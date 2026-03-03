Ft
03. 03.
kedd
tömegpszichózis tisza párt magyar bálint fidesz pszichózis balliberális oldal hazugság Magyar Péter gyűlölet SZDSZ

A Tisza-agymosás módszertana

2026. március 03. 06:11

Letagadni a nyilvánvalót, gátlástalanul hazudni, és ezzel vádolni az ellenfelet.

2026. március 03. 06:11
null
Gajdics Ottó
Gajdics Ottó
Magyar Nemzet

„Egészen szürreális fordulatokat vett a közelgő választás kampánykommunikációja a balliberális oldalon. Elszólások, kiszivárgások, titokban készült felvételek és önleleplezések rajzolnak ki egy borzalmas jövőképet a Tisza Párt környékén, amitől a hivatalos álláspont a leghatározottabb módon elhatárolódik, sőt sok esetben az ellenkezőjét hirdeti meg programként. De a híveket és követőket ez utóbbi sem érdekli igazán, úgy viselkednek, mint egy agymosott szekta tagjai, akik fenntartások nélkül tapadnak a szektavezérhez, bármilyen visszataszító is annak viselkedése, bármilyen átlátszók is hazugságai, és mindegy az is, hányszor bukik le a választópolgárok félrevezetése közben.

Érdemes megvizsgálni, hogyan éri el az önjelölt messiás ezt a hatást több százezer honfitársunk körében, mert csak akkor tudunk segíteni rajtuk – mielőtt feldolgozhatatlan csalódás éri őket –, ha megértjük, hogy mi módon vették el tőlük a józan gondolkodás képességét.

Kétségtelen, hogy az Orbán-fóbia, a felkorbácsolt gyűlölet mindennel és mindenkivel szemben a Fidesz környékén megalapozta az ész nélküli, löttyös indulat vezérelte politizálást az ellenzék körében.

Az SZDSZ mint párt a süllyesztőbe került ugyan, de a posztkommunistákkal kollaboráló értelmisége, Magyar Bálint vezetésével, már az első Orbán-kormány idején elkezdte felépíteni a maffiavádat, amiből mára kivirágzott az a szilárd téveszme a balliberális oldalon, hogy a jelenlegi nem is kormány, hanem bűnbanda. Vele és támogatóival szemben ezért minden eszköz bevethető, és mindenáron el kell zavarni az egész társaságot – ha másként nem megy, akkor akár törvénytelen eszközökkel, módszerekkel is. Évtizedek alatt kérgesedett meg tehát a sikertelenségeitől frusztrált, ellenzékbe szorult tömegek agyában ez az önfelmentő magyarázat.”

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

balbako_
2026. március 03. 09:52
Ez egyben a kudarcuk oka is, mert ennyire hülye követőik azért csak kevesen vannak akik ezt a cumit nap, mint nap beveszik. A Szaros bandája itt csúszik el.
Héja
2026. március 03. 08:23
Fentiekhez elég Horn Gábor bután rágalmazó szövegét hallgatni. Aki anno közölte: "...az ország sorsánál fontosabb az szdsz." Hazánk megmaradt és fejlődik, miközben az szdsz megsemmisült.
states-2
2026. március 03. 07:35
Komcsi csürhe, élén egy pszichopata drogos stricivel, egy ukrán ügynökkel. Ez a Tiszar.
soma100
2026. március 03. 06:42
Elképedve figyelem azt, hogy általam intelligensnek ítélt emberek hogyan váltak igazi tiszássá és mondják vissza a propagandát. Ha megpróbálok ész érvekkel, bizonyítékokkal ellentmondani, akkor egyből azzal jönnek, hogy túl sok M1-t nézek, pedig még tv-m sincs. Egyáltalán nem érdekli őket a valóság, csak amit beléjük tápláltak és természetesen a fidesz elit gyűlölete, amit megmagyarázni viszont nem tudnak.
