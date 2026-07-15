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Szijjártó fölfelé bukik, új posztja nemhogy egy parlamenti képviselőségnél, de a magyar külügyminiszterénél is befolyásosabb

2026. július 15. 17:32

Mindenki megtekintheti, mi vár ránk a 12 éves időkorláttal, csak sokkal alacsonyabb szinten és előre megfontoltan. (Konkrétan nagyvállalatok fogják összeválogatni a képviselőket).

2026. július 15. 17:32
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a BYD autóátadó ünnepségén a Puskás Arénában 2024. február 23-án. A világ legnagyobb elektromos autógyártójának számító kínai vállalat több milliárd eurós, több ezer új munkahelyet létrehozó ór
Hont András
Hont András
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„Láttunk már olyat, hogy valaki a kancellári székből egy érintéssel a Gazpromnál találja magát. Két észrevétel.
1. Szijjártó fölfelé bukik, uj posztja nemhogy egy parlamenti képviselőségnél, de a magyar külügyminiszterénél is befolyásosabb.
2. Mindenki megtekintheti, mi vár ránk a 12 éves időkorláttal csak sokkal alacsonyabb szinten és előre megfontoltan. (Konkrétan nagyvállalatok fogják összeválogatni a képviselőket).”

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

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Összesen 20 komment

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Sorrend:
VeressZoltán
2026. július 15. 19:06
Mindenki a jól megérdemelt helyére, Szíjártó Péter a BYD-hoz, poloska elmegyógyintézetbe, s így minden rendben is lesz!
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1
0
zsocc44
2026. július 15. 18:41
Tegyük hozzá, Julien király még Lölönek sem kellett! Elgondolkodom, pár hónap múlva, munkanélküli lesz a zakkant pávián, ugyan ki fogja alkalmazni és mire? Valamelyik kólás doboz? Hm? Ruffot még az anyja fürdeti, összetett mondat meg szerkesztése sem sikerül nyomorultnak… Horváth (Bódis)? A dánok? Majd’ 800 millió forintnak megfelelő euróval lóg nekik… Kármán! Megvan! Ja, nem… Hegedűs! Ő sem… talán az igazságügyi miniszter… dehogy!
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7
0
cint04
2026. július 15. 18:37
hát magyarázhatsz te a tiszásoknak Bandi, menthetetlenek.. Elég ha az ittteni reprezentánsaikat megnézzük. Éppen nemrég köszönt el egy chat megbeszélésben tőlem egy eredetileg Moholy-Nagyot végzett onnan multis exceltáblatologatóként munkát kapott csaj, aki akkora tiszás, minta a ház a sziáhhoz meg 3 általam felismerhetetlen és egy szivárványos emojit csatolt. A nő 32 évesen konkrétan egy debil. Okés, hogy pár év mulva innen is megy a picsába mert gépekre cseréljük a haszontalan jószágot, de ettől a szavazati joga még megmarad.
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7
0
google-2
2026. július 15. 18:25
A Parlamentbe pedig mehet tovább a Soros Muppet-show! Hadd élvezkedjenek a Tiszteletesek, magukban!
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8
0
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