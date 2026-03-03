Ami a Magyarországnál eggyel kisebb Ausztriát illeti, 2013 és 2025 között a külföldön élő osztrák állampolgárok becsült száma 96 900 fővel nőtt. A kilencmilliós Svájcból a legutóbbi évekig nagyobb volt a kiáramlás, mint Magyarországról: 2024 végén több mint 826 700 svájci élt külföldön, ami 2014-hez képest 80 ezer fős növekedést jelent. A távozó svájciak kétharmada 0 és 44 év közötti (bár tény, hogy időskorú kivándorlóból is egyre több van, akik nem ritkán megélhetési okokból távoznak, a drága Svájcban ugyanis nem jönnek ki a nyugdíjukból) –
tán vonjuk le ebből azt a következtetést, hogy Svájcnak a TISZA kellene, hogy „kiszámítható gazdasági környezettel, valódi lehetőségek kínálatával” megakadályozza az ide-oda költözködést, illetve hazacsábítsa a máshol élőket?
Miközben épp a jól fizető külföldi állásokból hazatérő tiszásoknak kellene a leginkább tudniuk, hogy lehetőségek mindenhol bőven vannak és lesznek, a hazaköltözés tekintetében pedig az első számú szempont, hogy elhiszi-e az ember, hogy érdemes ismét váltania, jó lesz neki Magyarországon. Gerzsenyi Gabriella például 2021 végéig jogászként dolgozott az Európai Bizottságnál, kifejezetten magas jövedelemmel – majd a jelentős megtakarításaival együtt hazajött szabadúszó írónak és őstermelőnek.
A 2022-es választások előtt néhány hónappal szigetmonostori kertészkedésre cserélte a brüsszeli irodát, vagyonnyilatkozata alapján pedig még ez a radikális váltás sem vezetett durva elszegényedéshez.
Vele szemben Orbán Anita 2021-ben vezető pozícióba érkezett haza a Vodafone-hoz, azaz a magánszektorba, míg Lakos Eszter 2023-ban tisztviselőnek jött Brüsszelből a Budapesten működő Európai Innovációs és Technológiai Intézethez, egy uniós szervezethez – mintha a tiszások direkt szemléltetni akarnák, mennyi különféle opció létezik, és hányféleképpen lehet hazatérni, politikai széljárástól függetlenül.