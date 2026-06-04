Figyelmeztették Magyar Pétert: két komoly kockázattal is számolnia kell Sulyok Tamás kapcsán

Az elemző történelmi párhuzamként az 1989–1990-es rendszerváltást hozta fel: az Antall-kormányt annak idején sok kritika érte amiatt, hogy a hatalmi elit alsóbb és középső szintjein – iskola- és gyárigazgatók, helyi vezetők körében – elmaradt a megújulás. A mostani kormányzat éppen ezt a hibát elkerülve törekedhet a látványos cserékre a struktúra tetején.

Nagy Attila Tibor ugyanakkor kiemelte a lépések mögött húzódó hatalomtechnikai logikát is. A Fidesz-közeli vezetők kiszorításával a Tisza Párt lehetőséget kap arra, hogy saját embereit helyezze pozícióba, kivéve, ha Magyar Péter tartja magát a korábban ígért politikai önkorlátozáshoz.

Alkotmányos ellenállás és a mártírszerep kockázata