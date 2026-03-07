„Kiváló ötletnek tűnik azon az országon – rajtunk – keresztül átcsempészni az ukrán maffiaállam lopott szajréját, amelynek ugyanez az ukrán állammaffia elzárta az olajcsapját. Bölcs gondolat pont ott átkocsikáztatni az európai adófizetőktől elcsaklizott negyvenmillió dollárt, 35 millió eurót, kilenc kiló aranyat – az elmúlt két hónapban pedig mindösszesen 480 milliárd forintnak (!) megfelelő összeget –, amelynek a gazdaságát épp tönkre próbálják tenni a százféle nemzetközi egyezményt, jogelvet, szerződést lábbal tipró embargójukkal.

Amelynek a miniszterelnökét épp a napokban fenyegették meg életveszélyesen, hogy ráküldik a gyilkosaikat. És amely országnak a kisebbségét módszeresen terrorizálják, megfosztják legalapvetőbb emberi jogaitól.