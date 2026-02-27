Ft
Ft
11°C
0°C
Ft
Ft
11°C
0°C
02. 27.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 27.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyarország kormányfő orbán viktor

Orbán Viktor: Megtámadták az országot, olajblokád alá vette hazánkat Zelenszkij! (VIDEÓ)

2026. február 27. 07:01

Olajblokád alá vették Magyarországot, a gazdaságunkat vették célba, hiszen ha nincs kőolaj, abból gazdasági válság lesz – mondta a kormányfő a Kossuth rádióban. Először felmegy a benzin ára 1000 forintra, aztán olyan áremelkedések következnek a gazdaságban, amely miatt káosz alakulhat ki – tette hozzá Orbán Viktor.

2026. február 27. 07:01
null
Kovács András
Kovács András

Orbán Viktor kormányfő a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! – című műsorának nyilatkozott.

KÖVÉR László; ORBÁN Viktor
Orbán Viktor: Zelenszkij hazudik!

Orbán Viktor az interjú elején jelezte, Zelenszkij nem válaszolt a nyílt levelére. Az interjú után a kormányfő Robert Fico szlovák miniszterelnökkel fog egyeztetni a további lépésekre. Ha megtámadnak egy országot, olajblokád alá vettek minket – mondta. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Nyílt levél Volodimir Zelenszkij elnöknek

Felszólítom, hogy változtasson magyarellenes politikáján!

Most a gazdaságunkat vették célba, és hatalmas gazdasági káosz lehet az olajhiány vége – 

tette hozzá. Beszámolt arról is, ha nem jön olaj, akkor egyetlen Ukrajnának segítő döntést sem fognak támogatni Brüsszelben. 

Orbán Viktor: Zelenszkij hazudik

A miniszterelnök közölte, nem ismerik az ukránokat a nyugatiak. Ott elhiszik, hogy műszaki okok miatt nem jön olaj. Az ukránok egyelőre nem hajlandóak fogadni egy tényfeltáró missziót – mondta Orbán Viktor. Zelenszkij elnök hazudik, mert semmilyen műszaki ok nincs a háttérben. Az ellenlépésekről azt mondta, hogy az ukránok bármire képesek, nem véletlen, hogy az energetikai létesítményekhez ki kell vezényelni a katonákat. 

Ezt is ajánljuk a témában

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy az ukránok odáig merészkedtek, hogy az Északi Áramlatot felrobbantották. 

Az ukránok beépültek a magyar politikába és finanszírozzák a Tisza Pártot. 

Magyar kijevi útját egy ukrán kém szervezte, nyakig benne vannak az ukránok a Tisza Pártban – mondta. Nekik egy ukránbarát kormány kell Magyarországra, és nem akadályozza a pénz áramlását Brüsszelből Kijevbe – tette hozzá. Mindenki úgy beszél erről a háborúról, mintha a nyugatiak háborúja lenne – mondta. 

Horvátország a barátunk, és a horvát emberek a barátaink – ismertette Orbán. A horvátoknak és a magyaroknak is a barátság az érdeke, és ezt fenn kell tartani. A horvátoktól azt várjuk el, hogy teljesítsék a szerződéses kötelezettségeiket – mondta. Magyarország energiabiztonsága szempontjából az Adria-vezeték egy kiegészítő elem csak.

 Ha leválunk az orosz olajról, akkor csak egyetlen vezetéktől fogunk függeni, ezért is veszélyes az ideejtőernyőztetet volt Shell-vezér nézete. 

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy az orosz olaj ára 13 százalékkal olcsóbb a nyugatinál, ráadásul a Mol adatai alapján teljesen egyértelmű, ha nincsen orosz olaj, akkor ezerforintos benzinár jöhet. 

A nyugat-európai elit meg akarja nyerni a háborút

Négy évvel ezelőtt ígéretet tettem arra, hogy nem engedem, hogy az országot belesodorják a háborúba – emlékeztetett Orbán Viktor. Ez a kormány a háborúból a jövőben is ki fog maradni. A háború kitörése óta egyébként nem voltunk olyan közel a háborúhoz, mint most. 

