„Egészen szürreális fordulatokat vett a közelgő választás kampánykommunikációja a balliberális oldalon. Elszólások, kiszivárgások, titokban készült felvételek és önleleplezések rajzolnak ki egy borzalmas jövőképet a Tisza Párt környékén, amitől a hivatalos álláspont a leghatározottabb módon elhatárolódik, sőt sok esetben az ellenkezőjét hirdeti meg programként. De a híveket és követőket ez utóbbi sem érdekli igazán, úgy viselkednek, mint egy agymosott szekta tagjai, akik fenntartások nélkül tapadnak a szektavezérhez, bármilyen visszataszító is annak viselkedése, bármilyen átlátszók is hazugságai, és mindegy az is, hányszor bukik le a választópolgárok félrevezetése közben.

Érdemes megvizsgálni, hogyan éri el az önjelölt messiás ezt a hatást több százezer honfitársunk körében, mert csak akkor tudunk segíteni rajtuk – mielőtt feldolgozhatatlan csalódás éri őket –, ha megértjük, hogy mi módon vették el tőlük a józan gondolkodás képességét.