2010 óta a KSH táblázata szerint 367 509 magyar állampolgár költözött külföldre, ezzel szemben 403 400 magyar vándorolt be vagy vissza az országba – azaz Orbán Anita állításával ellentétben 2010 óta többen lettünk idehaza.

A hazaköltöző sokaságból 250 ezren Magyarországon születtek (ők az Orbán Aniták), bő 153 ezren pedig külföldön, de szintén magyarként (ők részben a külföldről visszaköltözők külföldön született gyermekei, részben pedig a határon túliak, például a Gerzsenyi Gabriellák). Ha ezt a második halmazt teljesen (Gerzsenyi Gabriellástul) figyelmen kívül hagyjuk, akkor az derül ki, hogy 2010 és 2024 között összesen 117 498 magyar állampolgár ment Magyarországról külföldre úgy, hogy 2024 végéig sem ő nem költözött haza, se a helyére nem jött más magyar. Ahhoz képest, hogy a német és az osztrák munkaerőpiac 2011-ben nyílt meg, és azóta tényleg mindenki ott dolgozik és ott nyit cukrászdát az Európai Unión belül, ahol akar, és ahhoz képest, hogy a 2024-ben külföldön munkát vállalóknak idejük se lett volna 2024 végéig hazaköltözni, ez azért nem tűnik kirívóan drámai sokaságnak.

Különös az is, hogy Orbán Anita a boldog Ausztriával és a hagyományosan extrém alacsony nemzetközi vándorlás jellemezte Csehországgal hasonlítja össze Magyarországot, merthogy azok „hasonló népességűek”.

Mi lesz a következő? Egymás mellé állítunk két egyformán 188 centis férfit, és rácsodálkozunk, hogy az egyik kosárlabdázik, a másik viszont nem, pedig ugyanolyan magasak? Amikor az árcédulákat kell összehasonlítani, valamiért mindig a négyszer akkora piacot képező Lengyelország vagy a szintén nagyobb Románia, illetve a kisebb Szlovákia válik kiindulási alappá; amikor viszont az állampolgárok elmúlt 15 évben tapasztalt vándorlása a téma, egyszerre szigorúan az országméret lesz a kritérium.