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byd szijjártó péter parlament

Lemondott parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter – már meg is van, hol folytatja

2026. július 15. 13:40

„Ennek oka, hogy rendkívül megtisztelő ajánlatot kaptam a világgazdaság egyik meghatározó vállalatától egy nemzetközi pozíció betöltésére” – indokolta döntését a korábbi külügyminiszter.

2026. július 15. 13:40
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„Benyújtottam a parlamenti mandátumomról történő lemondásomat. Ennek oka, hogy rendkívül megtisztelő ajánlatot kaptam a világgazdaság egyik meghatározó vállalatától egy nemzetközi pozíció betöltésére. 
A BYD az elmúlt húsz év egyik legnagyobb autóipari sikertörténete és egyben az új energiájú járművek világelső gyártója is. 

A mai naptól a vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőjeként dolgozom tovább” 

– írta Facebook-oldalán a korábbi külügyminiszter.

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Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala
 

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Összesen 42 komment

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Sorrend:
sergent
2026. július 15. 13:59
Bitrex® 2026. július 15. 13:53 Látom, a legyek megérkeztek a friss ürülékre. Hát szarnak elég nagy, csak nem fejtetted ki hogy Szijjártó vagy a a fidesz?
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0
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salátás
2026. július 15. 13:58
dundi-fan 2026. július 15. 13:54 Amikor Gerhard Schröder bukott kancellárként elment a gazpromhoz dolgozni, akkor le lehetett belőle vonni bizonyos következtetést. ------------ az a jó bennetek, hogy mindig csak egy egy személyt szúrtok ki magatoknak hogy ez egyébként a nag yhaverjaitokkal hogy történik, azt hatalmas vilmosi vakság övezi
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0
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blackpuli
2026. július 15. 13:58
Gratulálok neki és sok sikert! Fehérporospetiért senki nem fog kapkodni, csak néhány maradék tiszaros szektacsürhe.
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templar62
2026. július 15. 13:57
Nem a büfés lesz shell-nél .
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2
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