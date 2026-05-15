Megsejtettek valamit Franciaországban: drasztikusan felgyorsulhatnak az események Orbán távozásával

Erre a születésnapi ajándékra senki sem számított: a németek óriási többsége elzavarná a Merz-kabinetet
Egyéves az CDU-CSU-SPD-koalíció! Mutatjuk a berlini kormány mérlegét.
A La Croix szerint már csak néhány vezető ellenzi Ukrajna EU-csatlakozását.
Orbán Viktor távozása és Magyar Péter miniszterelnöki kinevezése után megnyílt az út Ukrajna EU-csatlakozási tárgyalásai előtt, amelyeket eddig a magyar vétó akadályozott – írja a La Croix.
Marta Kos bővítési biztos szerint júliusig elindulhatnak a munkacsoportok. Azonban több tagállam – köztük Friedrich Merz német kancellár és Lengyelország vezetése – hangsúlyozza, hogy gyorsított csatlakozás nem lehetséges, minden országnak teljesítenie kell az uniós feltételeket.
Franciaország és Németország részleges integrációt javasolnak Ukrajnának, amit Volodimir Zelenszkij ukrán elnök visszautasít.
Az ukrán tagság jelentős politikai és gazdasági átrendeződést hozna az EU-ban, különösen a mezőgazdasági támogatások terén; ez főként Franciaország számára lehet érzékeny kérdés – állapította meg a francia lap.
Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.