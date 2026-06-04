Újabb államfői „jelölések” jöttek – Szabó Tímea „nyerésre áll”, még Vona Gábor is őt támogatja

„Ha már Vona Gábor volt szíves öt férfit javasolni jövőbeni köztársasági elnöknek, én javasolnék néhány nőt is a biztonság kedvéért” – fogalmazott csípősen Facebookján Péterfy-Novák Éva.

Az aktivista ezek után a következő neveket dobta be:

Laczó Adrienn

Mészáros Antónia

Szabó T. Anna

Polgár Judit

Szabó Tímea

L. Ritók Nóra

Perintfalvi Rita

Enyedi Ildikó

D. Tóth Kriszta