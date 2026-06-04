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Brüsszel nyugat-balkán EU-tagság roaming Európai Unió

EU-tagság helyett olcsóbb roamingdíjakat kaphat a Nyugat-Balkán

2026. június 04. 21:11

Miközben a nyugat-balkáni országok továbbra is az uniós csatlakozásra várnak, Brüsszel újabb kedvezményt készül felkínálni számukra. A roamingdíjak eltörlésével az Európai Unió kézzelfogható előnyöket adna a régió polgárainak még a teljes jogú tagság előtt.

2026. június 04. 21:11
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A Nyugat-Balkán hat uniós tagjelölt országa hamarosan az Európai Unió roamingövezetének részévé válhat. Az Euractiv beszámolója szerint az uniós tagállamok miniszterei csütörtökön felhatalmazzák az Európai Bizottságot arra, hogy megkezdje a tárgyalásokat Albániával, Bosznia-Hercegovinával, Koszovóval, Montenegróval, Észak-Macedóniával és Szerbiával.

Ha a bővítés nem megy gyorsan, marad a roaming.
Ha a bővítés nem megy gyorsan, marad a roaming.
Forrás: JOHN THYS / AFP

Az Európai Unió Tanácsának közleménye szerint a cél a „Roam Like at Home” rendszer kiterjesztése a nyugat-balkáni partnerekre. A rendszer lényege, hogy a fogyasztók külföldi utazás során is ugyanazokkal a feltételekkel telefonálhatnak, küldhetnek üzeneteket és használhatják mobilinternetüket, mint saját országukban, külön roamingdíjak nélkül.

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A roaming az integráció új eszköze lehet

Az Euractiv szerint a lépés nem csupán technikai kérdés. Brüsszel egyre inkább geopolitikai eszközként használja a kedvezményes vagy ingyenes roamingot, amelyet az év elején már Ukrajnára és Moldovára is kiterjesztettek. A portál szerint az Európai Unió nehéz helyzetben van: 

olyan országokat próbál az érdekszférájában tartani, amelyek közül több már hosszú évek óta várakozik a csatlakozásra. 

Miközben a bővítés folyamata lassan halad, az unió fokozatos integrációs lépésekkel igyekszik érzékeltetni a tagság előnyeit. António Costa, az Európai Tanács elnöke kedden Tiranában arról beszélt, hogy Albánia fokozatosan integrálódik az uniós roamingrendszerbe. Ondřej Kolář cseh európai parlamenti képviselő szerint az intézkedés jelentősebb, mint amilyennek első látásra tűnik.

Ha ilyen apró dolgokat adunk az embereknek, amelyeket a mindennapokban használhatnak, akkor érzékelik, milyen az Európai Unió

– idézte a politikust az Euractiv. A Bruegel kutatóintézet munkatársa, Nina Vujanović szerint a lépés gazdasági szempontból is kedvező lehet, különösen azért, mert jelentős nyugat-balkáni diaszpóra él az Európai Unió országaiban, emellett az üzleti kapcsolatok fenntartását is megkönnyítheti.

Tagság helyett fokozatos közeledés

Az Európai Unió Tanácsának közleménye szerint a tárgyalások megkezdése egyértelmű jelzés a régió felé az EU elkötelezettségéről. A rendszerhez való csatlakozás ugyanakkor nem automatikus: 

a hat országnak teljes mértékben át kell vennie és végre kell hajtania az uniós roamingszabályokat.

A Bizottság minden ország esetében külön értékeli majd, hogy teljesülnek-e a feltételek. Pozitív elbírálás esetén nyílhat meg kölcsönösen az uniós és a nyugat-balkáni roamingpiac. A kezdeményezés egy szélesebb bővítési vita közepette érkezik. Az Euractiv felidézi, hogy Friedrich Merz német kancellár nemrég felvetette: 

a tagjelölt országok megfigyelői státuszt kaphatnának az uniós intézményekben, valamint fokozatos hozzáférést egyes európai jogterületekhez még a teljes jogú tagság előtt.

Úgy tűnik, Brüsszel egyre több olyan kedvezményt kínál a csatlakozásra váró országoknak, amelyeket korábban a tagság egyik kézzelfogható előnyének tekintettek. A Nyugat-Balkán számára most a roaming lehet a következő állomás az uniós váróteremben.

Nyitókép: Dimitar DILKOFF / AFP

 

Összesen 1 komment

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Ízisz
2026. június 04. 21:22
Ízisz 2026. június 04. 21:17 🧡🇭🇺 "Brüsszel végrehajtja a migrációs paktumot – Lengyel rendőrök kísérik Magyarországra az első migránsokat. Súlyos, a közvélemény elől eltitkolt események zajlanak a háttérben: belső informátortól származó értesülések szerint megkezdődött a brüsszeli migrációs paktum gyakorlati végrehajtása Magyarországon. A kecskeméti légibázison titokban landoló repülőgépekből közel-keleti migránscsoportokat szállítottak ismeretlen helyre – méghozzá külföldi katonai kísérettel. Úgy tűnik, minden eddigi aggodalom beigazolódott, és a háttérben már megindult a bevándorlók betelepítése." https:// internetfigyelo.com/brusszel-vegrehajtja-a-migracios-paktumot-lengyel-rendorok/ Minden, sorban történik meg, amit Orbán és a Fidesz előre megmondott!!! Remélem tárt karokkal várják az iszlamista kecskebaszókat a pedofilsimogatótisza faszszopó kurvák!!! Ezt👆 nem lehet visszacsinálni!!! 💯🤬😖❗
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