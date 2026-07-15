„Nem vagyok biztos benne, hogy Orbán Viktor mindent meggondolt és megfontolt, amikor állítólag lelkesen fogadta egykori külügyminisztere BYD-s megbízatását.

Nem kétséges, Szijjártó Péter jókora menedzseri fizetést fog kapni az új pozíciójában, ám ez a váltás csak neki előnyös, a Gulyás Gergely lemondását még alig megemésztő, Ferencz Orsolya pártütését még feldolgozandó Fidesznek ellenben kínos. Magyar Péter rögtön lecsapta a magas labdát, mondván: íme, bebizonyosodott, hogy Szijjártó idegen érdekeket képviselt külügyminiszterként. Nem könnyű most vitatkozni a miniszterelnökkel, a látszat mindenesetre nagyon rossz az előző Fidesz kormány és annak tagja, Szijjártó Péter számára, aki jelentős szerepet játszott a BYD -beruházás Magyarországra hozásában, kedvező kormányzati hátszelet biztosítva a cégnek, most pedig eljött a jutalom..”