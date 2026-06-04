Dominancia: magyarok viszik a prímet az év liverpooli góljainak versenyében (VIDEÓ)

Amint arról beszámoltunk, a mögöttünk hagyott klubidényben a szurkolók szavazatai alapján Szoboszlai Dominik lett az idény legjobb játékosa a Liverpool futballcsapatában. A Vörösök hivatalos oldalának tájékoztatása szerint a magyar válogatott csapatkapitánya a szavazatok több mint kétharmadát gyűjtötte be, és ezzel először kapta meg ezt az elismerést. A szurkolók rajongása közben nem ismer határokat, továbbra is a csapat jövőbeli kapitányaként emlegetik a 25 éves középpályást.