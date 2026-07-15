Gazdagság munka nélkül – Kié lesz az AI, és mi marad nekünk?

Katar példája azt mutatja, hogy magas állampolgári jólét széles hazai termelői részvétel nélkül is fenntartható, miközben a politikai verseny korlátozott és a jogosultságok erősen státuszfüggőek.

A veszélyt növeli, hogy ugyanaz a rendszer, amely orvosi képeket elemez vagy forgalmat irányít, arcfelismerésre, tömeges szövegelemzésre és kapcsolati hálók feltérképezésére is használható.

Pratyusha Ria Kalluri és szerzőtársai 2023-as „The Surveillance AI Pipeline” című kutatása több mint negyvenezer mesterséges képfelismerési tanulmány és szabadalom alapján azt találta, hogy az ilyen kutatások egyre gyakrabban épültek be megfigyelési alkalmazásokba.

A petroállam MI-megfelelőjében a gépek termelnek, az állam gondoskodik, a szolgáltatások személyre szabottak. Ennek pedig az az ára, hogy a támogatást, az egészségügyi hozzáférést és a digitális személyazonosságot ugyanaz a rendszer kezeli, amely politikai engedelmesség mértékét is méri.

Öt szám, ami a jövőt mutatja

Öt olyan mérőszám van, mely segít megjósolni, hogy melyik fenti világ lesz, amiben élnünk majd. Az első az élvonalbeli fejlesztések koncentrációja, amely jelenleg a nagyvállalati modell felé mutat. A második a használat terjedése, amely jóval diffúzabb, egyenletesebb képet ad.

A harmadik, a munkahelyi hatás, mely egyelőre vegyes képet mutat, a termelékenység nőni látszik, miközben a bér- és munkaidő-hatás még bizonytalan. A negyedik a tulajdon, mely nagyon koncentrált, a legtöbb háztartás legfeljebb nyugdíj- és befektetési alapokon keresztül részesedik az AI-befektetésben. Végül az ötödik a megfigyelési alkalmazások terjedése.

A norvég irányhoz nem elég az alapjövedelem vagy néhány ingyenes szolgáltatás. Ahhoz széles tőketulajdon, munkavállalói részesedés, KKV-knak elérhető számítási kapacitás, független adatvédelem és valódi jogorvoslat szükséges.

Az ipari forradalom gépei sem maguktól teremtettek tömeges jólétet. Ehhez oktatás, adóztatás, szakszervezetek, választójog és több nemzedék politikai küzdelme kellett. Az AI korszakában viszont egy fejlett rendszer egyszerre termelhet hatalmas jövedelmet kevés emberrel, és csökkentheti a társadalmi ellenőrzés költségét.

Lehet, hogy az AI korában szinte mindenki gazdagabb lesz. Ebből még nem következik, hogy mindenki szabadabb, fontosabb vagy politikailag erősebb is lesz. A jövőt az dönti el, hogy ki birtokolja a modelleket, ki mennyire fér hozzájuk, és hogy szüksége lesz egyáltalán a hatalomnak az emberek munkájára, adójára és beleegyezésére.

A cikk szerzője az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője.

Nyitókép: Tolga Akmen/MTI