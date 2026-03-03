Letagadni a nyilvánvalót, gátlástalanul hazudni, és ezzel vádolni az ellenfelet.
2026. március 03. 06:11
4 p
5
0
8
Mentés
„Egészen szürreális fordulatokat vett a közelgő választás kampánykommunikációja a balliberális oldalon. Elszólások, kiszivárgások, titokban készült felvételek és önleleplezések rajzolnak ki egy borzalmas jövőképet a Tisza Párt környékén, amitől a hivatalos álláspont a leghatározottabb módon elhatárolódik, sőt sok esetben az ellenkezőjét hirdeti meg programként. De a híveket és követőket ez utóbbi sem érdekli igazán, úgy viselkednek, mint egy agymosott szekta tagjai, akik fenntartások nélkül tapadnak a szektavezérhez, bármilyen visszataszító is annak viselkedése, bármilyen átlátszók is hazugságai, és mindegy az is, hányszor bukik le a választópolgárok félrevezetése közben.
Érdemes megvizsgálni, hogyan éri el az önjelölt messiás ezt a hatást több százezer honfitársunk körében, mert csak akkor tudunk segíteni rajtuk – mielőtt feldolgozhatatlan csalódás éri őket –, ha megértjük, hogy mi módon vették el tőlük a józan gondolkodás képességét.
Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:
Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert
Kétségtelen, hogy az Orbán-fóbia, a felkorbácsolt gyűlölet mindennel és mindenkivel szemben a Fidesz környékén megalapozta az ész nélküli, löttyös indulat vezérelte politizálást az ellenzék körében.
Az SZDSZ mint párt a süllyesztőbe került ugyan, de a posztkommunistákkal kollaboráló értelmisége, Magyar Bálint vezetésével, már az első Orbán-kormány idején elkezdte felépíteni a maffiavádat, amiből mára kivirágzott az a szilárd téveszme a balliberális oldalon, hogy a jelenlegi nem is kormány, hanem bűnbanda. Vele és támogatóival szemben ezért minden eszköz bevethető, és mindenáron el kell zavarni az egész társaságot – ha másként nem megy, akkor akár törvénytelen eszközökkel, módszerekkel is. Évtizedek alatt kérgesedett meg tehát a sikertelenségeitől frusztrált, ellenzékbe szorult tömegek agyában ez az önfelmentő magyarázat.”
Miközben Brüsszel és az ellenzék a támogatások azonnali megnyirbálását követeli, a napokban záródott a rendszerváltás óta látott legnagyobb kifizetési hullám. Legyen szó a történelmi 13. és 14. havi nyugdíjról, vagy az édesanyák és fiatalok drasztikusan kibővített adómentességéről, a számok nem hazudnak.
Miközben Brüsszel és az ellenzék a támogatások azonnali megnyirbálását követeli, a napokban záródott a rendszerváltás óta látott legnagyobb kifizetési hullám. Legyen szó a történelmi 13. és 14. havi nyugdíjról, vagy az édesanyák és fiatalok drasztikusan kibővített adómentességéről, a számok nem hazudnak.
Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány idén tavasszal frissítette saját gazdasági és fejlettségi mutatóját, az Oeco-Indexet, amelybe már a 2024-es és a 2025-ös adatok is bekerültek. Magyarországot a régióban csak Ausztria és Csehország előzi, Lengyelország, Horvátország, Románia és Szlovákia is mögöttünk van.
p
0
1
2
Hírlevél-feliratkozás
Ne maradjon le a Mandiner cikkeiről, iratkozzon fel hírlevelünkre! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és elküldjük Önnek a nap legfontosabb híreit.