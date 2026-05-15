Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Németország Lengyelország Magyarország Ukrajna Franciaország Európai Unió

Megsejtettek valamit Franciaországban: drasztikusan felgyorsulhatnak az események Orbán távozásával

2026. május 15. 22:53

A La Croix szerint már csak néhány vezető ellenzi Ukrajna EU-csatlakozását.

Orbán Viktor távozása és Magyar Péter miniszterelnöki kinevezése után megnyílt az út Ukrajna EU-csatlakozási tárgyalásai előtt, amelyeket eddig a magyar vétó akadályozott – írja a La Croix.

Marta Kos bővítési biztos szerint júliusig elindulhatnak a munkacsoportok. Azonban több tagállam – köztük Friedrich Merz német kancellár és Lengyelország vezetése – hangsúlyozza, hogy gyorsított csatlakozás nem lehetséges, minden országnak teljesítenie kell az uniós feltételeket.

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Franciaország és Németország részleges integrációt javasolnak Ukrajnának, amit Volodimir Zelenszkij ukrán elnök visszautasít.

Az ukrán tagság jelentős politikai és gazdasági átrendeződést hozna az EU-ban, különösen a mezőgazdasági támogatások terén; ez főként Franciaország számára lehet érzékeny kérdés – állapította meg a francia lap.

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
figyelő4322
2026. május 16. 00:44
Szerintem tulajdonképpen elég kevés tagállam támogatja az ukrán csatlakozást. Legalábbis rövid- de talán köptávon sem akarják. Csupán az a néhány támogatja, amelyeknek haszna lenne belőle, de ilyen nincs sok. Nem kevés van olyan, mint pl. EDDIG Magyarország, amik FŐLEG (de nem CSUPÁN), a hazai mezőgazdaságot féltik. Az ukránok olcsó, de nagyon 💩, egészségtelen, vegyszerekkel átitatott, tehát lényegében mérgező 'élelmiszert' exportálnának az EU-ba. Ez talán a legfőbb ok az ellenállásra.
fatman
2026. május 16. 00:31
Aha... eddig Orbán blokkolta az ukránok csatlakozását... ma már viszont csak néhányan ellenzik... ez aztán az előrelépés.. Ezek milyen cuccot szednek??? 🙈😂😂😂
papamaci1957
2026. május 16. 00:02
Az a néhány az jónéhány. Vajon a francia, holland, dán, német. osztrák, olasz, spanyol, cseh, szlovák, lengyel, és nem utolsósorban lévő magyar gazdák erőteljesen fognak tiltskozni.
angeleye
2026. május 15. 23:45
Szolidarité
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.