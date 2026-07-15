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havasi bertalan gulyás gergely Szijjártó Péter orbán viktor

Megvan, mikor dől el, hogy ki veszi át Szijjártó mandátumát és hogy ki lesz a Fidesz új frakcióvezetője

2026. július 15. 14:51

Havasi Bertalan elmondta, a Fidesz kibővült országos elnöksége július 21-én tart ülést, és az elnökség várhatóan még aznap a frakcióval együtt is tanácskozást tart.

2026. július 15. 14:51
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A Fidesz országos elnöksége jövő heti ülésén foglalkozik majd a frakcióval kapcsolatos személyi döntésekkel – közölte Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerdán az MTI-vel, arra reagálva, hogy Szijjártó Péter lemondott parlamenti mandátumáról.

Havasi Bertalan elmondta:

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a Fidesz kibővült országos elnöksége július 21-én tart ülést, és az elnökség várhatóan még aznap a frakcióval együtt is tanácskozást tart.

Hozzátette: minden bizonnyal a képviselőcsoporttal kapcsolatos személyi döntések is szóba kerülnek.

Arra a kérdésre, hogy Orbán Viktor pártelnöknek tudomása volt-e Szijjártó Péter lemondásáról, Havasi Bertalan azt mondta: Szijjártó Péter és Orbán Viktor az elmúlt hetekben többször is egyeztettek.

Szijjártó Péter szerdán a Facebookon közölte, hogy lemond parlamenti mandátumáról és a BYD-nél vállal munkát. A korábbi külgazdasági és külügyminiszter azt írta: a vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőként dolgozik tovább.

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Gulyás Gergely pedig hétfőn, az alaptörvény-módosítás parlamenti elfogadását megelőzően jelentette be, hogy lemond a Fidesz frakcióvezetői posztjáról. „Az a helyzet, ami előállt, az minden szempontból a legélesebb tiltakozást igényli, és ennek a tiltakozásnak része személyes következtetések levonása is” – indokolt Gulyás Gergely, hozzátéve: azt fogja kérni, hogy olyan vezesse a frakciót, akinek van lehetősége 2030 után is indulni a választásokon.

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(MTI)

Fotó: Balogh Zoltán/MTI

 

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Összesen 76 komment

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cluster
2026. július 15. 16:34
javasonám győzikét! ja nem jó, mert cigány és ti nem szeretitek. akkor legyen PIStA vagy dopemen :DDDDD
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0
2
fintaj-2
•••
2026. július 15. 16:32 Szerkesztve
Bojkottálni kedves Fidesz képviselők és Fideszre szavazók minden Tiszát képviselőt, Tiszát támogatót, Tisza kommentelőt, elkerülni őket mint a bűzlő sz.rt, amíg nem találnak vissza az EMBERI hangra és nem tanulnak tiszteletet!
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1
0
szim-patikus
•••
2026. július 15. 16:26 Szerkesztve
Szerintem Tuzson lesz, mert ő előre is hazudni képes szemben az utólagos többiekkel. kibővült országos elnökség ? ----- ezek szerint a szemétdombon bőven van még önkényes szemét.
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0
2
ThunderDan
2026. július 15. 16:25
teket, te aberrált! Elmebeteg vagy. A Messiásod is az a mellékelt ábra szerint, ez a nagyobb baj. (KIZÁRJA ALKOTMANYILAG SZIJJARTÓT ÖRÖKRE - AZTÁN MEG RÖHÖG RAJTA. Ez már nem is hitleri szint, mert az a maga módján mégiscsak konolyan vette saját magát. Ez LIPÓTMEZŐ szintje.)
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3
0
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