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byd szijjártó péter gulyás gergely Magyar Péter orbán viktor

Nem vagyok biztos benne, hogy Orbán Viktor mindent meggondolt és megfontolt, amikor állítólag lelkesen fogadta egykori külügyminisztere BYD-s megbízatását

2026. július 15. 16:03

Magyar Péter rögtön lecsapta a magas labdát.

2026. július 15. 16:03
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Nagy Attila Tibor
Nagy Attila Tibor
Facebook

„Nem vagyok biztos benne, hogy Orbán Viktor mindent meggondolt és megfontolt, amikor állítólag lelkesen fogadta egykori külügyminisztere BYD-s megbízatását

Nem kétséges, Szijjártó Péter jókora menedzseri fizetést fog kapni az új pozíciójában, ám ez a váltás csak neki előnyös, a Gulyás Gergely lemondását még alig megemésztő, Ferencz Orsolya pártütését még feldolgozandó Fidesznek ellenben kínos. Magyar Péter rögtön lecsapta a magas labdát, mondván: íme, bebizonyosodott, hogy Szijjártó idegen érdekeket képviselt külügyminiszterként. Nem könnyű most vitatkozni a miniszterelnökkel, a látszat mindenesetre nagyon rossz  az előző Fidesz kormány és annak tagja, Szijjártó Péter számára, aki jelentős szerepet játszott a BYD -beruházás Magyarországra hozásában, kedvező kormányzati hátszelet biztosítva a cégnek, most pedig eljött a jutalom..”

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Összesen 28 komment

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Sorrend:
bagoly-29
2026. július 15. 16:42
Bolond lyukból..... Miért kellene szenvedjen évekig a parlamenti bohóckodás akár néma résztvevőjeként is? Miniszter még lehet, az nincs letiltva! Addig is kikipróbálhatja magát egy új szerepkörben, s a Fideszből sem akar kilépni mint Ferencz!
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google-2
2026. július 15. 16:39
Schröder pedig anno a Gazpromnál kapott állást. És na és? Arra lennék kíváncsi, hogy Magyart melyik normális multi alkalmazná az életben? Olyan, aki magának jót akar?
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2
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Nagyhuba1
2026. július 15. 16:38
MP alias Julien király folyamatosan hányja az epét.Ráférnevmár egy epe műtét.Lassan de biztosan megőrül,mert különben nem viselkedne úgy mint egy elmebeteg.
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2
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bituman
2026. július 15. 16:37
Szegény Szijjártó! Nagyon tudom sajnálni! Vszínű nagyobb hatalma lesz, mint okostojás petinek.
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