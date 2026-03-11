Ft
03. 11.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
zombi MSZP Schiffer András kampány

Szórakoztató a kampány

2026. március 11. 12:19

Azt hiszem ezt hívják a zombik támadásának.

Schiffer András
Facebook

„Szórakoztató a kampány. A Magyar Szocialista Párt előbb hősiesen holttá nyilvánítja magát, majd visszalépésre szólítja fel Szabó Tímeát és megvonja a támogatást Kiss László DK-s polgármestertől, mert nem csurrantott-cseppentett a szövetségesnek. Azt hiszem ezt hívják a zombik támadásának.”

Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

belbuda
2026. március 11. 15:50
Bandi,te sem vagy több,mint egy zombi...
Majdmegmondom
2026. március 11. 15:08
Van humorérzékük. Semmi más...
Palinkasji
2026. március 11. 15:00
Ez a harc lett a végső.
zsanett-kúnrum
2026. március 11. 14:00
ha a márkizaj egyszer már leváltotta az ellenzéket, komejnistától fasisztáig, akkor ez most meg micsoda?
