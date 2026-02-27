Rácz András csúsztatások özönével bizonygatja, miért nem támadná meg Ukrajna a magyar energia-infrastruktúrát

„2. Magyarország az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének, közismert nevén a NATO-nak a tagja. A NATO az emberi történelem legerősebb, jelenleg 32 tagból álló katonai szövetsége. Senki, aki élni akar, nem gondolja komolyan, hogy jó ötlet megtámadni egy NATO-tagországot. (Korábban leírtam, de legyen itt még egyszer: egyetlen egy szereplő volt, aki megpróbált megtámadni egy NATO-tagországot: Oszama bin-Ladennek hívták. Ismert, hogy milyen véget ért ő is, meg a szervezete is.)

3. Ukrajna minden erejével törekszik az EU- és a NATO-tagság elérésére. Egyik sem reális rövid távon, de ettől még távlati célként jelen van. Ebben a kontextusban igen nagy ostobaság lenne támadást intézni egy EU- és NATO-tagállam ellen, miközben éppen ehhez a két szervezethez próbál közeledni.

4. Ukrajna katonai erőfeszítésének sikere döntő mértékben függ az EU- és NATO-tagországoktól kapott katonai segítségtől. Egy ilyen ország ellen indított ukrán támadás veszélybe sodorná a kulcsfontosságú fegyver- és lőszerszállításokat, és akár rövid távon is '„bedönthetné” a keleti frontot.

5.Abban, hogy az ukrán hadsereg eredményesen tud védekezni, kritikus fontosságúak az Egyesült Államoktól kapott, igen-igen pontos hírszerzési információk, valamint a katonai kommunikációs technológiai támogatás is. Mivel az Orbán- és a Trump-kormány között látványosan jó a viszony, ha Kijev megtámadná Magyarországot, ezzel veszélybe sodorná nemcsak a hírszerzési információkhoz való hozzáférést, de a tényleg kulcsfontosságú kommunikációs rendszerek működését is. (Hogy ez milyen gyors összeomlást tud eredményezni, ahhoz lásd a kurszki ukrán művelet végét...)

8.Politikai értelemben is öngyilkosság lenne bármilyen támadás. Ukrajna tulajdonképpen 2014 óta, de 2022 mindenképp elsősorban azért kap nemzetközi segítséget, mert fegyveres agresszió áldozata. Másképp fogalmazva, a (teljesen indokolt) áldozati pozíció Kijev legerősebb morális tőkéje. Egy Magyarország elleni támadással ezt Ukrajna egy csapásra és véglegesen elvesztené.”