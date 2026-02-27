Orbán Viktor: Megtámadták az országot, olajblokád alá vette hazánkat Zelenszkij! (VIDEÓ)

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy az ukránok odáig merészkedtek, hogy az Északi Áramlatot felrobbantották.

Az ukránok beépültek a magyar politikába és finanszírozzák a Tisza Pártot.

Magyar kijevi útját egy ukrán kém szervezte, nyakig benne vannak az ukránok a Tisza Pártban – mondta. Nekik egy ukránbarát kormány kell Magyarországra, és nem akadályozza a pénz áramlását Brüsszelből Kijevbe – tette hozzá. Mindenki úgy beszél erről a háborúról, mintha a nyugatiak háborúja lenne – mondta.

Horvátország a barátunk, és a horvát emberek a barátaink – ismertette Orbán. A horvátoknak és a magyaroknak is a barátság az érdeke, és ezt fenn kell tartani. A horvátoktól azt várjuk el, hogy teljesítsék a szerződéses kötelezettségeiket – mondta. Magyarország energiabiztonsága szempontjából az Adria-vezeték egy kiegészítő elem csak.