Dübörög a baloldali humorgépezet: Farkasházy Tivadarék most aztán nagyon visszavágnak Orbánnak

Itt a nagy leleplezés: még a saját számait is meghamisította a Medián (VIDEÓ)
„Ilyen egyértelmű közvélemény-kutatási csalásra nem volt még példa a rendszerváltás óta” – írta Deák Dániel Facebook-oldalán.
A humorista szerint nagy baj, ha a közvéleményt még a kampány utolsó napjaiban is a kőolajvezeték sorsa fogja izgatni, nem pedig a fontos kérdések...
Farkasházy Tivadar humorista a Népszavának beszélt a Hócipő készülő kabaréjáról, amelyet Orbán Viktor ihletett, miután a miniszterelnök Hann Endrét az ország „legjobb humoristájának” nevezte, mivel a Medián egy olyan közvélemény-kutatási eredménnyel állt elő, amely szerint a Tisza 20 százalékkal vezet a Fidesz előtt a biztos pártválasztók körében.
Bár azóta kiderült, hogy több probléma is van a Medián kutatásával, a baloldali humoristák célul tűzték ki, hogy megvédik Hann Endre és a saját becsületüket, és
kétszer négyszáz fős közönségüket megszavaztatva saját közvélemény-kutatást fognak készíteni
– természetesen csak viccből.
Farkasházy elismerte: bár nyilvánvalóan a nézőik nem „a Fidesz oszlopos tagjai közül” fognak kikerülni, szerinte jól fel lehet majd térképezni, hogy mi foglalkoztatja a kampány utolsó napjaiban az embereket.
„Mert ha április 1-jén is még az izgatja a legjobban az embereket, hogy az ukránok megtámadták-e a vezetéket, és nem akarják kijavítani, akkor tényleg vége a világnak”
– vélekedett.
A humorista arról is beszélt, azért is szereti a kabaré műfaját, mert így nem kell olyan dolgokat kimondania, amiért beperelhetik.
„Hiszen ha azt mondom, X. Y. okos, és a közönség nevet, akkor engem nem lehet beperelni, hisz én okosnak neveztem. 500 néző nevét pedig egy perhez elég nehéz megszerezni” – jelentette ki elégedetten.
Hangsúlyozta: április 12-én az újkori magyar történelem egyik legnagyobb csatája lesz, amelyet nem lehet „fakarddal, papírcsákóban hadonászva” megvívni az „Orbán-féle médiahadtesttel szemben”.
