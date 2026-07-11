Mélyen Oroszországra támadó, új katonai erőt szervez Ukrajna

Hatalmas az üzemanyaghiány Oroszországban, betiltják a dízelexportot és importálni kezdenek
Döntött a kormány, nagy a baj.
Zelenszkij ukrán elnök szerint „hosszú távú hatása” lesz Oroszországra az új erőnek.
Ukrajna hadserege új erőt szervez, amelynek feladata mély behatolások végrehajtása Oroszország területén, hogy gyengítse Moszkva harci képességeit – jelentette be péntek este Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.
Az egységnek „hosszú távú, gyakorlatilag globális hatása lesz Oroszországra”
– mondta az ukrán vezető, akit a Politico idézett. Zelenszkij bejelentette az Egyesített Gyorsreagálású Erők létrehozását is. Ezek drónokat, tüzérséget és egyéb képességeket fognak egyesíteni, hogy „a lehető leggyorsabb választ biztosítsák a fronton” az Oroszországgal vívott háborúban. Az orosz területen belüli csapások a Politico szerint jól mutatják Ukrajna virágzó védelmi iparát, amelyben a drónok és más pilóta nélküli járművek kulcsszerepet játszanak. Kijev belföldön gyártott Flamingo rakétarendszerének hatótávolsága 3000 kilométer.
Ukrajna egyre hatékonyabb dróntámadásai az orosz infrastruktúra ellen már most is megviselik az orosz gazdaságot, amely nagymértékben függ a fosszilis energiaforrások exportjától. Odáig fajult a helyzet, hogy India – az orosz nyersolaj legnagyobb külföldi vásárlója – mostantól a finomított olaj egy részét vissza fogja exportálni a származási országába.
Az oroszok eközben nap mint nap egyre gyakrabban számolnak be üzemanyaghiányról,
mivel az ukrán csapások az oroszországi olajfinomítók ellen a termelést is megzavarják. A közösségi médiában közzétett videók hosszú sorokat és heves konfliktusokat mutatnak a benzinkutak előtt.
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Döntött a kormány, nagy a baj.
Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP