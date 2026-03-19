Ft
Ft
12°C
3°C
Ft
Ft
12°C
3°C
03. 19.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 19.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
európai unió románia üzemanyagár

Kitört a pánik Romániában: történelmi csúcsra emelkedett az üzemanyag ára

2026. március 19. 13:44

Náluk nincs védett tarifa.

2026. március 19. 13:44
Romániában történelmi csúcsra emelkedett az üzemanyag ára, amely mind a benzin, mind a gázolaj esetében meghaladta a 2022 júniusában feljegyzett korábbi csúcsot – derült ki a Peco-online.ro árfigyelő szakportál csütörtökön közzétett adataiból.

A töltőállomások előző napi árait átlagoló portál szerint 

szerdán a 95-ös benzin literenkénti átlagára 8,73 lej (672 forint), míg a gázolajé 9,29 lej (715,5 forint) volt Romániában.

A benzin esetében eddig a 2022. június 16-án feljegyzett 8,67 lejes, míg a dízel esetében pedig a 2022. június 21-én regisztrált 9,24 lejes átlagár volt a legmagasabb az országban.

A Peco-online számításai szerint az utóbbi hónapban a benzinár 11,8, míg a gázolajé 14,7 százalékkal emelkedett Romániában, így most egy dízelmotoros autót (51 liter üzemanyaggal) teletankolni csaknem 60 lejjel (4620 forint) többe kerül, mint február közepén.

A román hírtelevíziók beszámolója szerint csütörtökön további 10–15 banival emelkedtek az árak a romániai benzinkutakon. Egyes helyeken a prémium dízel ára már átlépte a 10 lejes lélektani küszöböt.

A román versenytanács elnöke szerint nincs bizonyíték arra, hogy a forgalmazók egymás közötti megállapodásokkal torzítanák a piacot. Bogdan Chiritoiu azt mondta: a romániai drágulás a nemzetközi válság miatt következett be, és nem nagyobb, hanem éppenséggel alacsonyabb mértékű, mint ami az Európai Unió más országaiban tapasztalható. A román versenytanács továbbra is fegyelemmel követi az üzemanyagpiacot, és amennyiben a térség országainál jelentősebb drágulást tapasztal, közbe fog lépni – ígérte a hatóság elnöke.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI) 

A nyitókép illusztráció (Pexels)  

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bszakonyi
2026. március 19. 14:25
Az ott nem probléma, mert a román életszinvonal sokkal jobb, magasabb mint a magyar. Ez a parlamentben is elhangzott hiteles DK-s és más baloldali politikusoktól.
Válasz erre
3
0
Obsitos Technikus
2026. március 19. 14:16
Na ezért kellett bevezetni az üzemanyagárstopot.
Válasz erre
0
0
wadcutter
2026. március 19. 13:54
fizessenek a gazdagok, bezzeg Romániában még erre is telik
Válasz erre
6
0
NeMá
2026. március 19. 13:48 Szerkesztve
Román románok keresik a nagypapi és mami magyar anyakönyvét?
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!