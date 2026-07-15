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Ukrajna Ursula von der Leyen Oroszország ukrajnai háború Európai Bizottság

Odesszát bombázzák az oroszok, Von der Leyen Kijevbe érkezett

2026. július 15. 10:37

Tovább zajlanak a háborús események Ukrajnában.

2026. július 15. 10:37
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Orosz légicsapások legalább három ember halálát okozták Odesszában szerdán – közölték az ukrán hatóságok a Politico szerint. Oleh Kiper, az odesszai régió kormányzója azt nyilatkozta, hogy Oroszország ötödik napja indít „tömeges, kombinált rakéta- és dróntámadást” a régió ellen. Azzal vádolja Moszkvát, hogy „szándékosan a civil lakosságot” célozza meg az ipari és kikötői infrastruktúra mellett.

Egy rakétatámadás eltalált egy lakóépületet, három embert megölve és legalább hármat megsebesítve, 

miközben a mentőalakulatok három lakót – köztük két gyermeket – húztak ki a sérült épületből. „A takarítási műveletek folyamatban vannak” – mondta Kiper, hozzátéve, hogy a nyomozók dokumentálják az általa orosz háborús bűncselekményeknek nevezett eseményeket.

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Kedden az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy Kijevben katonai-ipari létesítményeket és az Odessza közelében található Juzsnij-sziget kikötői infrastruktúráját támadták meg, amelyeket állításuk szerint az ukrán hadsereg üzemanyagának kirakodására és tárolására használtak. Moszkva az elmúlt napokban fokozta az Odessza kikötőváros elleni támadásokat, célba véve az ukrán háborús export és gazdaság szempontjából kritikus infrastruktúrát.

Eközben Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a háború alatti tizenegyedik látogatására érkezett Kijevbe. 

Új kezdeményezéseket jelent be a védelmi ipar integrálására, hogy Európa és Ukrajna „többet és gyorsabban termelhessen”. A bizottsági elnök elmondta, hogy a tárgyalások Ukrajna EU-tagsági kérelmét és az orosz támadások újabb téli időszakára való felkészülést is érintik majd.

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Fotó: Benoit Tessier / POOL / AFP


 

 

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Összesen 13 komment

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wadcutter
2026. július 15. 10:58
Remélem úgy megy haza onnan, mit Lindsay Graham.
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sanya55-2
2026. július 15. 10:53
Udvariasságból, mert ijedős tipus Ursula, nem akarják az oroszok, hogy összebrunyálja magát Zselé előtt, mert még elmegy a kedve tőle
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1
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pollip
2026. július 15. 10:52
Sokba kerül az uniónak ez a szerelem!
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3
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balatontihany-25
2026. július 15. 10:51
Jaj, ez az örökös puszilózás, ölelkezés..! Nem szerelmesek ezek már egymásba..?
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