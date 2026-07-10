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Európai Ügyészség Európai Bizottság Európai Unió

Megerősítették Brüsszelben: Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez

2026. július 10. 12:55

Az uniós források védelme lesz az intézmény célja Magyarországon.

2026. július 10. 12:55
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Az Európai Bizottság pénteken határozatot fogadott el, amelyben megerősíti Magyarország részvételét az Európai Ügyészségben (EPPO), miután utóbbi 2026 májusában kérte a csatlakozást.

A Bizottság azt közölte: „A mai határozattal Magyarország lesz a 25. tagállam, amely csatlakozik az EPPO-hoz, tükrözve megújult elkötelezettségét a jogállamiság helyreállítása iránt az országban. Az EPPO mostantól állandó jelenléttel rendelkezik majd Magyarországon, hogy megvédje az uniós forrásokat a pénzügyi bűncselekményektől.”

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Az Európai Ügyészség feladata az uniós költségvetést érintő pénzügyi bűncselekmények kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása. Jelentősen hozzájárul az uniós költségvetés erősebb védelméhez. 

Von der Leyen bizottsági elnök úgy nyilatkozott: „A mai nap jó hírt hoz Magyarország számára. Ez egy üdvözlendő lépés a csalás és a korrupció elleni küzdelemben.

Magyarország népe mostantól olyan biztosítékkal rendelkezik, amely biztosítja, hogy az uniós források az érdekeikben szolgáljanak. Magyarország, üdvözlöm az Európai Ügyészségnél.”

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Brüsszelben azt is bejelentették, hogy az Európai Unióhoz a jövőben társuló összes új tagállamnak csatlakoznia kell az Európai Ügyészséghez.

A magyar hatóságoknak most három jelöltet kell javasolniuk az európai ügyészi posztra Magyarországon. Az Európai Unió Tanácsa egy független testület véleményének figyelembevételével nevez ki egyet közülük. A testület az Európai Bíróság, a Számvevőszék és az Eurojust egy-egy korábbi tagjából, valamint más magas szintű igazságügyi szakemberekből áll. Magyarországnak az Európai delegált ügyészi posztokra is jelölteket kell javasolnia az Európai Főügyésznek.

A magyar hatóságoknak minden szükséges lépést meg kell tenniük annak érdekében, hogy az Európai Ügyészség teljes mértékben működőképes legyen Magyarországon. 

Ez magában foglalja a megfelelő anyagi és emberi erőforrások biztosítását” – közölte a Bizottság.

Az Európai Ügyészség húsz nappal azután kezdheti meg munkáját, hogy a Tanács kinevezi az európai ügyészt Magyarországon. Hatáskörébe tartozik majd a 2021. június 1. után, az Európai Ügyészség működésének megkezdésekor elkövetett, uniós pénzeszközöket érintő bűncselekmények kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása.

Az Európai Ügyészséget 2021-ben hozták létre rendelettel, 2025 decemberének végére több mint 3600 üggyel foglalkozott.

Dánia és Írország az általuk aláírt uniós szerződések értelmében kimarad a szervezetből, nem vesznek részt az Európai Ügyészség munkájában.

Nyitókép: Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP
 

 

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Összesen 73 komment

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TOM66
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2026. július 10. 14:08 Szerkesztve
Nagy a pofád fitymafék! Persze így láthatatlanul,messziről................... Kis beszari! :-)))))
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cutcopy
2026. július 10. 14:08
Az ügyészség inkább kicsit felgyorsíthatná a bizottság elleni nyomozást vakcina ügyben..
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Magyarorszag-elveszett
2026. július 10. 14:08
Nagyon fontos, már mint nekik, mert csak olyan cégeket fognak vizsgálni akik nem osztanak vissza az eu-ba és esetleg Magyarországra fordítják. Mindig is ez volt a baja az uniónak, hogy Orbán Viktor magyarokkal és Magyarországnak dolgoztatott.
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Ne szájalj
2026. július 10. 14:07
Mar tizedike van, es meg mindig nem tudjuk ki volt Zsolti bacsi.
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