Egyrészt az amerikaiak kiszálltak az ukránok támogatásából, és a béketeremtésből is kivonulhatnak az amerikaiak. 

Az európai vezetők pedig a háború oldalán állnak, és arról tanácskoznak, hogy ezt a háborút meg akarják nyerni, le akarják győzni az oroszokat – mondta a kormányfő. Az ukránok ezzel párhuzamosan pedig az unió tagjai szeretnének lenni, és ha ez a két törekvés találkozik, akkor benne is vagyunk a háborúban. Kívül kell tartani az országot a háborúból, és ehhez tapasztalatra van szükség – mondta. Én nem hiszem el, hohgy Magyar Péter ellen tudna állni a háború nyomásnak. 

Csak a magyar kormány mondja, hogy nem adjuk oda a pénzünket Ukrajnának, míg a Tisza és a DK ezzel ellentétes álláspontot képvisel – mondta Orbán. 

Nagy bajban van Európa

Európában elbocsátások vannak, míg Magyarországon hozzászoktunk a teljes foglalkoztatottsághoz. 

  • Nehezen tudjuk elképzelni a tömeges munkanélküliséget Magyarországon, miközben Európa pontosan ebbe az irányba tart. 
  • Több országban egész ágazatok mennek tönkre – mondta. 

Mindennek az az oka, hogy az energia ára a többszöröse az amerikainál és a kínainál. Így pedig az európai termékeket kiszorítják a nemzetközi piacról – ismertette a kormányfő. Ezzel párhuzamosan Magyarországon a gyárak folyamatosan veszik fel a dolgozókat a háborús körülmények között – tette hozzá. 

A háborúból való kimaradás a garancia arra, hogy a magyarok életszínvonala ne csökkenjen. 

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook oldala

 

Összesen 174 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
salátás
2026. február 27. 10:28
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2 2026. február 27. 10:26 Négy éve provokálja a magyar állam az ukránokat . ------ ezért akadályozzuk az ukránok anyanyelvi megszólalását és ezért bontjuk az ukrán emlékműveket ja várj, ezt ők csinlják, te patkány
Válasz erre
0
0
Ekrü123
2026. február 27. 10:28
Olvasom az ide irogató Tiszások hozzászólását és két dolog világos: 1. Ha a Tisza kerülne hatalomra Drogpetivel az élén akkor búcsút mondhatunk az olcsó orosz olajnak, lenne helyette a teljes kiszolgáltatottság a horvátoknak, illetve a drága benzinárak , s vele együtt a dráguló élelmiszerek. 2. Teljesen nyilvánvaló lett mára, hogy Drogpetikéről készülő videót az ukránok készítették zsarolás céljából. Ezért is áll be az összes Tiszás az ukránok mögé Magyarország ellenében.
Válasz erre
0
0
westend
2026. február 27. 10:27
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2 2026. február 27. 10:25 "Egy tébolyult elme végső kapálózása" - köszönjük a CV-det poloskatampon :D Rövid ugyan, de lényegre törő.
Válasz erre
0
0
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
2026. február 27. 10:27
És akkor most gondoljunk bele: Ma magyarországon 1-2 millió olyan állampolgár él vidéki kis településeken / falvakban, ahová kizárólag a porpagandamédia jut el. Kossuth DunaTv M1 Helyi NER média propagandalapjai ... Ők sajnos jellemzóen a könnyebben megvezethető, manipulálható réteghez tartoznak, erősen hiányos politikai , gazdasági, történelmi és földrajzi ismeretekkel. Ma reggel ők arra ébredtek, hogy MAGYARORSZÁGOT MEGTÁMADTÁK AZ UKRÁNOK! Borzalmas belegondolni, hogy az uszító, félelem és gyűlöletkeltő propaganda , a dezinformáció és pánikkeltés mekkora mentális rombolást végez szerencsétlenekben.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!