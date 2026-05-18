Megvan, meddig tartható fenn a védett ár, utána Magyar Péteréken múlik, hogy alakul az üzemanyagok sorsa

2026. május 18. 12:47

Egyre több cikk jelenik meg arról, meddig tartható fenn a márciusban bevezetett, kedvezményesebb üzemanyagár Magyarországon. A Mandinernek nyilatkozó szakértő szerint a költségvetésben van még legalább három hónapnyi pénz a védett ár fenntartására, ez az idő pedig talán elég lesz az iráni konfliktus lezárására is.

Ferentzi András

A Tisza Párt kormányalakítása óta rendszeresen érkeznek kritikák a még az előző kabinet által bevezetett védett árral kapcsolatban szakértőktől és jó néhány sajtóorgánumtól is. Bár a Magyar Péter vezette kormány egyelőre kitart az üzemanyagok árkorlátozása mellett, kérdés, hogy meddig sikerül ez. A védett árat március közepén vezette be az Orbán-kormány, azóta pedig autósok százezreinek jelent könnyebbséget, hogy olcsóbban tankolhatnak, mint a piaci ár. 

Az olaj ára kilőtt az iráni háború óta, a védett árra is nagy nyomást helyezve ezzel (Forrás: tradingeconomics.com)
Az olaj ára kilőtt az iráni háború óta, a védett árra is nagy nyomást helyezve ezzel (Forrás: tradingeconomics.com)

Mi legyen a védett árral?

A HVG viszont a múlt héten hozott le egy cikket, amelyben azt írják: „Túl olcsó a magyar üzemanyag, de a Magyar-kormány csak görgeti a problémát a katasztrófa felé”. A cikk megjelenése után kérdeztük meg Dr. Toldi Ottót, az MCC Klímapolitikai Intézet vezető kutatóját, hogy valóban ki kellene vezetni a védett árat és milyen hatásokkal járna ez?

„A 2026 márciusában, a Hormuzi-válság és az olajár-emelkedés miatt bevezetett magyar „védett üzemanyagár” fenntartása eddig nagyjából 150-350 milliárd forintos terhet jelenthetett a magyar államnak és az energiaszektornak együttvéve. Természetesen végszámla még nincs, mivel az intézkedés még jelenleg is érvényben van. A végösszeg egyébként a védett és a piaci ár különbségéből és az intézkedés fenntartásának hosszától függ” – kezdte lapunknak a szakértő. 

Mint rámutatott: 

a védett ár fenntartása mindenekelőtt politikai döntés kérdése. Azt kell eldönteni, mi éri meg jobban: kivezetni a védett árakat, majd veszteséget szenvedni a termelési-, szállítási költségek és az infláció emelkedése miatt, bekalkulálva akár a gazdasági visszaesés lehetőségét is, vagy fenntartani a védett árakat, ameddig indokolt, segítve a gazdaságot és a lakosságot a probléma kivédésében. 

„Pénzügyi lehetőség egyébként van az utóbbi eshetőségre, hiszen az ágazati különadókból befolyó összeg 1400-1500 milliárd Ft körül volt az utóbbi években ebből 2025-ben 880 milliárd ment rezsivédelemre, idénre pedig 792 milliárd forint volt előirányozva. A védett üzemanyagárat még legalább 3 hónapig fent lehet tartani a különbözetből, amikorra a Hormuzi-szoros körüli konfliktus jó eséllyel lezárható. További eszközként még rendelkezésre állt volna további készletek felszabadítása a stratégiai tartalékokból és ugye most már működik a Barátság kőolajvezeték, az Adria vezetéken tengeri szállítású kőolaj is érkezik Norvégiából, Kazahsztánból, Líbiából és az USA-ból is vásároltunk 500 ezer tonnát. A Mol finomítói is folyamatosan működnek, tehát a készletek pótolhatók. Sem pénzügyi, sem kínálati probléma nincs, a „katasztrófa” kifejezés használata tehát enyhén szólva zsurnaliszta fogás” – tette hozzá. 

