Ft
Ft
7°C
2°C
Ft
Ft
7°C
2°C
11. 27.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 27.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Von der Leyen Moszkva Oroszország Vlagyimir Putyin Európai Unió

Putyin írásba adta: Von der Leyen minden szava és az EU teljes narratívája romba dőlt egy szempillantás alatt

2025. november 27. 17:01

Vlagyimir Putyin könnyen lehet, hogy eldöntötte az Európai Unió sorsát.

2025. november 27. 17:01
null

Oroszország sem a múltban, sem a jövőben nem tervezi Európa megtámadását, és Moszkva ezt kész írásban is megerősíteni – jelentette ki a Portfolio cikke szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök ma délután.

Putyin szerint „őrültség” azt feltételezni, hogy Oroszország Európa ellen készülne, és azok is tévednek, akik ezt nyilvánosan hirdetik választóiknak.

 „Számunkra ez értelmetlen és hamis állítás” – tette hozzá Putyin.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének
Tovább a cikkhezchevron

Az elnök kiemelte, hogy Oroszország hajlandó dokumentumokban rögzíteni: nem fogja megtámadni Európát. Szerinte ennek csak akkor lenne valódi értelme, ha egy átfogó európai biztonsági kockázatról lenne szó, ami nélkül az ukrajnai konfliktus megoldása elképzelhetetlen.

Nyitókép: Alexey NIKOLSKY / POOL / AFP

***

 

Összesen 38 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nexata
•••
2025. november 27. 18:25 Szerkesztve
Oroszországnak erre fel kell készülnie. Beleértve azt is, hogy minden egyes olyan vezetőt célkeresztbe kell vennie, aki ezen mesterkedik vagy ezt pénzért vagy másért szolgálja.
Válasz erre
1
0
nexata
•••
2025. november 27. 18:23 Szerkesztve
Csak a hülye képzeli, hogy Oroszország Európára vagy a NATO-ra támadna. Aminek semmi értelme sem lenne. Sokkal inkább valószínű, hogy ennek kiprovokálása a NATO és Európa lefizetett vezetőinek célja. Akik Oroszországra akarnak támadni. Azt egy Oroszország általi Európára vagy a NATO-ra való támadásaként beállítani.
Válasz erre
6
0
nemecsek-3
•••
2025. november 27. 18:20 Szerkesztve
Tulajdonképpen mi a francot is keresne Putyin Európában? Erre még medvenőék sem képesek válaszolni, ha netalán elemeznék saját magukat buktatnák le. Ásványkincs alig van, gazdaság rothad, csomó öntelt fasiszta nép vegyítve a migránsokkal. A technológia Kínánál van, ott a saját 17millió km2-e, parkolási gondja nincs, Putyin meg nem hülye, hogy magára döntse a bilit. Nagyon jól tudják ezt Brüsszelben is, de az ellenségkép mindig is jól hozott a konyhára, különösen ha más farkával lehet a csalánt verni.
Válasz erre
2
1
Majdmegmondom
2025. november 27. 18:16
Ne aggódjunk! Ez sem lesz elég a háborús lázban élő háttérhatalom által megvásárolt nyugati politikusoknak. Ha ezek tényleg háborút akarnak, az sem állítja meg őket, ha Putyin kezet csókol annak a rohadék fő korrupt Zselenszkynek.
Válasz erre
7
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!