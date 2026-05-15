csach gábor Magyarország Balassagyarmat jobboldal polgármester Fidesz

„Nyilván kapok majd hideget-meleget” – kilépett a Fideszből Balassagyarmat polgármestere

2026. május 15. 20:01

„Kilépésem legfőbb indokai személyi és szervezeti okok, melyek szkeptikussá tesznek a párt megújulását illetően” – fogalmazott Csach Gábor.

„Sok támogatómmal, lokálpatriótával, igazi és felebarátommal beszélve a mai napon döntést hoztam, melyet ezennel megosztok a nyilvánossággal is: kiléptem a Fidesz-Magyar Polgári Szövetségből” – számolt be róla pénteken a Facebook-oldalán Balassagyarmat polgármestere, Csach Gábor.

„Elsősorban nem a választási vereség – melyért részben én is felelős vagyok – vezetett döntésemhez. Szánalmas lenne, ha most bármiféle magyarázkodásba, vagy mutogatásba kezdenék a bukás okainak keresgélése közben, hiszen hosszú évek óta bár gyakran konfliktusban voltam a pártom és a kormányom döntéseivel, nem osztottam meg közösségi oldalamon a központi pártüzeneteket sem,

de 37 éven át folyamatosan, a mostani szinte minden elemében elrontott kampányban is végig lojális maradtam a Fideszhez.

Kilépésem legfőbb indokai személyi és szervezeti okok, melyek szkeptikussá tesznek a párt megújulását illetően. A mostani választások eredménye – hogy egy alig kéttucat taggal rendelkező párt 2/3-os győzelmet aratott – is bizonyítja, hogy a mai politika már nem művelhető a hagyományos pártszervezeti struktúrákban” – indokolta meg a döntését Csach Gábor, aki szerint „nyilván kapok majd hideget-meleget a döntésem miatt, ehhez hozzászoktam, hiszen »a vadaknak libsi, a libsiknek mindig is náci voltam«”.

Nyitókép: Csach Gábor Facebook-oldala

 

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
londonbaby
2026. május 15. 20:21
...és mennyiért léptél ki a Fideszből ??? ..és adtál fel mindent ? . téged baszki anyává kéne tenni nem szkeptiKUSSá..
Válasz erre
0
0
survivor
2026. május 15. 20:21
Na .most majd lesz Tisza -tag eleg...10 E számra...
Válasz erre
0
0
ApocalipsNow
2026. május 15. 20:20
FÉREG
Válasz erre
0
0
survivor
2026. május 15. 20:19
Azt szeretem aPoloskaban, hogy soha egyeen pillanatig köze se volt a FIDESZ hez...🤣
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!