Milyen hatása lenne a hirtelen piaci árnak?

A jelenlegi üzemanyagárak 360 forintos euróárfolyammal számolva nagyjából így néznek ki jelenleg környező országokban:

    Ország                    95-ös benzin               Dízel

  • Németország       kb. 710–730 Ft/l      kb. 710–715 Ft/l
  • Ausztria                kb. 645–650 Ft/l     kb. 690–695 Ft/l
  • Csehország          kb. 630 Ft/l               kb. 630–645 Ft/l
  • Lengyelország    kb. 535–545 Ft/l     kb. 585–610 Ft/l
  • Románia              kb. 635–640 Ft/l     kb. 660–665 Ft/l

Magyarországon pedig így nézne ki a piaci ár, amennyiben nem az adott cég árpolitikája lenne a mérvadó, hanem a csak világpiaci árak:

  • Magyarország    kb. 684 Ft/l               kb. 694 Ft/l

Látható, hogy a piaci ár nálunk valamennyivel magasabb, mint a környező országoké, ennek pedig számos oka van. Toldi Ottó is rámutatott, hogy a magyar piaci árak a közép-európai régió drágább árfekvésű országaihoz, Németországhoz és Ausztriához hasonlítanak, azért, mert a kutak ezzel akarják kompenzálni a védett árak miatt nem realizált hasznukat (tehát veszteségről nincs szó). 

A védett árak esetleges kivezetése után valószínűleg egy alacsonyabb árszint állna be, valahol a cseh ás a román árak környékén. Ettől magasabb árak csak újabb ellátásbiztonsági probléma miatt állhatnának elő (vezeték sérülés, hosszabb leállás, a Hormuzi szoros lezárásának elhúzódása, eszkalálódása).

A magyar üzemanyag-kiskereskedelmi piacot egyértelműen a Mol uralja, részesedése 45–55 százalék közé tehető a benzint és dízelt együtt számolva. Ez nemcsak a saját töltőállomás-hálózatából adódik, hanem abból is, hogy a magyar piac finomítói és nagykereskedelmi oldalán is domináns szereplő. A „túl alacsony” árak első sorban azokra a magyar piacon jelenlévő egyéb cégekre hátrányosak – Shell, OMV, Orlen – melyek nem feltétlenül a Mol finomítóitól vásárolnak és más piacaikon nagyobb árrést alkalmazhatnak, vagy pedig eleve alacsony költségekkel az árérzékeny vevők kiszolgálására szakosodtak. Ilyen az Auchan Magyarország és Tesco Magyarország.

Az MCC szakértője arra a kérdésünkre, hogy ha marad a védett ár, akkor min kellene, vagy lehetne változtatni, úgy fogalmazott: az árképzést lehetne annyiban változtatni, hogy a mindenkori piaci árhoz képest kellene egy bónuszt használni, azaz a védett ár kövesse a piaci árváltozásokat, de továbbra is legyen benne adott százaléknyi kedvezmény a magyar rendszámú járművekre.

Hogy melyik megoldás mellett dönt az új kormány, egyelőre nem tudni, de a kérdés feltehetően nem is fog napirendre kerülni a nyár végéig. 

Nyitókép: Mol Press/Kiss Márk

 

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
zsanett-kúnrum
2026. május 18. 14:58
meg aztán nehogy jegyre adják az üzemanyagot a végén, mert amilyen nagyon szagértők simán kinézem belőlük.
europész
2026. május 18. 14:23
Nyugodjon meg mindenki.Lesz itt még ezer forint feletti üzemanyag ár is.Csak idő kérdése.
tapir32
2026. május 18. 14:07
Magyar Péter semmilyen ellenőrizhető referenciával nem rendelkező állításai önkényesek, híján vannak az észszerűségnek és az emberi értékeknek is.
Szuperszig
2026. május 18. 13:56
S három hónapig kell majd várni a 480 Ft-os üzemanyagra?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!