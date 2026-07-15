Lemondott parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter – már meg is van, hol folytatja

Gazdagság munka nélkül – Kié lesz az AI, és mi marad nekünk?

Az AI hatása egyszerre hasonlít a villamosításhoz, az ipari forradalomhoz, az olaj alapú gazdasághoz és egy mindent látó megfigyelőrendszerhez. Növelheti a béreket és rövidítheti a munkaidőt, de ugyanilyen könnyen koncentrálhatja a tulajdont és gyengítheti az állampolgárok alkuerejét is. Az olcsóbb szolgáltatás önmagában még nem jelent gazdasági hatalmat. A valódi kérdés az, hogy a technológiai nyereség bérként, tulajdonosi hozamként vagy állami járadékként jelenik-e meg.