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liverpool elismerés csapatkapitány Szoboszlai Dominik

„Egyemberes versenyfutás” – így csavarta az ujja köré Szoboszlai az angol szurkolókat

2026. június 04. 16:38

Felnőtt pályafutása során először fordult elő a magyar középpályással, hogy trófea nélkül zárjon egy szezont, teljesítményével azonban így is sikerült az ujjai köré csavarnia a szurkolókat.

2026. június 04. 16:38
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Amint arról beszámoltunk, a mögöttünk hagyott klubidényben a szurkolók szavazatai alapján Szoboszlai Dominik lett az idény legjobb játékosa a Liverpool futballcsapatában. A Vörösök hivatalos oldalának tájékoztatása szerint a magyar válogatott csapatkapitánya a szavazatok több mint kétharmadát gyűjtötte be, és ezzel először kapta meg ezt az elismerést. A szurkolók rajongása közben nem ismer határokat, továbbra is a csapat jövőbeli kapitányaként emlegetik a 25 éves középpályást.

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A díjazott méltatása szerint a magyar válogatott 10-ese végig egyenletes teljesítményt nyújtott a nemrég véget ért idényben: a Vörösök 57 mérkőzéséből 53-on lépett pályára – és mindegyik alkalommal a kezdőcsapat tagjaként.

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A nyolcasunk középpályásként, valamint több alkalommal vészjobbhátvédként szerepelve 13 góllal és a csapaton belül a legtöbb, 12 gólpasszal vette ki a részét az eredményekből.

Teljesítményét az idény során folyamatosan elismerték: ötször választották meg a hónap játékosának Liverpoolban, valamint nyolcszor érdemelte ki a mérkőzés embere címet” – olvasható a beszámolóban.

A szurkolók egyetértenek abban, hogy a legjobb helyre került az elismerés, a kommentszekcióban gyakorlatilag nincs olyan, aki megkérdőjelezné Szoboszlai díját.

„Akik jók voltak idén: itt van Szoboszlai, aztán Van Dijk és végül a szögletzászló”

„Egyemberes volt a versenyfutás”

Több szavazatot érdemel, mint az összes többi jelölt!”

„Ki, ha nem ő? Kiérdemelte a karszalagot!”

„Kiemelkedő játékos, de őszintén szólva, ebben a szezonban gyenge volt a színvonal. Reméljük, hogy két kézzel írja alá az új szerződését!”

Szoboszlai a magyar válogatott finnek és kazahok elleni meccse után kipihenheti a fárasztó szezont, hogy aztán újult erővel csapjon bele a Vörösökkel a következő idény nyári felkészülésébe. Felnőtt pályafutása során először fordult elő a magyar középpályással, hogy trófea nélkül zárjon egy szezont, teljesítményével azonban így is sikerült az ujjai köré csavarnia a szurkolókat, akik továbbra is a jövő csapatkapitányát látják benne. Ennél nagyobb elismerés aligha létezik.

Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan

Összesen 1 komment

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mlotta
2026. június 04. 16:49
Szoboszlai Domina minap bemutatott LMBTQIP......+ buziruhája is a deviáns aberrációra bátorítja biztatja az embereket. Nem kedvelem az LMBTQIP......+ propagandát. Még egy népszerű labdázótól sem.
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