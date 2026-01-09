Ft
01. 09.
péntek
tisza párt magyar péter támogatás kampány karácsony gergely

A baloldal jól bevált módszeréhez nyúlhat Magyar Péter – ehhez már meg is kapta a kezdő támogatást

2026. január 09. 19:03

A rendszerváltó kártya nem hoz eleget a Tisza Pártnak. Érkezhetnek a guruló dollárok?

2026. január 09. 19:03
null

Saját közösségimédia-oldalán kuncsorog pénzért Magyar Péter – írja a Magyar Nemzet. Felidézték: a Tisza Párt elnöke a rendszerváltó kártyák kudarcát lényegében belátva egy célzott támogatási program indításáról beszél, amellyel a tiszások közvetlenül az egyéni képviselőjelöltek kampányát finanszírozhatják. 

Az adományok ugyanakkor nem a jelöltekhez érkeznek, hanem Magyar Péter szavai szerint „a jelöltjeink kampányára felajánlott pénzbeli támogatás egy részét helyi kampánytevékenységekre fordítjuk. Például szórólapokra, információs pultokra, vagy választókerületi rendezvényekre. A 106 célzott adománygyűjtés során felajánlott adományok a Tiszához érkeznek be.”

Ez tehát azt jelzi, hogy a pénzt a Tisza a jelöltek támogatására kéri, de a központba érkezik a befizetett összeg, és nem ahhoz, akinek az adományt szánják.

A Magyar Nemzet szerint az egyre zavarosabb, átláthatatlan pénzügyek és a Tisza Pártnak való adományozás körüli visszásságok emlékeztetnek Márki-Zay Péter mozgalmának 2021–2022-es esetére, valamint a Karácsony Gergely 2019-es választási kampánya körül kialakult botrányra.

Emlékeztettek, az elmúlt harminc év legsúlyosabb kampányfinanszírozási botránya robbant ki, amikor 2022 augusztusában Márki-Zay Péter elszólta magát arról, hogy az általa alapított Mindenki Magyarországa Mozgalom még júniusban, tehát jóval az országgyűlési választások után is több száz milliós támogatást kapott az Egyesült Államokból, az Action for Democracy (A4D) nevű szervezettől. Ennek a szervezetnek a vezetője pedig nem más volt, mint Karácsony Gergely akkori városdiplomáciai tanácsadója, Korányi Dávid, aki korábban Bajnai Gordon miniszterelnöki főtanácsadója is volt.

Jól ismert figurák gyűjtenek most éppen Magyar Péternek

A lap arra is figyelmeztetett, hogy vannak már arra utaló jelek, hogy a 2026-os választások kampányában is mikroadományoknak álcázott guruló dollárok és eurók érkezhetnek a baloldalon most esélyesnek kikiáltott Tisza Párthoz is. 

Váratlanul új választási mozgósítási kezdeményezést jelentett be a napokban Jámbor András, a szélsőbaloldali Szikra Mozgalom parlamenti képviselője. A Magyar Péter támogatására létrehozott Szövetség az Igazságos Változásért (SZIV) elindítása és feladatköre kísértetiesen hasonlít az éppen a 2022-es választás előtt megjelenő Action for Democracyéhoz.

Jámbor új szerveződésének, a SZIV-nek az Action Network nevezetű felület ad hátteret. A platform egy aktivista szervezeteket támogató online eszköztár, amelynek legfőbb feladata, hogy „progresszív politikai erőket” támogasson céljaik elérésében. 

Nyitókép: montázs

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP/, Mirkó István/Magyar Nemzet

 

lemez
2026. január 09. 19:24
Már 3 milliárdot kapott.De tavaly megmomdta minimum 4 milliárd kell neki.Úgyhogy még jön.
