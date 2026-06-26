Aggódik a Fehér Ház: behúzták a kéziféket az AI-modellek terjesztésében

Az amerikai Trump-kormányzat szigorít a mesterséges intelligencia szabályozásán. Egy új kormányzati rendelet felszólítja a vállalatokat, hogy önkéntesen nyújtsák be modelljeiket a kormánynak felülvizsgálatra 30 nappal a tervezett megjelenésük előtt. Az átvilágítási időszak célja, hogy

a szövetségi ügynökségeknek legyen idejük felmérni, milyen veszélyeket jelenthetnek a modellek a pénzügyi, nemzetbiztonsági és más kritikus rendszerekre.

Az OpenAI legújabb mesterséges intelligencia modellje csak az amerikai vállalatok és szervezetek egy kis csoportja számára lesz elérhető, amelyeket a Trump-adminisztráció jóváhagyott – értesült a Politico. A legújabb modell, a GPT-5.6 részleteit még nem hozták nyilvánosságra. A vállalat kezdetben nem tervezte a korlátozást, de a Fehér Ház és más hivatalok kérésére megváltoztatta a tervet.