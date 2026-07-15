„Láttunk már olyat, hogy valaki a kancellári székből egy érintéssel a Gazpromnál találja magát. Két észrevétel.

1. Szijjártó fölfelé bukik, uj posztja nemhogy egy parlamenti képviselőségnél, de a magyar külügyminiszterénél is befolyásosabb.

2. Mindenki megtekintheti, mi vár ránk a 12 éves időkorláttal csak sokkal alacsonyabb szinten és előre megfontoltan. (Konkrétan nagyvállalatok fogják összeválogatni a képviselőket).”

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán