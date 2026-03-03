„Benne van a pakliban, de meg lennék lepve” – a Fradi és az ETO korábbi játékosa az aranycsatáról

Józsi kiemelte, nem szabad megfeledkezni arról, hogy a Fradiból kulcsemberek távoztak a télen, ugyanakkor megjegyezte, volt már ilyen korábban is, meg kell oldani a pótlásukat, s most a Varga Barnabás és Tóth Alex helyén szereplő játékosokon a sor, hogy letegyék a névjegyüket. Az ETO kapcsán elmondta, nem érte váratlanul, hogy szintet lépett és most a bajnoki címért küzd, hiszen már tavaly tavasszal is nagyszerűen teljesített.

„A Győrnél látszik a folyamatos fejlődés. Jól teljesítenek, nézhető a futballjuk, motiváltak és eredményesek. Kívülállóként úgy tűnik, hogy a játékosok jó kollektívát alkotnak” – vélekedett.

Az ETO és a Ferencváros hátralévő mérkőzései a bajnokságban

ETO FC (49 pont) Ferencváros (46 pont) 25. forduló Zalaegerszeg (i) Nyíregyháza (i) 26. forduló MTK Budapest (o) Puskás Akadémia (o) 27. forduló Kazincbarcika (i) Kisvárda (i) 28. forduló Nyíregyháza (o) DVSC (i) 29. forduló Puskás Akadémia (i) Diósgyőr (o) 30. forduló Ferencváros (o) ETO FC (i) 31. forduló DVSC (i) Paks (o) 32. forduló Diósgyőr (o) Újpest (i) 33. forduló Kisvárda (i) Zalaegerszeg (o)

A manapság az üzleti életben tevékenykedő ex-labdarúgótól azt is megkérdeztük, megítélése szerint a Ferencvárosnak érdemes lenne-e feladni a „magyarszabályt” annak érdekében, hogy a bajnokság hajrájában mindig a lehető legerősebb tizenegyét küldhesse pályára.