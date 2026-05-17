Hajtóvadászat Lipcsében: elszabadult egy tigris a városban

Elszabadult tigrist lőtt ki a német rendőrség vasárnap délután Lipcse közelében. A helyi rendőrség szóvivőjének közlése szerint a vadállat egy magántulajdonban levő létesítmény területéről szökött el Schkeuditz településen, a történtek során egy ember könnyebben megsérült.

„A lakosság nincs többé veszélyben” – húzta alá a rendőrségi illetékes, miután a tigrist egy kertben kilőtték.