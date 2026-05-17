unicef magyarország németország

Magyarországgal példálózik a UNICEF a súlyos gyermekszegénységgel küzdő Németországban

2026. május 17. 18:41

Jóval az átlag alatti, alacsony színvonalú oktatás, súlyos gyermekszegénység – ezt írja a UNICEF tanulmánya Németországról. A szervezet összegzésében külön kiemeli: még a szegényebb országok – így Magyarország – is példát mutatnak arra, hogyan lehetne jobban csinálni.

Nagyon rosszul szerepel Németország a UNICEF friss, a gyermekek jólétét vizsgáló összehasonlító tanulmányában: mindössze a 25. helyen áll a 37 vizsgált ország közül. Németország már tavaly is az alsó középmezőnyben helyezkedett el, messze elmaradva a valós lehetőségeitől – közölte a kölni székhelyű UNICEF-kutatóintézet, mely 2000 óta rendszeresen végez kutatásokat a világ gazdagabb országaiban élő gyermekek helyzetével kapcsolatban.

A lista élén az idei évben Hollandia, Dánia és Franciaország áll, ám – idézi a Tagesspiegel a tanulmányt – 

néhány, gazdasági erejében jelentősen gyengébb országban is összességében jobb körülmények között nőnek fel a gyermekek, így például Romániában (9. hely), Magyarországon (10. hely) és Szlovákiában (19. hely)”.

Németországban a gyermekszegénységi arány évek óta 15 százalék körül stagnál – állítja az UNICEF, „riasztónak” nevezve Németország teljesítményét az oktatás területén is: a 15 évesek mindössze 60 százaléka éri el a minimális olvasási és matematikai kompetenciát. Ezzel 

Németország azon 41 ország közül, amelyekről összehasonlítható oktatási adatok állnak rendelkezésre, a 34.(!) helyen áll. 

Az UNICEF azt javasolja a szövetségi kormánynak: küzdjön hatékonyabban a gyermekszegénység ellen, és irányítson forrásokat célzottan a hátrányos helyzetű gyermekekhez; nagyobb figyelmet kell fordítani továbbá arra, hogy minden gyermek hozzáférjen a jól felszerelt iskolákhoz, orvosi rendelőkhöz.

Vagy a UNICEF téved, vagy...

Mint ismeretes, Magyar Péter beszédeiben és megnyilvánulásaiban visszatérő elem, hogy Magyarország „a legszegényebb ország” Európában, valamint „négyszázezer gyermek él mélyszegénységben”. Szalai Piroska fideszes képviselő ehhez kapcsolódó, számokkal alátámasztott és kiigazító észrevételei mellett érdemes a miniszterelnök megjegyzéseit a fenti UNICEF-tanulmány fényében újraértékelni – ahogy Dobrev Klára korábbi üzenetét is, mely szerint hazánkban a gyermekszegénység mutatói „elborzasztóak és ráadásul romlanak is”. 

Nyitóképünk illusztráció. Fotó: MTI / Rosta Tibor

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
egonsamu-2
2026. május 17. 19:33
Ezt az eredményt 15-éveseknél produkálták a németek. Az általános iskolák alsó osztályaiban sokkal rosszabb a helyzet: ott sok olyan osztály van, ahol 30 gyerekböl 3 vagy 4 tud egyáltalán németül... Na ezekböl lesznek a szocialista és zöldpárti választók....vagy netán a frissen alakuló iszlám pártokat fogják elönyben részesíteni 10-12 év múlva?
chajdu
2026. május 17. 19:30
kommentek elött ajánlatos elolvasni az eredeti jelentést. csak egy kiragadott tény: Magyarországon a gyerekszegénység magasabb (17,4%), mint Németországban (15,2%)
figyelő4322
2026. május 17. 19:30
Agricola 2026. május 17. 12:53 "A fenti UNICEF-tanulmány fényében újraértékelve megállapítható, hogy Magyar Péterék hazudnak rendületlenül!" Polos Péter ordas hazugságainak légy híve rendületlenül, oh magyar! 😲😂 Legalábbis ez a szekta vágya, sőt jelszava is. És mindent elkövetnek, hogy ez így is legyen...
Kormánypárti2
2026. május 17. 19:18
Emlékeinkben megőrizzük.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!