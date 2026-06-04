EU-tagság helyett olcsóbb roamingdíjakat kaphat a Nyugat-Balkán

A Nyugat-Balkán hat uniós tagjelölt országa hamarosan az Európai Unió roamingövezetének részévé válhat. Az Euractiv beszámolója szerint az uniós tagállamok miniszterei csütörtökön felhatalmazzák az Európai Bizottságot arra, hogy megkezdje a tárgyalásokat Albániával, Bosznia-Hercegovinával, Koszovóval, Montenegróval, Észak-Macedóniával és Szerbiával.

Ha a bővítés nem megy gyorsan, marad a roaming.

Forrás: JOHN THYS / AFP

Az Európai Unió Tanácsának közleménye szerint a cél a „Roam Like at Home” rendszer kiterjesztése a nyugat-balkáni partnerekre. A rendszer lényege, hogy a fogyasztók külföldi utazás során is ugyanazokkal a feltételekkel telefonálhatnak, küldhetnek üzeneteket és használhatják mobilinternetüket, mint saját országukban, külön roamingdíjak nélkül.