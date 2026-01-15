Fontos dátum: már erre a napra készül Magyar Péter, nagy bejelentése lesz
Sokadik forgatókönyv készül a Tisza háza táján, ráadásul épp a választásokkal kapcsolatban.
Mert mi hagytuk, hogy idáig jusson ez az ország.
„Sírva hívott Szandra. Hogy Évuka, ez mi? Mi történik itt, ebben az országban? Alig tudtam vigasztalni, csak sablonokat ismételtem, közben elöntött a mélységes szégyen.
Mert mi hagytuk, hogy idáig jusson ez az ország.
Mi, választók. Szégyen, hogy nincs más eszközük, csak a megfélemlítés. Szégyen, hogy vannak, akik tapsolnak a fenyegetőknek. Szégyen, hogy vannak, akik szerint ez jó móka. Szerintem pedig egyik sem. Szimplán csak rettenetes szégyen.”
Kapcsolódó vélemény
Innen is üzenem, hogy nem félünk!
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Julio Munoz