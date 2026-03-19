Újabb kőkemény drágulás a kutakon: ennyit kellene fizetniük csütörtöktől a magyaroknak a Zelenszkij-féle felárral

Csütörtöktől tovább emelkednek az üzemanyagárak, miután a nagykereskedelmi árak a benzin esetében bruttó 11 forinttal, a gázolajnál pedig bruttó 15 forinttal nőttek – tájékoztatott a holtankoljak.hu. Ennek hatására a piaci árak újabb szintre léptek: a 95-ös benzin átlagosan 662 forintba kerül literenként, az autópályák mentén akár 712 forintot is elkérhetnek érte. A gázolaj ára még magasabb, literenként 713 forint körül alakul, míg az autópályás kutakon akár 763 forintot is fizetni kell. Védett ár nélkül tehát az autósok már kifejezetten magas összegekkel szembesülnének a kutakon.

A védett ár azonban továbbra is jelentős könnyebbséget jelent: a 95-ös benzin 595 forintért, a gázolaj pedig 615 forintért tankolható a jogosultak számára. Ez azt jelenti, hogy a különbség