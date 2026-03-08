Ft
03. 08.
vasárnap
medián hann endre farkasházy tivadar humorista kampány orbán viktor

Dübörög a baloldali humorgépezet: Farkasházy Tivadarék most aztán nagyon visszavágnak Orbánnak

2026. március 08. 07:31

A humorista szerint nagy baj, ha a közvéleményt még a kampány utolsó napjaiban is a kőolajvezeték sorsa fogja izgatni, nem pedig a fontos kérdések...

2026. március 08. 07:31
null

Farkasházy Tivadar humorista a Népszavának beszélt a Hócipő készülő kabaréjáról, amelyet Orbán Viktor ihletett, miután a miniszterelnök Hann Endrét az ország „legjobb humoristájának” nevezte, mivel a Medián egy olyan közvélemény-kutatási eredménnyel állt elő, amely szerint a Tisza 20 százalékkal vezet a Fidesz előtt a biztos pártválasztók körében.

Bár azóta kiderült, hogy több probléma is van a Medián kutatásával, a baloldali humoristák célul tűzték ki, hogy megvédik Hann Endre és a saját becsületüket, és 

kétszer négyszáz fős közönségüket megszavaztatva saját közvélemény-kutatást fognak készíteni 

– természetesen csak viccből.

Farkasházy elismerte: bár nyilvánvalóan a nézőik nem „a Fidesz oszlopos tagjai közül” fognak kikerülni, szerinte jól fel lehet majd térképezni, hogy mi foglalkoztatja a kampány utolsó napjaiban az embereket.

„Mert ha április 1-jén is még az izgatja a legjobban az embereket, hogy az ukránok megtámadták-e a vezetéket, és nem akarják kijavítani, akkor tényleg vége a világnak”

 – vélekedett.

A humorista arról is beszélt, azért is szereti a kabaré műfaját, mert így nem kell olyan dolgokat kimondania, amiért beperelhetik.

„Hiszen ha azt mondom, X. Y. okos, és a közönség nevet, akkor engem nem lehet beperelni, hisz én okosnak neveztem. 500 néző nevét pedig egy perhez elég nehéz megszerezni” – jelentette ki elégedetten.

Hangsúlyozta: április 12-én az újkori magyar történelem egyik legnagyobb csatája lesz, amelyet nem lehet „fakarddal, papírcsákóban hadonászva” megvívni az „Orbán-féle médiahadtesttel szemben”.

***

Nyitókép: Facebook

