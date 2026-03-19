Kitört a pánik Romániában: történelmi csúcsra emelkedett az üzemanyag ára

A Peco-online számításai szerint az utóbbi hónapban a benzinár 11,8, míg a gázolajé 14,7 százalékkal emelkedett Romániában, így most egy dízelmotoros autót (51 liter üzemanyaggal) teletankolni csaknem 60 lejjel (4620 forint) többe kerül, mint február közepén.

A román hírtelevíziók beszámolója szerint csütörtökön további 10–15 banival emelkedtek az árak a romániai benzinkutakon. Egyes helyeken a prémium dízel ára már átlépte a 10 lejes lélektani küszöböt.

A román versenytanács elnöke szerint nincs bizonyíték arra, hogy a forgalmazók egymás közötti megállapodásokkal torzítanák a piacot. Bogdan Chiritoiu azt mondta: a romániai drágulás a nemzetközi válság miatt következett be, és nem nagyobb, hanem éppenséggel alacsonyabb mértékű, mint ami az Európai Unió más országaiban tapasztalható. A román versenytanács továbbra is fegyelemmel követi az üzemanyagpiacot, és amennyiben a térség országainál jelentősebb drágulást tapasztal, közbe fog lépni – ígérte a hatóság elnöke.