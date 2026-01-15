Ft
01. 15.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt liberális Magyarország ellenzék baloldal

Mi történik itt, ebben az országban?

2026. január 15. 21:14

Mert mi hagytuk, hogy idáig jusson ez az ország.

2026. január 15. 21:14
Nagy Ervin, Borbély Alexandra.
Péterfy-Novák Éva
Péterfy-Novák Éva
Facebook

Sírva hívott Szandra. Hogy Évuka, ez mi? Mi történik itt, ebben az országban? Alig tudtam vigasztalni, csak sablonokat ismételtem, közben elöntött a mélységes szégyen.

Mert mi hagytuk, hogy idáig jusson ez az ország.

Mi, választók. Szégyen, hogy nincs más eszközük, csak a megfélemlítés. Szégyen, hogy vannak, akik tapsolnak a fenyegetőknek. Szégyen, hogy vannak, akik szerint ez jó móka. Szerintem pedig egyik sem. Szimplán csak rettenetes szégyen.”

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Aki bánt vagy gyaláz egy védtelen nőt, az a komplett közösség megvetését vívja ki!

Innen is üzenem, hogy nem félünk!

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Krupp Skya
2026. január 15. 22:21
Így jár Minden ÁVÓ-s, ÉVUKA
Giszdúr
2026. január 15. 22:17
Évuka. Engem például szó nélkül le tetszett tiltani, amikor egyszer merészeltem udvariasan és tárgyilagosan cáfolni egy valótlan állítását, amivel mások ellen hergelte a követőit. Hányinger.
ornagyornagy
2026. január 15. 22:13
Kedves vén kommunista nénike! Ebben az országban az van, hogy 2010 óta nem a te kedves, ávós nagypapás/papás közösséged van hatalmon, akiknek a körömletépő, agyonverő, kivégeztető kedvessége téged sosem zavart. Rokonság tele van velük, ugye?
catalina11
2026. január 15. 22:12
„Sírva hívott Szandra. Hogy Évuka, ez mi? Mi történik itt, ebben az országban? Alig tudtam vigasztalni, csak sablonokat ismételtem, közben elöntött a mélységes szégyen." uramisten, ezt nyálas dumát. Hát Évuka nem hallottam a siránkozását, mikor például Ilaria Salisék kalapáccsal verték a magyarokat. Nem emlékszem Szandra hisztijére sem...
