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állami számvevőszék sulyok tamás tisza párt nagy attila tibor fidesz Magyar Péter

Figyelmeztették Magyar Pétert: két komoly kockázattal is számolnia kell Sulyok Tamás kapcsán

2026. június 04. 06:51

Nagy Attila Tibor azt is felemlegette, hogy Magyar Péter által kívánatosnak tartott nemzeti összetartozás megteremtése egyelőre várat magára.

2026. június 04. 06:51
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A köztársasági elnök hivatalából történő elmozdítására irányuló törekvések nem csupán egyszerű politikai csatározások, hanem mélyreható közjogi és stratégiai kérdéseket vetnek fel. Nagy Attila Tibor politikai elemző szerint a Sulyok Tamás elleni folyamatos kormányzati offenzíva 

könnyen visszacsaphat a hatalomra, amennyiben az államfőt a választók áldozatként kezdik el látni, ami növelheti a társadalmi rokonszenvet iránta.

A régi rendszer szimbólumainak lebontása

Nagy Attila Tibor meglátása szerint Sulyok Tamás az új politikai korszak kezdetével elkerülhetetlenül az előző, választási vereséget szenvedett kormányzati struktúra jelképévé vált. Az elemző rámutatott, hogy ugyanez a probléma terheli a többi kulcsfontosságú közjogi tisztségviselőt is – beleértve a Legfőbb Ügyészség, az Állami Számvevőszék, az Alkotmánybíróság, a Kúria, valamint a média- és versenyhatóságok vezetőit. Mivel ezek a szereplők mind az Orbán-kormányok idején nyerték el mandátumukat, Magyar Péter politikai szempontból a leváltandó garnitúra részeként kezeli őket.

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Az új miniszterelnök parlamenti beszédében utalt arra, hogy kormánya a választók áprilisi, rendszerváltásra irányuló felhatalmazását hajtja végre. Nagy Attila Tibor ebből arra következtet, hogy 

a politikai fordulat hitelességét a választók számára látható személycserékkel kívánják bizonyítani. 

Az elemző történelmi párhuzamként az 1989–1990-es rendszerváltást hozta fel: az Antall-kormányt annak idején sok kritika érte amiatt, hogy a hatalmi elit alsóbb és középső szintjein – iskola- és gyárigazgatók, helyi vezetők körében – elmaradt a megújulás. A mostani kormányzat éppen ezt a hibát elkerülve törekedhet a látványos cserékre a struktúra tetején.

Nagy Attila Tibor ugyanakkor kiemelte a lépések mögött húzódó hatalomtechnikai logikát is. A Fidesz-közeli vezetők kiszorításával a Tisza Párt lehetőséget kap arra, hogy saját embereit helyezze pozícióba, kivéve, ha Magyar Péter tartja magát a korábban ígért politikai önkorlátozáshoz.

Alkotmányos ellenállás és a mártírszerep kockázata

Az államfő elmozdítása azonban komoly jogi akadályokba ütközhet. Nagy Attila Tibor felhívta a figyelmet arra a kérdésre, hogy Sulyok Tamás aláírna-e egy olyan alaptörvény-módosítást, amely a saját mandátumának megszüntetését célozza. Bár a jelenlegi szabályozás alapján a köztársasági elnök mozgástere rendkívül szűk, és csak eljárási hiba esetén fordulhatna az Alkotmánybírósághoz, az elemző nem tartja kizártnak, hogy 

Sulyok korábbi alkotmánybírói tapasztalatára támaszkodva találna olyan jogállami érvelést, amellyel lassítani tudná a folyamatot. Egy ilyen jogi vita elhúzódása pedig kifejezetten kényelmetlen lenne a kormánytöbbség számára.

Politikai szempontból is kétélű fegyver a támadás. Nagy Attila Tibor szerint az, hogy egy miniszterelnök nyilvánosan, a mandátum lejárta előtt követeli a köztársasági elnök távozását, teljesen példátlan a rendszerváltás óta. A folyamatos nyomásgyakorlás miatt Sulyok Tamás megpróbálhatja magát az alkotmányos értékek védelmezőjeként pozícionálni a kormányfő túlterjeszkedésével szemben.

