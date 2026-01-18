Nagy Ervin sunyi bántalmazóként viselkedett – és lábbal tiporta a Tisza „etikai kódexét” is

Amikor ugyanis Nagy Ervin részletekkel nem szolgálva azt állítja, hogy feleségét egy „békeharcos” fenyegette, mert „az orbáni uszítógépezet ide juttatta ezt az országot”, de április 13-án majd „egy olyan országban ébredünk, ahol ez a sötétség a múlt lesz”, azzal egyszerre tiporja sárba a saját etikai kódexüket és a jogállamiság elveit.

Amennyiben az illető nem mutatkozott be, hogy ő a „Harcosok klubjának” tagja, minden efféle spekuláció minimum félrevezető sajnos;

az a szöveg pedig, hogy az „orbáni uszítógépezet” miatt üvölt rá egyik járókelő a másikra, igen könnyen torzíthatja a valóságot – egyrészt fordított esetekben a tiszások kedvenc (szerintem béna, bár a „cui prodest” elvnek megfelelő) védekezése, hogy valamiféle „önmerénylet” is történhetett; másrészt nem zárható ki, hogy szimpla mentális zavarral állunk szemben. Be tudok számolni olyan esetről is, amikor minősíthetetlen hangnemben rámripakodott egy utastárs, akiről aztán szelíd értetlenkedésemre kiderült, hogy magánéleti okokból olyan ideges – épp rosszkor voltam rossz helyen, így az én fejemre zúdított egy adagot a benne felgyülemlett feszültségből (és milyen jól tette, mert nagyobb traumaként ért volna, ha az orrom előtt kap infarktust).

Az uszítás elleni fellépés mintha ott kezdődne, hogy nem vetítjük ki előítéleteinket a mégoly gyalázatosan viselkedő embertársunkra se,

pláne összemosva viselkedését egy egész közösség összes tagjával. A TISZA-vezér legutóbb pár napja hangsúlyozta teátrálisan, hogy „a 21. században nincs helye a kollektív bűnösségnek” – erre érkezik Nagy Ervintől Péterfy-Novák Éván át Molnár Áronig az összes hű fegyverhordozója, és