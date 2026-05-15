„Nyilván kapok majd hideget-meleget” – kilépett a Fideszből Balassagyarmat polgármestere

„Sok támogatómmal, lokálpatriótával, igazi és felebarátommal beszélve a mai napon döntést hoztam, melyet ezennel megosztok a nyilvánossággal is: kiléptem a Fidesz-Magyar Polgári Szövetségből” – számolt be róla pénteken a Facebook-oldalán Balassagyarmat polgármestere, Csach Gábor.

„Elsősorban nem a választási vereség – melyért részben én is felelős vagyok – vezetett döntésemhez. Szánalmas lenne, ha most bármiféle magyarázkodásba, vagy mutogatásba kezdenék a bukás okainak keresgélése közben, hiszen hosszú évek óta bár gyakran konfliktusban voltam a pártom és a kormányom döntéseivel, nem osztottam meg közösségi oldalamon a központi pártüzeneteket sem,