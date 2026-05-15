„Nyilván kapok majd hideget-meleget” – kilépett a Fideszből Balassagyarmat polgármestere

„Kilépésem legfőbb indokai személyi és szervezeti okok, melyek szkeptikussá tesznek a párt megújulását illetően” – fogalmazott Csach Gábor.
„Sok támogatómmal, lokálpatriótával, igazi és felebarátommal beszélve a mai napon döntést hoztam, melyet ezennel megosztok a nyilvánossággal is: kiléptem a Fidesz-Magyar Polgári Szövetségből” – számolt be róla pénteken a Facebook-oldalán Balassagyarmat polgármestere, Csach Gábor.
„Elsősorban nem a választási vereség – melyért részben én is felelős vagyok – vezetett döntésemhez. Szánalmas lenne, ha most bármiféle magyarázkodásba, vagy mutogatásba kezdenék a bukás okainak keresgélése közben, hiszen hosszú évek óta bár gyakran konfliktusban voltam a pártom és a kormányom döntéseivel, nem osztottam meg közösségi oldalamon a központi pártüzeneteket sem,
de 37 éven át folyamatosan, a mostani szinte minden elemében elrontott kampányban is végig lojális maradtam a Fideszhez.
Kilépésem legfőbb indokai személyi és szervezeti okok, melyek szkeptikussá tesznek a párt megújulását illetően. A mostani választások eredménye – hogy egy alig kéttucat taggal rendelkező párt 2/3-os győzelmet aratott – is bizonyítja, hogy a mai politika már nem művelhető a hagyományos pártszervezeti struktúrákban” – indokolta meg a döntését Csach Gábor, aki szerint „nyilván kapok majd hideget-meleget a döntésem miatt, ehhez hozzászoktam, hiszen »a vadaknak libsi, a libsiknek mindig is náci voltam«”.
