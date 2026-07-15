Dömötör Csaba az EP-ben szembesítette az európai politikai elitet azzal, hogy Magyar Péter alkotmánymódosítása alapján ők is nézhetnének új állás után (VIDEÓ)

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„Rendben van ez így? Ön szerint rendben van az, hogy az ellenzéki képviselők jelentős része nem indulhat el a következő választáson?” – szegezte a kérdést a Fidesz EP-képviselője az igazságügyi és jogállamisági uniós biztosnak.
„Egészen elképesztőnek tartom, hogy három biztos beszélt a jogállamiságról és a magyar demokrácia állapotáról, de egyikük sem azokról a lépésekről, amelyek valóban korlátozzák a magyar demokráciát” – mondta Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője az Európai Parlamentben.
A politikus rámutatott: „Tegnap megszavaztak egy alkotmánymódosítást. McGrath biztos úr (Michael McGrath igazságügyi és jogállamisági uniós biztos – a szerk.) beszámolójából valahogy kimaradt a lényeg. Visszamenőleges hatállyal megakadályozzák, hogy az ellenzék vezetője újra miniszterelnök-jelölt lehessen. Egyetelenegy sorral eltávolítják a köztársasági elnököt. Az Alkotmánybíróság fejét eltávolítják.”
Ezentúl tizenkét évben korlátozzák a képviselői mandátum hosszát. Ezzel az ismert ellenzéki politikusok jelentős részét egész egyszerűen kiírják a politikai életből”
– húzta alá Dömötör.
„Hogyha lenne itt ebben a házban ilyen szabály, akkor százhatvannégy európai parlamenti képviselő nem indulhatna újra. Nem indulhatna Manfred Weber, a Zöldek és szocialisták frakcióvezetője, Freund úr nem indulhatna újra. Az itt ülő levezető elnökök sem, akiknek mondanám, hogy ha Németországban lenne ilyen szabály, akkor a CDU-s képviselők hatvan százaléka nem indulhatna újra a következő választáson”
– sorolta a fideszes EP-képviselő.
Hozzátette: „De hasonló szabályok esetén nem lehetne újra képviselő az olasz miniszterelnök és a német kancellár, nem lehetne újra jelölt a spanyol miniszterelnök és Donald Tusk sem”.
„McGrath úrhoz egyszerű a kérdésem:
rendben van ez így? Ön szerint rendben van az, hogy az ellenzéki képviselők jelentős része nem indulhat el a következő választáson?”
– zárta felszólalását Dömötör Csaba.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka