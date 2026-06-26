Aggódik a Fehér Ház: behúzták a kéziféket az AI-modellek terjesztésében

Olyan sötét oldala is van a ChatGPT-nek, amelyről senki sem beszél
Most egy magyar szakember is rávilágított erre.
Az amerikai kormányzat előbb ellenőrizni akarja az egyre fejlettebb AI-modelleket, mielőtt megengednék a nagyvilág felé való terjesztésüket.
Az amerikai Trump-kormányzat szigorít a mesterséges intelligencia szabályozásán. Egy új kormányzati rendelet felszólítja a vállalatokat, hogy önkéntesen nyújtsák be modelljeiket a kormánynak felülvizsgálatra 30 nappal a tervezett megjelenésük előtt. Az átvilágítási időszak célja, hogy
a szövetségi ügynökségeknek legyen idejük felmérni, milyen veszélyeket jelenthetnek a modellek a pénzügyi, nemzetbiztonsági és más kritikus rendszerekre.
Az OpenAI legújabb mesterséges intelligencia modellje csak az amerikai vállalatok és szervezetek egy kis csoportja számára lesz elérhető, amelyeket a Trump-adminisztráció jóváhagyott – értesült a Politico. A legújabb modell, a GPT-5.6 részleteit még nem hozták nyilvánosságra. A vállalat kezdetben nem tervezte a korlátozást, de a Fehér Ház és más hivatalok kérésére megváltoztatta a tervet.
Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója azt mondta, hogy bár a szabályozott, korlátozott kiadás nem a „preferált” módszer a legújabb mesterséges intelligencia modell bejelentésére, a vállalat reméli, hogy együttműködhet a kormánnyal egy „fenntarthatóbb” megközelítés kidolgozásában a modellek jövőbeni bemutatásához.
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Most egy magyar szakember is rávilágított erre.
A Fehér Ház szigorú felügyeletet gyakorol az új AI-modellek bevezetésével kapcsolatban, miközben továbbra is vita folyik az OpenAI versenytársa, az Anthropic legújabb modelljéről, a Fable 5-ről. Az Anthropic kénytelen volt a Fable 5 nyilvános megjelenése után néhány nappal visszavonni a modellt, miután aggodalmak merültek fel annak védőkorlátaival kapcsolatban.
Az amerikai kormány a hónap elején tette meg az első jelentős lépést a AI szabályozása felé, amikor
Donald Trump elnök rendeletet írt alá a fejlett hackerképességekkel rendelkező, nagy teljesítményű új AI-modellek kiadásának felügyeletéről.
A rendeletet az Anthropic legfejlettebb modellje, a Claude Mythos váltotta ki, amelyet csak megbízható kutatók és kiberbiztonsági cégek egy kiválasztott csoportja számára tettek elérhetővé – mivel a vállalat figyelmeztetett, hogy a modellt súlyos kibertámadások indítására lehet felhasználni, ha rossz kezekbe kerül.
A legfejlettebb modellek értékelésére szolgáló folyamat szabályozása még gyerekcipőben jár: még nem határoztak meg egyértelmű szabályokat a vállalatok számára, miközben továbbra is versenyeznek a legújabb mesterséges intelligencia-fejlesztések terén egymással és az olyan Amerikával ellenséges országokkal, mint Kína.
Az eredmény a Politico szerint egy zavaros szabályozási környezet, amelyben a kormányzat a gyorsan fejlődő mesterséges intelligencia által jelentett potenciális kockázatokkal néz szembe. Egy nyilatkozatban a Fehér Ház azt közölte: továbbra is együttműködik a vezető AI-laboratóriumokkal, hogy közös megközelítéseket dolgozzanak ki a technológia kihívásaira.
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