„Egyemberes versenyfutás” – így csavarta az ujja köré Szoboszlai az angol szurkolókat

A nyolcasunk középpályásként, valamint több alkalommal vészjobbhátvédként szerepelve 13 góllal és a csapaton belül a legtöbb, 12 gólpasszal vette ki a részét az eredményekből.

Teljesítményét az idény során folyamatosan elismerték: ötször választották meg a hónap játékosának Liverpoolban, valamint nyolcszor érdemelte ki a mérkőzés embere címet” – olvasható a beszámolóban.

A szurkolók egyetértenek abban, hogy a legjobb helyre került az elismerés, a kommentszekcióban gyakorlatilag nincs olyan, aki megkérdőjelezné Szoboszlai díját.