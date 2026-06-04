„Egyemberes versenyfutás” – így csavarta az ujja köré Szoboszlai az angol szurkolókat

Most már hivatalos: Szoboszlai Dominikot szavazták meg a Liverpool legjobbjának
A szavazatok több mint kétharmadát zsebelte be.
Felnőtt pályafutása során először fordult elő a magyar középpályással, hogy trófea nélkül zárjon egy szezont, teljesítményével azonban így is sikerült az ujjai köré csavarnia a szurkolókat.
Amint arról beszámoltunk, a mögöttünk hagyott klubidényben a szurkolók szavazatai alapján Szoboszlai Dominik lett az idény legjobb játékosa a Liverpool futballcsapatában. A Vörösök hivatalos oldalának tájékoztatása szerint a magyar válogatott csapatkapitánya a szavazatok több mint kétharmadát gyűjtötte be, és ezzel először kapta meg ezt az elismerést. A szurkolók rajongása közben nem ismer határokat, továbbra is a csapat jövőbeli kapitányaként emlegetik a 25 éves középpályást.
Ezt is ajánljuk a témában
A szavazatok több mint kétharmadát zsebelte be.
A díjazott méltatása szerint a magyar válogatott 10-ese végig egyenletes teljesítményt nyújtott a nemrég véget ért idényben: a Vörösök 57 mérkőzéséből 53-on lépett pályára – és mindegyik alkalommal a kezdőcsapat tagjaként.
A nyolcasunk középpályásként, valamint több alkalommal vészjobbhátvédként szerepelve 13 góllal és a csapaton belül a legtöbb, 12 gólpasszal vette ki a részét az eredményekből.
Teljesítményét az idény során folyamatosan elismerték: ötször választották meg a hónap játékosának Liverpoolban, valamint nyolcszor érdemelte ki a mérkőzés embere címet” – olvasható a beszámolóban.
A szurkolók egyetértenek abban, hogy a legjobb helyre került az elismerés, a kommentszekcióban gyakorlatilag nincs olyan, aki megkérdőjelezné Szoboszlai díját.
„Akik jók voltak idén: itt van Szoboszlai, aztán Van Dijk és végül a szögletzászló”
„Egyemberes volt a versenyfutás”
Több szavazatot érdemel, mint az összes többi jelölt!”
„Ki, ha nem ő? Kiérdemelte a karszalagot!”
„Kiemelkedő játékos, de őszintén szólva, ebben a szezonban gyenge volt a színvonal. Reméljük, hogy két kézzel írja alá az új szerződését!”
Szoboszlai a magyar válogatott finnek és kazahok elleni meccse után kipihenheti a fárasztó szezont, hogy aztán újult erővel csapjon bele a Vörösökkel a következő idény nyári felkészülésébe. Felnőtt pályafutása során először fordult elő a magyar középpályással, hogy trófea nélkül zárjon egy szezont, teljesítményével azonban így is sikerült az ujjai köré csavarnia a szurkolókat, akik továbbra is a jövő csapatkapitányát látják benne. Ennél nagyobb elismerés aligha létezik.
Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan