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manfred weber Magyar Péter ep dömötör csaba alkotmánybíróság Donald Tusk

Dömötör Csaba az EP-ben szembesítette az európai politikai elitet azzal, hogy Magyar Péter alkotmánymódosítása alapján ők is nézhetnének új állás után (VIDEÓ)

2026. július 15. 16:53

„Rendben van ez így? Ön szerint rendben van az, hogy az ellenzéki képviselők jelentős része nem indulhat el a következő választáson?” – szegezte a kérdést a Fidesz EP-képviselője az igazságügyi és jogállamisági uniós biztosnak.

2026. július 15. 16:53
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„Egészen elképesztőnek tartom, hogy három biztos beszélt a jogállamiságról és a magyar demokrácia állapotáról, de egyikük sem azokról a lépésekről, amelyek valóban korlátozzák a magyar demokráciát” – mondta Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője az Európai Parlamentben.

A politikus rámutatott: „Tegnap megszavaztak egy alkotmánymódosítást. McGrath biztos úr (Michael McGrath igazságügyi és jogállamisági uniós biztos – a szerk.) beszámolójából valahogy kimaradt a lényeg. Visszamenőleges hatállyal megakadályozzák, hogy az ellenzék vezetője újra miniszterelnök-jelölt lehessen. Egyetelenegy sorral eltávolítják a köztársasági elnököt. Az Alkotmánybíróság fejét eltávolítják.”

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Ezentúl tizenkét évben korlátozzák a képviselői mandátum hosszát. Ezzel az ismert ellenzéki politikusok jelentős részét egész egyszerűen kiírják a politikai életből” 

– húzta alá Dömötör.

Hogyha lenne itt ebben a házban ilyen szabály, akkor százhatvannégy európai parlamenti képviselő nem indulhatna újra. Nem indulhatna Manfred Weber, a Zöldek és szocialisták frakcióvezetője, Freund úr nem indulhatna újra. Az itt ülő levezető elnökök sem, akiknek mondanám, hogy ha Németországban lenne ilyen szabály, akkor a CDU-s képviselők hatvan százaléka nem indulhatna újra a következő választáson” 

– sorolta a fideszes EP-képviselő.

Hozzátette: „De hasonló szabályok esetén nem lehetne újra képviselő az olasz miniszterelnök és a német kancellár, nem lehetne újra jelölt a spanyol miniszterelnök és Donald Tusk sem”.

„McGrath úrhoz egyszerű a kérdésem: 

rendben van ez így? Ön szerint rendben van az, hogy az ellenzéki képviselők jelentős része nem indulhat el a következő választáson?” 

– zárta felszólalását Dömötör Csaba.

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka
 

 

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Összesen 53 komment

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Sorrend:
Nuttika
2026. július 15. 19:01
Azokra, akik szerint rendben van, érvényessé tenném, aztán nézhetnének, hogy ők se indulhatnak.
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mocskos-tiszas-vagyok-imadom-magyar-petert
2026. július 15. 18:59
Alkotmány-ellenesen hatalomra jutó tiszás tetves geci galeri alkotmányt módosít...
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0
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templar62
2026. július 15. 18:28
A jJejupunijó , egy gyarmat , egy koncláger .
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mostar2222
2026. július 15. 18:03
Ez hülye...
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