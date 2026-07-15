Odesszát bombázzák az oroszok, Von der Leyen Kijevbe érkezett

Mélyen Oroszországra támadó, új katonai erőt szervez Ukrajna
Zelenszkij ukrán elnök szerint „hosszú távú hatása” lesz Oroszországra az új erőnek.
Tovább zajlanak a háborús események Ukrajnában.
Orosz légicsapások legalább három ember halálát okozták Odesszában szerdán – közölték az ukrán hatóságok a Politico szerint. Oleh Kiper, az odesszai régió kormányzója azt nyilatkozta, hogy Oroszország ötödik napja indít „tömeges, kombinált rakéta- és dróntámadást” a régió ellen. Azzal vádolja Moszkvát, hogy „szándékosan a civil lakosságot” célozza meg az ipari és kikötői infrastruktúra mellett.
Egy rakétatámadás eltalált egy lakóépületet, három embert megölve és legalább hármat megsebesítve,
miközben a mentőalakulatok három lakót – köztük két gyermeket – húztak ki a sérült épületből. „A takarítási műveletek folyamatban vannak” – mondta Kiper, hozzátéve, hogy a nyomozók dokumentálják az általa orosz háborús bűncselekményeknek nevezett eseményeket.
Kedden az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy Kijevben katonai-ipari létesítményeket és az Odessza közelében található Juzsnij-sziget kikötői infrastruktúráját támadták meg, amelyeket állításuk szerint az ukrán hadsereg üzemanyagának kirakodására és tárolására használtak. Moszkva az elmúlt napokban fokozta az Odessza kikötőváros elleni támadásokat, célba véve az ukrán háborús export és gazdaság szempontjából kritikus infrastruktúrát.
Eközben Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a háború alatti tizenegyedik látogatására érkezett Kijevbe.
Új kezdeményezéseket jelent be a védelmi ipar integrálására, hogy Európa és Ukrajna „többet és gyorsabban termelhessen”. A bizottsági elnök elmondta, hogy a tárgyalások Ukrajna EU-tagsági kérelmét és az orosz támadások újabb téli időszakára való felkészülést is érintik majd.
Ezt is ajánljuk a témában
Zelenszkij ukrán elnök szerint „hosszú távú hatása” lesz Oroszországra az új erőnek.
Fotó: Benoit Tessier / POOL / AFP