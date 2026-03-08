Íme a BKV-alkalmazott Imre bácsi Magyarországa – a Bibliában jártasabbak akár a „mennyek országának” is nevezhetnék

– amikor azonban fiatalok és öregek, fideszesek és tiszások, hívők és nem hívők egy emberként állítják egy hitvalló katolikus BKV-alkalmazottról, hogy sugárzik belőle a derű, hogy mennyi szeretet van benne és mennyire szeretik, hogy milyen segítőkész és úgy általában mekkora kincs, akkor valahogy nem tematizálódik, hogy egy hívő emberről van szó, aki valójában nem csinál mást, mint a hite szerint él. Mégoly tökéletlen ember létére valamiképpen „a föld sójaként”, „kovászként” működik a mindennapokban: derűjével, odafigyelésével megízesíti a hétköznapokat, képességeit csöndesen mások szolgálatába állítva minőségi változást hoz a világnak abban a szegletében, ahol neki dolga van.

Klasszikus keresztény magatartás – ha a negatív példát felcímkézzük, akkor nevezzük nevén az efféle pozitívakat is.

Pláne, mivel akad belőlük bőven, csak rendszerint legfeljebb akkor figyelünk fel rájuk, amikor valamilyen formában búcsúznunk kell tőlük.

További tanulság, hogy a legalapvetőbb infrastrukturális igényeken túlmenően lényegében pont ennyi kell ahhoz, hogy elégedettek legyünk egy közszolgáltatással vagy úgy általában bármiféle szolgáltatással: hogy az az ember, aki azt nekünk végzi, lélekkel és szolgálatkészen végezze, az esetleges nehézségek közepette is meglátva munkájának mindennapi örömeit. Ritkán jár a fogaskerekű? Elég ritkán. Ráz, itt-ott? Ráz, hát (Imre bácsi legutóbb magyarázta is a járatlanabbaknak, hogy a két hajtómű miatt a hátsó ülőhelyeknél ilyesmire kell számítani). Lehetnének modernebbek a szerelvények? Hogyne.