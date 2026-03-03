Ft
Ft
12°C
4°C
Ft
Ft
12°C
4°C
03. 03.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 03.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
münchen wellor brüsszel hazugság Magyar Péter

Magyar Péter tyúkszemére léptek, ez bizony nagyon fog fájni!

2026. március 03. 05:48

„Ne add, Peti, a naivat! Nem nyúltál hozzá, csak felszívtad.”

2026. március 03. 05:48
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„A balosok rémálma, Wellor is megkomponálta a tavaszi nagy slágerét a Brüsszel–Kijev–Tisza Párt-tengelyről, Magyar Péter éjszakai kilengéseiről, na és persze a legújabb hazugságáról a 250 ezer ajánlás hatalmas kamujáról.

Íme egy kis ízelítő a legfrissebb, Megint hazudsz (Abdul mix) című dalból:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert
Tovább a cikkhezchevron

»sok volt a cucc

megint hazudsz

ne told mindig a kamut!

legyen végre coming out!

 

a magyarokat becsapod

a spanod elzárta a csapot

de azért magad ne bízd el!

Ukrajnának se megy dízel

az imidzsednek kellett München,

de most csak  lapulsz a fűben

neked nem kell a Brüsszeli vétó

az országhoz nem vagy méltó

Ezt is ajánljuk a témában

 

ne add, Peti, a naivat!

nem nyúltál hozzá, csak felszívtad

 

hazudtál hogy nem leszel politikus

annyira tipikus

két hét múlva

már feldúlva hergelted a tömeget

bevették a szöveged,

hogy nem kell a mentelmi jog

te vagy, aki mindig picsog

hazudtál, hogy nem mész Brüsszelbe

az embernek nincs hozzád türelme

hazugság volt a szír gép,

bár a tiszások elhitték

kamu volt az internetblokkoló

annyit hazudsz, hogy sokkoló

jut eszembe: a fideszes kémtoll

ez már maga a téboly

250 ezer ajánlás volt

rád szakad az égbolt

hogy nem támogatod Ukrajnát,

de most az országot nekik adnád«”

Nyitókép: Facebook

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kalmanok
2026. március 03. 07:53
Nincs mese, ma is megbukik.
Válasz erre
0
1
gyzoltan-2
2026. március 03. 07:41
„Ne add, Peti, a naivat! Nem nyúltál hozzá, csak felszívtad.” Kétségbeejtő, hogy ez nem zárható ki..! Kétségbeejtő! Kétségbeejtő, hogy az állítólagos ellenzék, egy Magyar Pétert talált meg magának! Van valami is, amit a javára lehetne írni?! -annak idején Kádárról hangoztattam, hogy olyan, mint a Déli-sarokpontra ráépített ház, melynek bármely formában is, csak északi oldala van.., azaz semmi pozitív nem köthető hozzá.., igaz, a valós véleményem, azért valamivel árnyaltabb volt... Na de! -lehet e Magyar Péterről árnyaltabb véleményünk..?! -és ez a kétségbeejtő! Nincs a javára írható se égen, se földön..! Ilyen mélyszegénység van Magyarországon? -hogy már egy követhető "ellenzékire" sem telik..?! -csak a legrosszabbat választhatjuk, avagy köszönhetően a meghatározó magyarellenes médiának, Magyar Péter van a képünkbe tolva! A magyarságellenes uralkodó elv, vezérgondolat jegyében: "Minél rosszabb, annál jobb!" -hát rosszabbat, alkalmatlanabbat, nehezen találnánk..!
Válasz erre
0
0
Sróf
2026. március 03. 07:35
Magyar Péter tyúkszeme rémálmában belelépett egy utolsó koporsószögbe.
Válasz erre
0
0
states-2
2026. március 03. 07:34
Komcsi csürhe, élén egy pszichopata drogos stricivel, egy ukrán ügynökkel. Ez a Tiszar.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!