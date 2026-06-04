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gól liverpool Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

Dominancia: magyarok viszik a prímet az év liverpooli góljainak versenyében (VIDEÓ)

2026. június 04. 22:12

Szoboszlai Dominik nyolc, Kerkez Milos egy góllal nevezett a legjobbak közé.

2026. június 04. 22:12
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Amint arról beszámoltunk, a mögöttünk hagyott klubidényben a szurkolók szavazatai alapján Szoboszlai Dominik lett az idény legjobb játékosa a Liverpool futballcsapatában. A Vörösök hivatalos oldalának tájékoztatása szerint a magyar válogatott csapatkapitánya a szavazatok több mint kétharmadát gyűjtötte be, és ezzel először kapta meg ezt az elismerést. A szurkolók rajongása közben nem ismer határokat, továbbra is a csapat jövőbeli kapitányaként emlegetik a 25 éves középpályást.

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Nem ez az egyetlen versenyfutás, amely győzelemmel kecsegtetheti Szoboszlait. A Spíler Tv csokorba szedte a magyar középpályás szezonbeli PL-góljait, amelyek közül az egyik találat akár a legszebb Liverpool-gól is lehet.

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A díjazott méltatása szerint a magyar válogatott 10-ese végig egyenletes teljesítményt nyújtott a nemrég véget ért idényben: a Vörösök 57 mérkőzéséből 53-on lépett pályára – és mindegyik alkalommal a kezdőcsapat tagjaként.

Szoboszlai látványos találatai közül többet is jelöltek az év liverpooli góljának, amelyre ITT szavazhatnak a szurkolók – eközben az Arsenal elleni bődületes bombáját egyébként a PL-legszebbje címnél is szavazásra bocsátották. Azon a voksoláson végül Harrison Reed diadalmaskodott, a Fulham játékosa épp a Liverpoolnak lőtt elképesztően látványos gólt.

Ezúttal van miből választaniuk a liverpooli szurkolóknak, a 20-as listára 9 magyar gól is felkerült:

Szoboszlai Arsenalnak és Manchester Citynek lőtt szabadrúgásgólja, a Frankfurt és a Marseille ellen lőtt BL-találata, a Barnsley és a Brighton elleni FA-kupában szerzett gólja, és a Tottenham és a Bournemouth elleni gólja is – ezeken kívül Kerkez Brighton elleni találata szintén tagja a szűk elitnek.

Szoboszlai góljai közül tehát négy is szabadrúgásból született a Premier League-ben – ez a legtöbb, amit egy Liverpool játékos valaha elért egy idényen belül a bajnokságban.

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Fotó: MTI/AP/Jon Super

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