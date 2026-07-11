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Ukrajna Oroszország ukrajnai háború

Mélyen Oroszországra támadó, új katonai erőt szervez Ukrajna

2026. július 11. 15:01

Zelenszkij ukrán elnök szerint „hosszú távú hatása” lesz Oroszországra az új erőnek.

2026. július 11. 15:01
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Ukrajna hadserege új erőt szervez, amelynek feladata mély behatolások végrehajtása Oroszország területén, hogy gyengítse Moszkva harci képességeit – jelentette be péntek este Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Az egységnek „hosszú távú, gyakorlatilag globális hatása lesz Oroszországra”

– mondta az ukrán vezető, akit a Politico idézett. Zelenszkij bejelentette az Egyesített Gyorsreagálású Erők létrehozását is. Ezek drónokat, tüzérséget és egyéb képességeket fognak egyesíteni, hogy „a lehető leggyorsabb választ biztosítsák a fronton” az Oroszországgal vívott háborúban. Az orosz területen belüli csapások a Politico szerint jól mutatják Ukrajna virágzó védelmi iparát, amelyben a drónok és más pilóta nélküli járművek kulcsszerepet játszanak. Kijev belföldön gyártott Flamingo rakétarendszerének hatótávolsága 3000 kilométer.

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Ukrajna egyre hatékonyabb dróntámadásai az orosz infrastruktúra ellen már most is megviselik az orosz gazdaságot, amely nagymértékben függ a fosszilis energiaforrások exportjától. Odáig fajult a helyzet, hogy India – az orosz nyersolaj legnagyobb külföldi vásárlója – mostantól a finomított olaj egy részét vissza fogja exportálni a származási országába.

Az oroszok eközben nap mint nap egyre gyakrabban számolnak be üzemanyaghiányról,

 mivel az ukrán csapások az oroszországi olajfinomítók ellen a termelést is megzavarják. A közösségi médiában közzétett videók hosszú sorokat és heves konfliktusokat mutatnak a benzinkutak előtt.

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Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

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Összesen 14 komment

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Sorrend:
fogas paduc
2026. július 11. 17:08
Mi az ábra Szlavjanszknál? Van még stratégiai jelentősége? Steiner mikor karolja át az oroszokat ?
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0
0
templar62
2026. július 11. 16:15
Agyhalott tiszások .
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3
0
sanya55-2
•••
2026. július 11. 16:09 Szerkesztve
Hajaj, már megint sírás, zokogás a jövő héten, 40 ezer ártatlan halott civil lakos, már nem tudják hova temetni őket, az EU- tól kell sírhelyet követelni, (lehetőleg alpesi, déli fekvésű) a megfelelő és mind ez azért mert a szemét NATO, nem ad rakétát, a szemét oroszok meg lőnek
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4
0
nemecsek-3
2026. július 11. 16:05
És tessék mondani mitől védelmi ipar a 3000km hatótávolságú eszköz?
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2
0
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