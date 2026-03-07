A PiS kiterítette a lapjait: ő lehet a következő lengyel kormányfő
Jarosław Kaczyński a PiS krakkói nagygyűlésén mutatta be a jelöltet.
Orbán és a TEK beletenyerelt Zelenszkijék játékába. Közben Putyin is érkezik napkelet felől.
„Kiváló ötletnek tűnik azon az országon – rajtunk – keresztül átcsempészni az ukrán maffiaállam lopott szajréját, amelynek ugyanez az ukrán állammaffia elzárta az olajcsapját. Bölcs gondolat pont ott átkocsikáztatni az európai adófizetőktől elcsaklizott negyvenmillió dollárt, 35 millió eurót, kilenc kiló aranyat – az elmúlt két hónapban pedig mindösszesen 480 milliárd forintnak (!) megfelelő összeget –, amelynek a gazdaságát épp tönkre próbálják tenni a százféle nemzetközi egyezményt, jogelvet, szerződést lábbal tipró embargójukkal.
Amelynek a miniszterelnökét épp a napokban fenyegették meg életveszélyesen, hogy ráküldik a gyilkosaikat. És amely országnak a kisebbségét módszeresen terrorizálják, megfosztják legalapvetőbb emberi jogaitól.
Szóval remek ötlet, mi baj lehetne belőle. Nem igaz?
Hogy mégis baj lett belőle, onnan sejthető, hogy az ukrán külügyminiszter gyakorlatilag dührohamot kapott. Andrij Szibiha már-már asztalcsapkodva írta: szerinte Magyarország egy bűnszervezet, amely túszokat ejt, zsarol és állami terrorizmust hajt végre. Igen, jól olvasták.
Annak a terrorállamnak a vezetője elmélkedik terrorizmusról, amelynek terroristái fölrobbantották a Németországot földgázzal ellátó kritikus infrastruktúrát, az Északi Áramlatot, s amelynek történelmi »hőse« egy Bandera nevű náci tömeggyilkos-terrorista. Annak a maffiaállamnak a külügyére beszél zsarolásról, amely a saját olajunkkal zsarol minket.
Az a latorállam magyaráz túszejtésről, amely szívbeteg vagy épp rokkant magyar állampolgárokat rabol el a nyílt utcán, és hurcol a frontra meghalni. Egy olyan állam minisztere meri kiejteni a száján a »bűnszervezet« szót, amelyhez évtizedek óta eposzi jelzőként tapad a szó: maffia: »ukrán maffia«. Ahol újabban aranybudik készülnek az európai adófizetőktől ellopott pénzből. ”
