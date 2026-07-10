Megerősítették Brüsszelben: Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez

Ezért mondana le Magyar Péter „egy pici szuverenitásról”: visszamenőleg is vizsgálódhatna az Európai Ügyészség
Akár több évvel ezelőtti esetek vizsgálata is lehetővé válhat.
Az uniós források védelme lesz az intézmény célja Magyarországon.
Az Európai Bizottság pénteken határozatot fogadott el, amelyben megerősíti Magyarország részvételét az Európai Ügyészségben (EPPO), miután utóbbi 2026 májusában kérte a csatlakozást.
A Bizottság azt közölte: „A mai határozattal Magyarország lesz a 25. tagállam, amely csatlakozik az EPPO-hoz, tükrözve megújult elkötelezettségét a jogállamiság helyreállítása iránt az országban. Az EPPO mostantól állandó jelenléttel rendelkezik majd Magyarországon, hogy megvédje az uniós forrásokat a pénzügyi bűncselekményektől.”
Az Európai Ügyészség feladata az uniós költségvetést érintő pénzügyi bűncselekmények kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása. Jelentősen hozzájárul az uniós költségvetés erősebb védelméhez.
Von der Leyen bizottsági elnök úgy nyilatkozott: „A mai nap jó hírt hoz Magyarország számára. Ez egy üdvözlendő lépés a csalás és a korrupció elleni küzdelemben.
Magyarország népe mostantól olyan biztosítékkal rendelkezik, amely biztosítja, hogy az uniós források az érdekeikben szolgáljanak. Magyarország, üdvözlöm az Európai Ügyészségnél.”
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Akár több évvel ezelőtti esetek vizsgálata is lehetővé válhat.
Brüsszelben azt is bejelentették, hogy az Európai Unióhoz a jövőben társuló összes új tagállamnak csatlakoznia kell az Európai Ügyészséghez.
A magyar hatóságoknak most három jelöltet kell javasolniuk az európai ügyészi posztra Magyarországon. Az Európai Unió Tanácsa egy független testület véleményének figyelembevételével nevez ki egyet közülük. A testület az Európai Bíróság, a Számvevőszék és az Eurojust egy-egy korábbi tagjából, valamint más magas szintű igazságügyi szakemberekből áll. Magyarországnak az Európai delegált ügyészi posztokra is jelölteket kell javasolnia az Európai Főügyésznek.
A magyar hatóságoknak minden szükséges lépést meg kell tenniük annak érdekében, hogy az Európai Ügyészség teljes mértékben működőképes legyen Magyarországon.
Ez magában foglalja a megfelelő anyagi és emberi erőforrások biztosítását” – közölte a Bizottság.
Az Európai Ügyészség húsz nappal azután kezdheti meg munkáját, hogy a Tanács kinevezi az európai ügyészt Magyarországon. Hatáskörébe tartozik majd a 2021. június 1. után, az Európai Ügyészség működésének megkezdésekor elkövetett, uniós pénzeszközöket érintő bűncselekmények kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása.
Az Európai Ügyészséget 2021-ben hozták létre rendelettel, 2025 decemberének végére több mint 3600 üggyel foglalkozott.
Dánia és Írország az általuk aláírt uniós szerződések értelmében kimarad a szervezetből, nem vesznek részt az Európai Ügyészség munkájában.
Nyitókép: Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP