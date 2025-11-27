Putyin írásba adta: Von der Leyen minden szava és az EU teljes narratívája romba dőlt egy szempillantás alatt

Az elnök kiemelte, hogy Oroszország hajlandó dokumentumokban rögzíteni: nem fogja megtámadni Európát. Szerinte ennek csak akkor lenne valódi értelme, ha egy átfogó európai biztonsági kockázatról lenne szó, ami nélkül az ukrajnai konfliktus megoldása elképzelhetetlen.

Nyitókép: Alexey NIKOLSKY / POOL / AFP