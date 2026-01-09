A baloldal jól bevált módszeréhez nyúlhat Magyar Péter – ehhez már meg is kapta a kezdő támogatást

Emlékeztettek, az elmúlt harminc év legsúlyosabb kampányfinanszírozási botránya robbant ki, amikor 2022 augusztusában Márki-Zay Péter elszólta magát arról, hogy az általa alapított Mindenki Magyarországa Mozgalom még júniusban, tehát jóval az országgyűlési választások után is több száz milliós támogatást kapott az Egyesült Államokból, az Action for Democracy (A4D) nevű szervezettől. Ennek a szervezetnek a vezetője pedig nem más volt, mint Karácsony Gergely akkori városdiplomáciai tanácsadója, Korányi Dávid, aki korábban Bajnai Gordon miniszterelnöki főtanácsadója is volt.

Jól ismert figurák gyűjtenek most éppen Magyar Péternek

A lap arra is figyelmeztetett, hogy vannak már arra utaló jelek, hogy a 2026-os választások kampányában is mikroadományoknak álcázott guruló dollárok és eurók érkezhetnek a baloldalon most esélyesnek kikiáltott Tisza Párthoz is.

Váratlanul új választási mozgósítási kezdeményezést jelentett be a napokban Jámbor András, a szélsőbaloldali Szikra Mozgalom parlamenti képviselője. A Magyar Péter támogatására létrehozott Szövetség az Igazságos Változásért (SZIV) elindítása és feladatköre kísértetiesen hasonlít az éppen a 2022-es választás előtt megjelenő Action for Democracyéhoz.

Jámbor új szerveződésének, a SZIV-nek az Action Network nevezetű felület ad hátteret. A platform egy aktivista szervezeteket támogató online eszköztár, amelynek legfőbb feladata, hogy „progresszív politikai erőket” támogasson céljaik elérésében.