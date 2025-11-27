Putyin írásba adta: Von der Leyen minden szava és az EU teljes narratívája romba dőlt egy szempillantás alatt

Történelmi döntést hoztak Budapesten az oroszokkal kapcsolatban
Pénteken lép életbe.
Vlagyimir Putyin könnyen lehet, hogy eldöntötte az Európai Unió sorsát.
Oroszország sem a múltban, sem a jövőben nem tervezi Európa megtámadását, és Moszkva ezt kész írásban is megerősíteni – jelentette ki a Portfolio cikke szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök ma délután.
Putyin szerint „őrültség” azt feltételezni, hogy Oroszország Európa ellen készülne, és azok is tévednek, akik ezt nyilvánosan hirdetik választóiknak.
„Számunkra ez értelmetlen és hamis állítás” – tette hozzá Putyin.
Az elnök kiemelte, hogy Oroszország hajlandó dokumentumokban rögzíteni: nem fogja megtámadni Európát. Szerinte ennek csak akkor lenne valódi értelme, ha egy átfogó európai biztonsági kockázatról lenne szó, ami nélkül az ukrajnai konfliktus megoldása elképzelhetetlen.
