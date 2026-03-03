„Benne van a pakliban, de meg lennék lepve” – a Fradi és az ETO korábbi játékosa az aranycsatáról

„Bárcsak lehetne tudni, ki lesz a befutó… Most az látszódik, hogy végig kiélezett lesz a bajnokság – mondta a Mandinernek a korábbi középpályás, aki 2007 és 2010 között az ETO, majd 2010-től 2014-ig az FTC játékosa volt, és a Transfermarkt adatbázisa szerint több mint 270 meccsen szerepelt az NB I-ben. – A két csapat áprilisi, győri összecsapása »hatpontos« mérkőzés lesz. Most az ETO-nál van az előny, kilenc döntő vár rá, nehéz megmondani, hogy ebből a versenyfutásból melyik fél kerül ki győztesen. Ugyan benne van a pakliban, de meg lennék lepve, ha bármelyik együttes biztossá tenné az elsőségét már két-három fordulóval a vége előtt. Ember legyén a talpán, aki meg tudja mondani, mi történik majd az utolsó kilenc körben.”
Józsi kiemelte, nem szabad megfeledkezni arról, hogy a Fradiból kulcsemberek távoztak a télen, ugyanakkor megjegyezte, volt már ilyen korábban is, meg kell oldani a pótlásukat, s most a Varga Barnabás és Tóth Alex helyén szereplő játékosokon a sor, hogy letegyék a névjegyüket. Az ETO kapcsán elmondta, nem érte váratlanul, hogy szintet lépett és most a bajnoki címért küzd, hiszen már tavaly tavasszal is nagyszerűen teljesített.
„A Győrnél látszik a folyamatos fejlődés. Jól teljesítenek, nézhető a futballjuk, motiváltak és eredményesek. Kívülállóként úgy tűnik, hogy a játékosok jó kollektívát alkotnak” – vélekedett.
Az ETO és a Ferencváros hátralévő mérkőzései a bajnokságban
ETO FC (49 pont)
Ferencváros (46 pont)
25. forduló
Zalaegerszeg (i)
Nyíregyháza (i)
26. forduló
MTK Budapest (o)
Puskás Akadémia (o)
27. forduló
Kazincbarcika (i)
Kisvárda (i)
28. forduló
Nyíregyháza (o)
DVSC (i)
29. forduló
Puskás Akadémia (i)
Diósgyőr (o)
30. forduló
Ferencváros (o)
ETO FC (i)
31. forduló
DVSC (i)
Paks (o)
32. forduló
Diósgyőr (o)
Újpest (i)
33. forduló
Kisvárda (i)
Zalaegerszeg (o)
A manapság az üzleti életben tevékenykedő ex-labdarúgótól azt is megkérdeztük, megítélése szerint a Ferencvárosnak érdemes lenne-e feladni a „magyarszabályt” annak érdekében, hogy a bajnokság hajrájában mindig a lehető legerősebb tizenegyét küldhesse pályára.
Ha eddig kitartottak mellette, akkor azt gondolom, ezután is kitartanak majd. A Fradinál és a Győrnél is olyan szakemberek dolgoznak, akik pontosan átlátják a helyzetet, és nem ad-hoc jelleggel hoznak döntéseket
– felelte.
Józsi György véleményét arról is kikértük, hogy a sokak által biztos kiesőként elkönyvelt Kazincbarcika mellett melyik lesz a másik gárda, amely az idény végén búcsúzik az NB I-től. A zalaegerszegi születésű sportoló elmondta, az Újpestről és az idei hat bajnoki meccséből eddig csak egyet megnyerő MTK-ról nem gondolja, hogy kieshet, míg a Nyíregyháza kapcsán emlékeztetett, hogy jelenleg nagyszerű formának örvend (olyannyira, hogy a legutóbbi öt fordulót vizsgálva a Szpari szerezte a legtöbb pontot az élvonalban). Hozzátette, jót tesz a bajnokságnak, hogy nemcsak az első helyért, hanem a bennmaradásért is óriási csata folyik.
Saját magával kapcsolatban Józsi elmondta, a Ferencváros BLSZ I-es öregfiúkcsapatában azért nem játszott már több mint egy éve, mert sérült volt, de idén tavasszal a meghívásos, hírverő mérkőzéseken szeretne visszatérni a pályára.
