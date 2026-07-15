Dömötör Csaba az EP-ben szembesítette az európai politikai elitet azzal, hogy Magyar Péter alkotmánymódosítása alapján ők is nézhetnének új állás után (VIDEÓ)

„Egészen elképesztőnek tartom, hogy három biztos beszélt a jogállamiságról és a magyar demokrácia állapotáról, de egyikük sem azokról a lépésekről, amelyek valóban korlátozzák a magyar demokráciát” – mondta Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője az Európai Parlamentben.

A politikus rámutatott: „Tegnap megszavaztak egy alkotmánymódosítást. McGrath biztos úr (Michael McGrath igazságügyi és jogállamisági uniós biztos – a szerk.) beszámolójából valahogy kimaradt a lényeg. Visszamenőleges hatállyal megakadályozzák, hogy az ellenzék vezetője újra miniszterelnök-jelölt lehessen. Egyetelenegy sorral eltávolítják a köztársasági elnököt. Az Alkotmánybíróság fejét eltávolítják.”