Ennek nagyon fognak örülni a Ferencváros szurkolói: a lehető legjobb eredmény született számukra

Gavrics egyenlített a szünet előtt a Zalaegerszeg–ETO-n. Fotó: ETO FC

Lüktető, változatos játékot hozott a második félidő, mindkét csapat előtt adódtak lehetőségek, de úgy tűnt nem tudják dűlőre vinni a dolgot. A 84. percben aztán mégis megszületett a győztes gól:

egy szöglet után Maxsuell elé került a labda, be akart adni a 16-os széléről, de lecsúszott a lábáról, így Megyerit becsapba a kapu jobb oldalában kötött ki, 2–1.

A zalaegerszegiek ezzel már kihúzták a végéig, győzelmükkel a Puskás Akadémiát és a Paksot is megelőzve már az 5. helyen állnak a tabellán. A Ferencváros pedig hatalmas lehetőséget kapott, ugyanis, ha győz vasánap Nyíregyházán, beéri pontszámban a listavezető győrieket.