Sulyok társadalmi megítélése ugyanakkor szorosan összefügg az egykori kormánypárt, a Fidesz támogatottságának visszaesésével. Nagy Attila Tibor szerint a hétvégére meghirdetett, államfő melletti szimpátiatüntetés fontos értékmérő lesz: 

ha kevés ember jelenik meg, az a Fidesz táborának végleges passzivitását jelzi, míg egy nagyobb tömeg figyelmeztetésként szolgálhat Magyar Péter számára.

A hazai viták nemzetközi porondra vitele

Az elemző bírálólag szólt arról is, hogy a miniszterelnök a Friedrich Merz német kancellárjelölttel tartott közös sajtótájékoztatóján is hosszan kritizálta Sulyok Tamást. Nagy Attila Tibor szerint 

nem szerencsés, ha az államfő és a kormányfő külföldi fórumokon, a nemzetközi sajtó előtt vitatkoznak, mivel ez kedvezőtlen képet fest az ország politikai kultúrájáról. 

Az elemző Jacques Chirac egykori francia elnök diplomáciai alapvetését idézte fel, miszerint a hazai belpolitikai csatározásokat nem illik külföldre vinni.

Magyar Péter parlamenti stílusa és a Fidesz nehézségei

A parlamenti dinamikát elemezve Nagy Attila Tibor megállapította, hogy az új miniszterelnök szokatlanul aktív, eddig huszonegyszer szólalt fel a plenáris üléseken, messze túlszárnyalva elődje aktivitását. Bár stílusa fegyelmezettebbé vált a korábbi ülésekhez képest – amikor még láthatóan nehezen kezelte az érzelmi feszültséget korábbi szövetségeseivel szemben –, a szarkazmus és a gúny eszközeit továbbra is előszeretettel alkalmazza. 

Az elemző szerint ez ugyan élvezetessé teszi a vitákat, de távol tartja a kormányfőt a beszédében korábban hirdetett nemzeti összetartozás megteremtésétől.

A Fidesz és a KDNP frakciói nehéz helyzetbe kerültek Nagy Attila Tibor értékelése szerint. Magyar Péter folyamatosan napirenden tartja az elmúlt tizenhat év vitatott ügyeit, miközben az ellenzékbe szorult kormánypártok kénytelenek védeni a régi intézményi örökséget és Sulyok Tamást, ami rövid távon taktikailag nem kifejezetten előnyös számukra.

Toroczkai László lehetőségei a vizsgáló bizottság élén

Az elemző kitért a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság létrehozására is, amelynek vezetését Magyar Péter váratlanul ajánlotta fel Toroczkai Lászlónak. Nagy Attila Tibor szerint ez a lépés komoly politikai lehetőséget, de egyben felelősséget és eredménykényszert is jelent a Mi Hazánk elnökének, hiszen 

a közvélemény tőlük várja majd a visszaélések feltárását.

A tényleges mozgástér azonban korlátozott. Nagy Attila Tibor rámutatott, hogy a hattagú bizottságban a Tisza Pártnak három képviselője van, míg a Fidesznek, a KDNP-nek és a Mi Hazánknak csupán egy-egy. Mivel a döntéseket többségi alapon hozzák meg, Toroczkai elnökként is a bizottsági erőviszonyokhoz lesz kötve, ahol mindössze egy szavazattal rendelkezik.

Nyitókép: Sulyok Tamás Facebook-oldala

 

Összesen 31 komment

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oberennsinnen49
2026. június 04. 09:00
"a Magyar Péter által kívánatosnak tartott nemzeti összetartozás megteremtése egyelőre várat magára." Az 1918-szindróma azonban nem várat magára, itt van a nyakunkon, a NAT-féle "politikai szakértőknek" is köszönhetően.
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zakar zoltán béla
2026. június 04. 08:52
NAT a stúdiók vándora és a Covid árvák bátorítója-PASSZ!
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Sróf
2026. június 04. 08:50
A "Pretty Woman"-nél is cukibb és romantikusabb, ahogy "The Man"-ért aggódik és pillangókat érez a hasában Tibor.
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1
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nyafika
2026. június 04. 08:47
buktoragyufaarus 2026. június 04. 07:10 - Tudod, panel ingyenélő lumpenproli, a fajtádat vidéken nagyon rühellik. Akinek a liftben tériszonya van, az össze hányja magát a sík vidék Alföldön...
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1
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