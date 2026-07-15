Megvan, mikor dől el, hogy ki veszi át Szijjártó mandátumát és hogy ki lesz a Fidesz új frakcióvezetője

Hozzátette: minden bizonnyal a képviselőcsoporttal kapcsolatos személyi döntések is szóba kerülnek.

Arra a kérdésre, hogy Orbán Viktor pártelnöknek tudomása volt-e Szijjártó Péter lemondásáról, Havasi Bertalan azt mondta: Szijjártó Péter és Orbán Viktor az elmúlt hetekben többször is egyeztettek.

Szijjártó Péter szerdán a Facebookon közölte, hogy lemond parlamenti mandátumáról és a BYD-nél vállal munkát. A korábbi külgazdasági és külügyminiszter azt írta: a vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőként dolgozik tovább.