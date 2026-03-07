Ft
zte ETO FC NB I

Ennek nagyon fognak örülni a Ferencváros szurkolói: a lehető legjobb eredmény született számukra

2026. március 07. 19:07

Kétszer is vezetett a ZTE a listavezető győriek ellen, másodszor meg is tartotta előnyét, így örülhet a Ferencváros. Ez történt a Zalaegerszeg–ETO-n.

2026. március 07. 19:07
null

Hatalmas rangadót rendeztek szombaton az NB I 25. fordulójában, ugyanis a Zalaegerszeg–ETO-n a magyar bajnokság két bombaformában lévő csapata találkozott egymással. A listavezető győriek például tavaly novemberben kaptak ki utoljára: éppen mostani vendéglátójuktól, a ZTE-től, amely a 7. helyen állt a forduló előtt a tabellán.

Zalaegerszeg–ETO: korai vezetés, kései egyenlítés

A hazaiak aztán álomrajtot vettek: Joao Victor már a 3. percben betalált, de érthetetlen módon, les miatt érvénytelenítették a találatot – a gólszerző ugyanis egyértelműen nem volt lesen, ráadásul egy menteni igyekvő védő lábáról pattant hozzá a labda. 

A videószobában ennek ellenére jó sokáig nézték, majd ezt megspékelték azzal, hogy Karakó Ferenc játékvezetőt is kihívták, nézze meg azt, amit rajtuk kívül mindenki lát. Karakó megnézte, majd megítélte a gólt, korán vezetést szereztek a zalaegerszegiek, 1–0.

Nem játszott jól az ETO, nagyon hiányzott a középpályájáról az eltiltott Vitális Milán. Az első félidő ráadásában így meglepetésre, gyakorlatilag a semmiből egyenlítettek a vendégek.

A védők által kifejelt labdát Njie levette Gavricsnak, aki 11 méterről nagyon okosan és finoman gurított a hosszú alsó sarokba, 1–1.

Zalaegerszeg–ETO
Gavrics egyenlített a szünet előtt a Zalaegerszeg–ETO-n. Fotó: ETO FC

Lüktető, változatos játékot hozott a második félidő, mindkét csapat előtt adódtak lehetőségek, de úgy tűnt nem tudják dűlőre vinni a dolgot. A 84. percben aztán mégis megszületett a győztes gól:

egy szöglet után Maxsuell elé került a labda, be akart adni a 16-os széléről, de lecsúszott a lábáról, így Megyerit becsapba a kapu jobb oldalában kötött ki, 2–1.

A zalaegerszegiek ezzel már kihúzták a végéig, győzelmükkel a Puskás Akadémiát és a Paksot is megelőzve már az 5. helyen állnak a tabellán. A Ferencváros pedig hatalmas lehetőséget kapott, ugyanis, ha győz vasánap Nyíregyházán, beéri pontszámban a listavezető győrieket.

NB I, 25. forduló
ZTE–ETO FC 2–1 (1–1)
Gól: Joao Victor (3.), Maxsuell (84.) ill. Gavrics (45+4.)

***

Nyitókép: MTI/Katona Tibor

