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Igaz, ezt márciusban sem hajtotta végre.
Fotó: hajók a Hormuzi-szorosban (AFP)