Olyan sötét oldala is van a ChatGPT-nek, amelyről senki sem beszél

Aggasztó módon gyűjthet személyes adatokat az emberekről az OpenAI mesterséges intelligenciája, a ChatGPT, hiába állítja a cég ennek ellenkezőjét. Arra már többen is felhívták a figyelmet, hogy olyan forrásokból is dolgozik az MI, amelyek nem egészen legálisak, például több ezer olyan könyvet használt fel, amelyet árnyékkönyvtárakból szerzett meg. Még olyanokat is, amelyeket szerzői joggal védtek. Ennek kapcsán több per is folyamatban van már a cég ellen.