Orbán Viktor: Megtámadták az országot, olajblokád alá vette hazánkat Zelenszkij! (VIDEÓ)

Gulyás Gergely a Kormányinfón: Zelenszkij és az ukrán vezetés tudatosan fenyegeti a magyar energiabiztonságot
Fenyegeti-e közvetlen katonai támadás Magyarországot? Lesz-e Orbán–Zelenszkij-találkozó?
Olajblokád alá vették Magyarországot, a gazdaságunkat vették célba, hiszen ha nincs kőolaj, abból gazdasági válság lesz – mondta a kormányfő a Kossuth rádióban. Először felmegy a benzin ára 1000 forintra, aztán olyan áremelkedések következnek a gazdaságban, amely miatt káosz alakulhat ki – tette hozzá Orbán Viktor.
Orbán Viktor kormányfő a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! – című műsorának nyilatkozott.
Orbán Viktor az interjú elején jelezte, Zelenszkij nem válaszolt a nyílt levelére. Az interjú után a kormányfő Robert Fico szlovák miniszterelnökkel fog egyeztetni a további lépésekre. Ha megtámadnak egy országot, olajblokád alá vettek minket – mondta.
Most a gazdaságunkat vették célba, és hatalmas gazdasági káosz lehet az olajhiány vége –
tette hozzá. Beszámolt arról is, ha nem jön olaj, akkor egyetlen Ukrajnának segítő döntést sem fognak támogatni Brüsszelben.
A miniszterelnök közölte, nem ismerik az ukránokat a nyugatiak. Ott elhiszik, hogy műszaki okok miatt nem jön olaj. Az ukránok egyelőre nem hajlandóak fogadni egy tényfeltáró missziót – mondta Orbán Viktor. Zelenszkij elnök hazudik, mert semmilyen műszaki ok nincs a háttérben. Az ellenlépésekről azt mondta, hogy az ukránok bármire képesek, nem véletlen, hogy az energetikai létesítményekhez ki kell vezényelni a katonákat.
Orbán Viktor arról is beszélt, hogy az ukránok odáig merészkedtek, hogy az Északi Áramlatot felrobbantották.
Az ukránok beépültek a magyar politikába és finanszírozzák a Tisza Pártot.
Magyar kijevi útját egy ukrán kém szervezte, nyakig benne vannak az ukránok a Tisza Pártban – mondta. Nekik egy ukránbarát kormány kell Magyarországra, és nem akadályozza a pénz áramlását Brüsszelből Kijevbe – tette hozzá. Mindenki úgy beszél erről a háborúról, mintha a nyugatiak háborúja lenne – mondta.
Horvátország a barátunk, és a horvát emberek a barátaink – ismertette Orbán. A horvátoknak és a magyaroknak is a barátság az érdeke, és ezt fenn kell tartani. A horvátoktól azt várjuk el, hogy teljesítsék a szerződéses kötelezettségeiket – mondta. Magyarország energiabiztonsága szempontjából az Adria-vezeték egy kiegészítő elem csak.
Ha leválunk az orosz olajról, akkor csak egyetlen vezetéktől fogunk függeni, ezért is veszélyes az ideejtőernyőztetet volt Shell-vezér nézete.
Orbán Viktor arról is beszélt, hogy az orosz olaj ára 13 százalékkal olcsóbb a nyugatinál, ráadásul a Mol adatai alapján teljesen egyértelmű, ha nincsen orosz olaj, akkor ezerforintos benzinár jöhet.
Négy évvel ezelőtt ígéretet tettem arra, hogy nem engedem, hogy az országot belesodorják a háborúba – emlékeztetett Orbán Viktor. Ez a kormány a háborúból a jövőben is ki fog maradni. A háború kitörése óta egyébként nem voltunk olyan közel a háborúhoz, mint most.
Egyrészt az amerikaiak kiszálltak az ukránok támogatásából, és a béketeremtésből is kivonulhatnak az amerikaiak.
Az európai vezetők pedig a háború oldalán állnak, és arról tanácskoznak, hogy ezt a háborút meg akarják nyerni, le akarják győzni az oroszokat – mondta a kormányfő. Az ukránok ezzel párhuzamosan pedig az unió tagjai szeretnének lenni, és ha ez a két törekvés találkozik, akkor benne is vagyunk a háborúban. Kívül kell tartani az országot a háborúból, és ehhez tapasztalatra van szükség – mondta. Én nem hiszem el, hohgy Magyar Péter ellen tudna állni a háború nyomásnak.
Csak a magyar kormány mondja, hogy nem adjuk oda a pénzünket Ukrajnának, míg a Tisza és a DK ezzel ellentétes álláspontot képvisel – mondta Orbán.
Európában elbocsátások vannak, míg Magyarországon hozzászoktunk a teljes foglalkoztatottsághoz.
Mindennek az az oka, hogy az energia ára a többszöröse az amerikainál és a kínainál. Így pedig az európai termékeket kiszorítják a nemzetközi piacról – ismertette a kormányfő. Ezzel párhuzamosan Magyarországon a gyárak folyamatosan veszik fel a dolgozókat a háborús körülmények között – tette hozzá.
A háborúból való kimaradás a garancia arra, hogy a magyarok életszínvonala ne csökkenjen.
