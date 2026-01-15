„Sírva hívott Szandra. Hogy Évuka, ez mi? Mi történik itt, ebben az országban? Alig tudtam vigasztalni, csak sablonokat ismételtem, közben elöntött a mélységes szégyen.

Mert mi hagytuk, hogy idáig jusson ez az ország.

Mi, választók. Szégyen, hogy nincs más eszközük, csak a megfélemlítés. Szégyen, hogy vannak, akik tapsolnak a fenyegetőknek. Szégyen, hogy vannak, akik szerint ez jó móka. Szerintem pedig egyik sem. Szimplán csak rettenetes szégyen.”