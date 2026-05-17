Magyarországgal példálózik a UNICEF a súlyos gyermekszegénységgel küzdő Németországban

Németországban a gyermekszegénységi arány évek óta 15 százalék körül stagnál – állítja az UNICEF, „riasztónak” nevezve Németország teljesítményét az oktatás területén is: a 15 évesek mindössze 60 százaléka éri el a minimális olvasási és matematikai kompetenciát. Ezzel
Németország azon 41 ország közül, amelyekről összehasonlítható oktatási adatok állnak rendelkezésre, a 34.(!) helyen áll.
Az UNICEF azt javasolja a szövetségi kormánynak: küzdjön hatékonyabban a gyermekszegénység ellen, és irányítson forrásokat célzottan a hátrányos helyzetű gyermekekhez; nagyobb figyelmet kell fordítani továbbá arra, hogy minden gyermek hozzáférjen a jól felszerelt iskolákhoz, orvosi rendelőkhöz.