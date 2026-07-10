Megerősítették Brüsszelben: Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez

Az Európai Bizottság pénteken határozatot fogadott el, amelyben megerősíti Magyarország részvételét az Európai Ügyészségben (EPPO), miután utóbbi 2026 májusában kérte a csatlakozást.

A Bizottság azt közölte: „A mai határozattal Magyarország lesz a 25. tagállam, amely csatlakozik az EPPO-hoz, tükrözve megújult elkötelezettségét a jogállamiság helyreállítása iránt az országban. Az EPPO mostantól állandó jelenléttel rendelkezik majd Magyarországon, hogy megvédje az uniós forrásokat a pénzügyi bűncselekményektől.”