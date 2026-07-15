Lemondott parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter – már meg is van, hol folytatja

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„Ennek oka, hogy rendkívül megtisztelő ajánlatot kaptam a világgazdaság egyik meghatározó vállalatától egy nemzetközi pozíció betöltésére” – indokolta döntését a korábbi külügyminiszter.
„Benyújtottam a parlamenti mandátumomról történő lemondásomat. Ennek oka, hogy rendkívül megtisztelő ajánlatot kaptam a világgazdaság egyik meghatározó vállalatától egy nemzetközi pozíció betöltésére.
A BYD az elmúlt húsz év egyik legnagyobb autóipari sikertörténete és egyben az új energiájú járművek világelső gyártója is.
A mai naptól a vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőjeként dolgozom tovább”
– írta Facebook-oldalán a korábbi külügyminiszter.
Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala