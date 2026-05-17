Hajtóvadászat Lipcsében: elszabadult egy tigris a városban

Elszabadult tigrist lőtt ki a német rendőrség vasárnap délután Lipcse közelében. A helyi rendőrség szóvivőjének közlése szerint a vadállat egy magántulajdonban levő létesítmény területéről szökött el Schkeuditz településen, a történtek során egy ember könnyebben megsérült.
„A lakosság nincs többé veszélyben” – húzta alá a rendőrségi illetékes, miután a tigrist egy kertben kilőtték.
Egyelőre nem világos, hogy a ragadozó miként szökhetett el a létesítményből, amelynek elkerített területén a sérült férfit megtalálták, majd kórházba szállították.
Schkeuditz településen egy állatidomár több nagymacskát is tart. A rendőrség most drónnal akarja a környéket felderíteni, hogy nem szabadulhattak-e el további állatok. Sajtójelentések szerint az állatidomár ellen már több panasz is volt a tigristartást illetően.
(MTI)
