Odesszát bombázzák az oroszok, Von der Leyen Kijevbe érkezett

Orosz légicsapások legalább három ember halálát okozták Odesszában szerdán – közölték az ukrán hatóságok a Politico szerint. Oleh Kiper, az odesszai régió kormányzója azt nyilatkozta, hogy Oroszország ötödik napja indít „tömeges, kombinált rakéta- és dróntámadást” a régió ellen. Azzal vádolja Moszkvát, hogy „szándékosan a civil lakosságot” célozza meg az ipari és kikötői infrastruktúra mellett.

Egy rakétatámadás eltalált egy lakóépületet, három embert megölve és legalább hármat megsebesítve,

miközben a mentőalakulatok három lakót – köztük két gyermeket – húztak ki a sérült épületből. „A takarítási műveletek folyamatban vannak” – mondta Kiper, hozzátéve, hogy a nyomozók dokumentálják az általa orosz háborús bűncselekményeknek nevezett eseményeket.