Ez már tényleg vicc: Zelenszkij szerint inkább hálásnak kellene lennünk a Barátság kőolajvezeték miatt (VIDEÓ)
Az ukrán elnök azonban most sem indokolta meg, miért nem indítja újra az olajszállítást.
„Ne add, Peti, a naivat! Nem nyúltál hozzá, csak felszívtad.”
„A balosok rémálma, Wellor is megkomponálta a tavaszi nagy slágerét a Brüsszel–Kijev–Tisza Párt-tengelyről, Magyar Péter éjszakai kilengéseiről, na és persze a legújabb hazugságáról a 250 ezer ajánlás hatalmas kamujáról.
Íme egy kis ízelítő a legfrissebb, Megint hazudsz (Abdul mix) című dalból:
»sok volt a cucc
megint hazudsz
ne told mindig a kamut!
legyen végre coming out!
a magyarokat becsapod
de azért magad ne bízd el!
Ukrajnának se megy dízel
az imidzsednek kellett München,
de most csak lapulsz a fűben
neked nem kell a Brüsszeli vétó
az országhoz nem vagy méltó
ne add, Peti, a naivat!
nem nyúltál hozzá, csak felszívtad
hazudtál hogy nem leszel politikus
annyira tipikus
két hét múlva
már feldúlva hergelted a tömeget
bevették a szöveged,
hogy nem kell a mentelmi jog
te vagy, aki mindig picsog
hazudtál, hogy nem mész Brüsszelbe
az embernek nincs hozzád türelme
hazugság volt a szír gép,
bár a tiszások elhitték
kamu volt az internetblokkoló
annyit hazudsz, hogy sokkoló
jut eszembe: a fideszes kémtoll
ez már maga a téboly
250 ezer ajánlás volt
rád szakad az égbolt
hogy nem támogatod Ukrajnát,
de most az országot nekik adnád«”
