Mélyen Oroszországra támadó, új katonai erőt szervez Ukrajna

Ukrajna egyre hatékonyabb dróntámadásai az orosz infrastruktúra ellen már most is megviselik az orosz gazdaságot, amely nagymértékben függ a fosszilis energiaforrások exportjától. Odáig fajult a helyzet, hogy India – az orosz nyersolaj legnagyobb külföldi vásárlója – mostantól a finomított olaj egy részét vissza fogja exportálni a származási országába.

Az oroszok eközben nap mint nap egyre gyakrabban számolnak be üzemanyaghiányról,

mivel az ukrán csapások az oroszországi olajfinomítók ellen a termelést is megzavarják. A közösségi médiában közzétett videók hosszú sorokat és heves konfliktusokat mutatnak a benzinkutak előtt.