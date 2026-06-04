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szabó tímea vona gábor perintfalvi rita jobbik köztársasági elnök

Újabb államfői „jelölések” jöttek – Szabó Tímea „nyerésre áll”, még Vona Gábor is őt támogatja

2026. június 04. 18:56

Perintfalvi Rita, D. Tóth Kriszta, Szabó Tímea – többek között őket „jelölte” Facebookon államfőnek egy nőjogi aktivista, miután leszidta Vona Gábort, hogy csak férfiakat javasolt köztársasági elnöknek. A poszt alatt a Jobbik egykori elnöke hamut szórt a fejére, de Perintfalvi Rita és a progresszív ügyeket felkaroló Billog burgerező is megjelent.

2026. június 04. 18:56
Szabó Tímea

„Ha már Vona Gábor volt szíves öt férfit javasolni jövőbeni köztársasági elnöknek, én javasolnék néhány nőt is a biztonság kedvéért” – fogalmazott csípősen Facebookján Péterfy-Novák Éva.

Az aktivista ezek után a következő neveket dobta be:
Laczó Adrienn
Mészáros Antónia
Szabó T. Anna
Polgár Judit
Szabó Tímea
L. Ritók Nóra
Perintfalvi Rita
Enyedi Ildikó
D. Tóth Kriszta

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
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Hozzátette: „Várom a további női jelöltek neveit kommentben.”

Mint írta: 

a félreértések elkerülése végett, ez nem kinevezés, hanem egy játék és egy fricska. Csak meg akartam mutatni, hogy vannak remek nők is ebben az országban.”

Vona Gábor a Jobbik egykori elnöke ezek után megjelent a kommentmezőben és fejére hamut szórva a következőt írt:

„Kedves Éva! Nem gondoltam végig, hogy ilyen konnotációja is lesz a javaslataimnak, de ha már lett, jó, hogy lett. Szerintem fontos, hogy olyan személy legyen a köztársasági elnök, aki felette áll minden politikai pártnak, ideológiának és törésvonalnak. 

Polgár Juditot vagy Szabó Timeát én is nagy örömmel látnám államfőként. 

És szerintem az országnak is jót tenne, ha tudna erről a kérdésről végre közvetlenül dönteni.”

Az aktivista erre – csak hogy biztosra menjen Vona Gábor elkötelezettségét illetően a női egyenjogúság iránt – azt válaszolta: 

egyetértünk, Gábor. De azért legyenek nők is. A világ is így kerek, nem?”

A Jobbik egykori elnöke pedig erre tartotta és emelte a tétet. 

„Csak így. Sőt, továbbmegyek, én annak is nagyon örülnék, ha nem csupán a köztársasági elnök - főképpen reprezentatív szerepköre - kapcsán, hanem a valódi hatalom birtokosa, a kormányfő kapcsán is megtörne a trend és 

Magyarországnak lenne női miniszterelnöke. 

Államfő ugye már volt, de kormányfő még nem volt nő. És ne azért legyen, mert nő, hanem azért, mert alkalmas rá és történetesen nő. Szerintem nincs messze ez az idő. Én optimista vagyok.” – válaszolta Vona.

A kommentek között a progresszív ügyek üzleti vállalkozása a Billog burgerező is megjelent és közzétette: 

Szabó Tímea a billogtól is kap egy voksot erre az államnő (sic!) kitüntetésre!”

Végül a teológus oklevéllel rendelkező Perintfalvi Rita is kommentálta a posztot, megköszönve, hogy Péterfy-Novák „jelölte” őt az államfői posztra, de ügyelt arra is, hogy Vona Gábor megkapja a kötelező fejmosást, amiért egyetlen nő sem jutott eszébe, amikor a következő köztársasági elnökre gondolt.

Egyetértek Éva Veled maximálisan! Azért mi mindent elárul Vona Gáborról, hogy egyetlen nő sem jutott az eszébe. Neked nagyon szépen köszönöm a kedves »jelölést«!” 

– írta Perintfalvi.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt



 

 

Összesen 71 komment

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Szamóca bácsi
2026. június 04. 20:33
íme Szamóca bácsi javaslata: Dobrev Klára
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0
kishegyi
2026. június 04. 20:32
Na, még csak az kellene, hogy ez a bábozós bolond Szabó legyen a köztársasági elnök! Az lenne csak az ország szégyene! Meg ebben az esetben nem zavarja őkelmééket, hogy ez a nő hogyan testesíti meg az ország egységét? Vagy ez csak az a duma, amikor nem az általuk kinevezett valaki az elnök? MP jobb, ha most meghátrál mert nagyon nagy bukta lehet ebből! Je suis Sulyok Tamás!
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mnmn
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2026. június 04. 20:30 Szerkesztve
"Csak meg akartam mutatni, hogy vannak remek nők is ebben az országban.” Néhány kivételtől eltekintve, pontosan olyan remek nők mint Péterfy-Novák Éva, tökéletes magyarázatul szolgálnak a férfi homoszexualitásra.
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0
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VeressZoltán
2026. június 04. 20:28
Szép csapat. Közröhej.
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