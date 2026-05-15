Megsejtettek valamit Franciaországban: drasztikusan felgyorsulhatnak az események Orbán távozásával

Orbán Viktor távozása és Magyar Péter miniszterelnöki kinevezése után megnyílt az út Ukrajna EU-csatlakozási tárgyalásai előtt, amelyeket eddig a magyar vétó akadályozott – írja a La Croix.

Marta Kos bővítési biztos szerint júliusig elindulhatnak a munkacsoportok. Azonban több tagállam – köztük Friedrich Merz német kancellár és Lengyelország vezetése – hangsúlyozza, hogy gyorsított csatlakozás nem lehetséges, minden országnak teljesítenie kell az uniós feltételeket.